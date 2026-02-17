OLYMPISCHE WINTERSPIELE MAILAND CORTINA 2026
Olympia 2026: Schlussfeier live - hier geht es zum kostenlosen Joyn-Livestream
- Aktualisiert: 18.02.2026
- 08:10 Uhr
- ran.de
Seit dem 6. Februar laufen in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026. Am 22. Februar ist das Ende erreicht. ran gibt alle Informationen zur Abschlussfeier.
Die seit dem 6. Februar laufenden Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo nähern sich ihrem Ende. Nach spektakulären Wettbewerben mit sportlichen Höchstleistungen auf Eis und Schnee steht am 22. Februar die Abschlussfeier auf dem Programm.
Diese wird in der Arena von Verona, einem antiken römischen Amphitheater, stattfinden.
Nach zwei Wochen voller Triumphen, Medaillen, Emotionen und Dramen erlischt dann das olympische Feuer. Die nächsten olympischen Winterspiele im Jahr 2030 werden in den französischen Alpen ausgetragen.
ran gibt die wichtigsten Informationen rund um die Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026.
Olympia 2026: Wann findet die Abschlussfeier statt?
Die Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026 beginnt am Sonntag, 22. Februar, um 20:15 Uhr.
Olympia 2026: Welche Stars treten bei der Abschlussfeier auf?
Die Zeremonie in der Arena von Verona steht unter dem Motto "Beauty in Action" und wird unter der Leitung von Alfredo Accatino gestaltet.
Zu den bestätigten Künstlern zählt unter anderem die italienische DJ-Legende Gabry Ponte (ehemals Eiffel). Zudem wird der in Verona geborene und für seine Bühnenshow bekannte Achile Laurko für römische Klänge sorgen.
Angekündigt ist außerdem der italienische Ballett-Star Roberto Bolle, der die Zeremonie mit seiner Tanzkunst aufwerten soll.
Für eine internationale Note sorgt die kanadische Sängerin Alessia Sara, die für R&B- und Popmusik bekannt ist.
Olympia 2026: Läuft die Abschlussfeier live im Free-TV?
Ja! Das ZDF überträgt die Abschlusseier der Olympischen Winterspiele 2026 live. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr. Eurosport wird die Feier ebenfalls live und kostenlos zeigen.
Olympia 2026: Die Abschlussfeier kostenlos auf Joyn sehen
Die ZDF-Übertragung lässt sich kostenfrei auf Joyn streamen. Selbiges gilt für den Eurosport-Stream.
Olympia 2026 live: Gibt es einen Ticker zur Abschlussfeier in Verona?
Einen Liveticker zur Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele gibt's wie gewohnt auf ran.de.
