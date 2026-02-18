- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Olympia: Lindsey Vonn trauert um ihren Hund Leo

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 16:07 Uhr
  • SID

Die Olympischen Spiele wurden für Lindsey Vonn zum Albtraum. Jetzt gab es auch noch privat einen Nackenschlag.

Lindsey Vonn muss nach ihrem folgenreichen Sturz bei den Olympischen Spielen einen weiteren harten Schlag verarbeiten.

Die "Speed Queen" trauert um ihren geliebten Hund Leo. Dies teilte die 41 Jahre alte US-Amerikanerin bei Instagram mit und zeigte sich auf Bildern aus früheren Zeiten mit dem Vierbeiner.

"Mein Junge ist am selben Tag verunglückt wie ich", schrieb Vonn: "Es waren zuletzt unglaublich harte Tage. Wahrscheinlich die härtesten meines Lebens." Das Herz des zuvor erkrankten Leo habe versagt, sein Körper nicht länger mit seinem starken Geist mithalten können.

Vonn nimmt emotional Abschied

"Es wird eine Weile dauern, bis ich die Dinge emotional verarbeitet habe", schrieb Vonn weiter: "Aber ich weiß, dass er immer bei mir sein wird."

Vonn war bei der olympischen Abfahrt schwer gestürzt, sie war nach einem Kreuzbandriss an den Start gegangen. Es folgten vier Operationen, nun sei ein weiterer Eingriff nötig. "Ich werde an ihn denken, wenn ich die Augen schließe", schrieb Vonn: "Ich werde dich für immer lieben, mein großer Junge."

