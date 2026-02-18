Die Olympischen Spiele wurden für Lindsey Vonn zum Albtraum. Jetzt gab es auch noch privat einen Nackenschlag.

Lindsey Vonn muss nach ihrem folgenreichen Sturz bei den Olympischen Spielen einen weiteren harten Schlag verarbeiten.

Die "Speed Queen" trauert um ihren geliebten Hund Leo. Dies teilte die 41 Jahre alte US-Amerikanerin bei Instagram mit und zeigte sich auf Bildern aus früheren Zeiten mit dem Vierbeiner.

"Mein Junge ist am selben Tag verunglückt wie ich", schrieb Vonn: "Es waren zuletzt unglaublich harte Tage. Wahrscheinlich die härtesten meines Lebens." Das Herz des zuvor erkrankten Leo habe versagt, sein Körper nicht länger mit seinem starken Geist mithalten können.