Wie bitter! Lena Dürr liegt im Olympia-Slalom auf Medaillenkurs, doch ihr zweiter Lauf endet bereits am ersten Tor. Gold geht an Dominatorin Mikaela Shiffrin.

Lena Dürr hat in ihrem wohl letzten Olympia-Rennen das sehnlich erhoffte Happy End auf brutalstmögliche Art verpasst und das nächste Drama-Kapitel geschrieben. Die 34 Jahre alte Münchnerin fädelte beim zweiten Slalom-Triumph von Ski-Königin Mikaela Shiffrin nach 2014 im zweiten Lauf am ersten Tor ein und verspielte so die mögliche Silbermedaille.

Diese ging stattdessen an Weltmeisterin Camille Rast aus der Schweiz (+1,50 Sekunden). Bronze holte bei perfekten Bedingungen in Cortina d'Ampezzo die Schwedin Anna Swenn Larsson (+1,71). Emma Aicher, in Cortina d'Ampezzo schon mit zweimal Silber (Abfahrt und Team-Kombination) dekoriert, wurde Neunte (2,49).

Dürr rief Erinnerungen an Markus Wasmeier wach. Der spätere Doppel-Olympiasieger von Lillehammer 1994 war 1988 in Calgary der große Goldfavorit im Super-G, blieb aber ebenfalls am ersten Tor hängen. Dürr, WM-Dritte von 2023, lag nach Lauf eins noch auf dem Silberrang.