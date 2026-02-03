Alle News und Ereignisse zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien im Überblick. Vom 6. bis 22. Februar wird in Mailand und Cortina d'Ampezzo um Medaillen gekämpft. Alle Informationen zu Olympia hier. Hier findet ihr alle News und aktuelle Geschehnisse rund um die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien. Vom 6. bis 22. Februar 2026 kämpfen die Olympia-Stars in Mailand und Cortina d’Ampezzo um die Medaillen. Olympia HIER IM LIVESTREAM auf Joyn Die Wettbewerbe finden dabei an mehreren traditionsreichen Wintersportorten statt und bieten eine beeindruckende Kulisse zwischen Alpen, Dolomiten und italienischen Metropolen. ran gibt die wichtigsten Informationen rund um Olympia im Ticker.

+++ 10. Februar, 14:09 Uhr: Linus Straßer nach Team-Kombination abgereist +++ Linus Straßer ist nach der Team-Kombination am Montag aus Bormio abgereist. Dort belegte er zusammen mit Simon Jocher noch Platz zehn. 0,7 Sekunden trennten die Deutschen vom Podest. Straßer im Anschluss kritisch: "Das war der leichteste Slalomhang, den ich jemals auf diesem Niveau gefahren bin. Das kann jeder hier. Man muss sich am Limit bewegen und keine Fehler machen. Aber das werden wir annehmen." Nach dem Wettbewerb reiste Straßer aus Italien ab. Bis zum olympischen Slalom-Showdown hat er noch reichlich Zeit. Der Spezialslalom ist erst am 16. Februar. In der Pause will er lieber bei der Familie sein, als vor Ort. "Ich fahre jetzt heute nach Hause und werde zwei Tage Pause machen. Dann trainiere ich zwei Tage und werde dann am Samstag wahrscheinlich wieder anreisen", so der 33-Jährige.

+++ 10. Februar, 11:35 Uhr: Jutta Leerdam über Olympiasieg: "Sehr emotional"+++ Jutta Leerdam hat es all ihren Kritikern gezeigt. Die Eisschnellläuferin aus den Niederlanden krönte sich zur Olympiasiegerin über die 1000 Meter - neuer olympischer Rekord inklusive. "Nach der Ziellinie war ich überrascht, sehr müde und sehr emotional", sagte die 27-Jährige nach dem Rennen. Die letzten Tage hatten Spuren hinterlassen: Leerdam haftet seit jeher das Image als Glamour Girl an. In den sozialen Medien teilt sie ihr Luxus-Leben mit ihren Fans. Ihre Anreise im Privatjet und ihre fehlende Bereitschaft, in Mailand mit der Presse zu sprechen, sorgte für heftige Kritik in der Heimat. "Ich wusste, dass ich mich während des Rennens nicht müde fühlen durfte, auch wenn ich müde war", sagte Leerdam nach ihrem Goldmedaillengewinn. "Ich sagte mir: 'Du hast 80 Jahre Zeit, dich davon zu erholen. Du kannst dich danach müde fühlen. Du willst doch nicht mit Bedauern leben müssen. Du hast so hart dafür gekämpft.'" Leerdams berühmter Verlobter, Influencer und Boxer Jake Paul, war ebenfalls in Mailand vor Ort. Nach dem Sieg seiner Verlobten weinte auch der Amerikaner hemmungslos. Auch interessant: Olympia 2026: Langläuferin verschläft Laufwahl und scheidet früh aus

+++ 10. Februar, 08:41 Uhr: Heutige Olympia-Höhepunkte +++ Rodeln: Nach dem goldenen Auftakt durch Max Langenhan greifen die deutschen Rodlerinnen im Einsitzer nach Edelmetall. Weltmeisterin Julia Taubitz und Shootingstar Merle Fräbel machen im Cortina Sliding Centre Gold wohl unter sich aus, auch Anna Berreiter will im Kampf um die Medaillen noch mitsprechen. Der dritte Lauf startet um 17.00 Uhr, die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze fällt ab 18.34 Uhr. Ski Alpin: Emma Aicher ist nach dem größten Erfolg ihrer Karriere noch nicht satt - und hat zwei Tage nach Abfahrtssilber in der neuen Team-Kombination an der Seite von Kira Weidle-Winkelmann erneut gute Chancen auf eine Medaille. Spezialistin Weidle-Winkelmann legt ab 10.30 Uhr in der Abfahrt vor. Alleskönnerin Aicher fährt ab 14.00 Uhr den Slalom. Das Ziel? "Sich hoffentlich zusammen freuen", sagt Aicher. Biathlon: Der Bronze-Coup in der Mixed-Staffel wurde ausgiebig gefeiert, nun wollen die deutschen Biathleten die Welle weitersurfen - doch die Konkurrenz im ersten Einzelrennen in Antholz ist stark. Neben dem bereits mit einer Medaille dekorierten Philipp Nawrath gehen Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher ab 13.30 Uhr über die 20 km an den Start, Justus Strelow dagegen erhält eine Pause. Skispringen: Für das deutsche Mixed-Team geht es im letzten Wettkampf von der Normalschanze im Predazzo Ski Jumping Stadium um eine Medaille, allerdings ist die Konkurrenz mit Norwegen, Slowenien, Österreich und Japan groß. Bei der WM 2025 war das deutsche Quartett auf Rang vier gelandet, bei Olympia 2022 hatte es nach einer Disqualifikation für Katharina Schmid nur zum neunten Platz gereicht. Der erste Durchgang beginnt um 18.45 Uhr, der zweite zur Primetime um 20 Uhr.

+++ 10. Februar, 07:12 Uhr: Per Videocall bei der Geburt dabei +++ Wolfgang Kindl geht für Österreich beim Rodeln an den Start. In zwei Monaten war der Geburtstermin seines kommenden Kindes angesetzt. Die Betonung liegt auf war. Der frühere Weltmeister bekam in der Früh die Mitteilung, dass die Geburt seines zweiten Kindes ansteht. Kindl ließ sich per Videocall durchschalten: "Es war echt sehr überraschend heute in der Früh ein Anruf. Und dann ist es schon losgegangen. Ich bin sehr froh, dass alles gut gegangen ist," so Kindl im "ORF". Seine Frau und das Kind werden die nächste Zeit erstmal im Krankenhaus verbringen.: "Schauen wir, ob es sich ausgeht, dass ich einen kurzen Abstecher machen kann." Am Dienstag steht ein Doppelsitzer-Training mit Kollegen Thomas Steu auf dem Programm, am Mittwoch die Entscheidung, am Donnerstag dann die Teamstaffel. Kindl wurde am Sonntag im Einsitzer Achter.

+++ 9. Februar, 20:40 Uhr: Ukrainer trägt Helm mit Bildern von Kriegsopfern +++ Während des Skeleton-Trainings in Cortina trug der Ukrainer Wladyslaw Heraskewytsch einen Helm mit Kriegsopfern aus seinem Heimatland. Er hatte schon vor den Olympischen Winterspielen angekündigt, die Veranstaltung nutzen zu wollen, um Aufmerksamkeit auf den Krieg in seiner Heimat zu lenken. "Einige von ihnen waren meine Freunde", sagte Heraskewytsch über die Bilder auf seinem Helm. Der Fahnenträger der Eröffnungsfeier erklärte zudem bei "Reuters", dass auf seinem Helm auch zahlreiche in der Ukraine getötete Sportler zu sehen sind, etwa Gewichtheberin Alina Peregudowa, der Boxer Pawlo Ischtschenko und der Eishockeyspieler Oleksij Loginow.

Unklar ist, ob er den Helm auch bei den Skeleton-Wettbewerben tragen darf. Laut Heraskewytsch habe das Internationale Olympische Komitee (IOC) das Ukrainische Olympische Komitee wegen des Helms bereits kontaktiert.