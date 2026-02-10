- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele in Italien

Olympia 2026 - Straßer über Slalom-Kurs in Bormio: "Kann gefühlt jeder"

Linus Straßer ist in der Team-Kombination weiter auf der Suche nach dem richtigen Rezept.

Bei den Olympischen Spiele in Mailand und Cortina D’Ampezzo bemühte sich Linus Straßer um Pragmatismus: "Das hier kann gefühlt jeder", sagte er am Montag nach dem olympischen Wettbewerb in der Team-Kombination über den Slalom-Kurs auf der Abfahrtsstrecke von Bormio, aber "am Schluss ist es so wie es ist."

Nach dem Ritt auf dem im Schlussteil "leichtesten Slalomhang, den ich je auf diesem Niveau gefahren bin", sagte er.

Mit Blick auf die Slalom-Entscheidung am Montag der kommenden Woche (1. Lauf 10.00 Uhr, 2. Lauf 13.30 Uhr) sei es nun wichtig, die Bedingungen anzunehmen und "das richtige Rezept" zu finden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Team-Kombination: Straßer und Jocher Platz zehn

Gemeinsam mit Abfahrer Simon Jocher hatte Straßer in der erstmals bei Olympia ausgetragenen Team-Kombination Rang zehn belegt, eine Medaille war beim Sieg der Schweizer Franjo von Allmen und Tanguy Nef für das deutsche Duo außer Reichweite.

"Es waren wahnsinnig gute Abschnitte dabei", sagte Straßer nach seiner Fahrt durch den Stangenwald am Montagnachmittag, "leider habe ich genau im falschen Moment Fehler gemacht, die natürlich weh tun."

Als besondere Herausforderung empfand der 33-Jährige insbesondere den letzten Abschnitt des Slalomkurses auf der Stelvio, wenngleich er feststellte: "Das darfst du eigentlich keinem erzählen, wie einfach das ist." Gerade diesem Umstand aber sei es geschuldet, dass man sich "am Limit" bewegen müsse "von der Linie, von der Bewegung und von der Geschwindigkeit her. Und du darfst gleichzeitig keine Fehler machen."

Er sehe dies mit Blick auf das Rennen in sieben Tagen jedoch als "Chance", sagte Straßer, der bei der WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm im Slalom Bronze gewann: "Ich werde probieren, sie zu ergreifen, mit allem, was mir zur Verfügung steht."

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Julia Taubitz führt nach zwei Läufen
News

Olympia 2026: Taubitz setzt im Rodel-Krimi um deutsches Gold auf "Pizza und Pasta"

  • 10.02.2026
  • 08:00 Uhr
imago images 1072281545Update
News

Olympia-Teilnehmer per Videocall bei Geburt dabei

  • 10.02.2026
  • 07:24 Uhr
Weidle-Winkelmann und Aicher (v.l.) wollen eine Medaille
News

Die Olympia-Höhepunkte am Dienstag, 10. Februar

  • 10.02.2026
  • 05:36 Uhr
Lea Wagner (ARD Sportschau TV Moderatorin), Sven Hannawald (ARD TV Experte), GER, FIS Viessmsann Skiflug Weltmeisterschaft Oberstdorf, Wettkampf Herren Einzel, 3. und 4. Durchgang, Saison 2025 2026...
News

ARD-Moderatorin weint nach Raimunds Gold-Sensation

  • 09.02.2026
  • 23:53 Uhr
Vonn
News

Lindsey Vonn meldet sich zu Wort: "Ich bereue nichts"

  • 09.02.2026
  • 23:36 Uhr
Lindsey Vonn im Helikopter
News

Vonn mit emotionalem Post: Ski-Superstar verrät genaue Diagnose

  • 09.02.2026
  • 23:34 Uhr
260208 Lindsey Vonn of USA crashes while competing in women s alpine skiing downhill during day 2 of the 2026 Winter Olympics on February 8, 2026 in Cortina. Photo: Joel Marklund BILDBYRAN kod JM J...
News

Deutsche Ski-Ikone über Vonn: "Hätte es nicht anders gemacht"

  • 09.02.2026
  • 23:18 Uhr
imago images 1072343285
News

"Ach du Sch..., Alter!": Raimund fliegt zum Olympiasieg

  • 09.02.2026
  • 22:58 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 09.02.2026
  • 21:50 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen heute live: Mixed Team von der Normalschanze -  Übertragungen im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 09.02.2026
  • 21:50 Uhr