Olympia 2026 - Straßer über Slalom-Kurs in Bormio: "Kann gefühlt jeder"

Mit Blick auf die Slalom-Entscheidung am Montag der kommenden Woche (1. Lauf 10.00 Uhr, 2. Lauf 13.30 Uhr) sei es nun wichtig, die Bedingungen anzunehmen und "das richtige Rezept" zu finden.

Nach dem Ritt auf dem im Schlussteil "leichtesten Slalomhang, den ich je auf diesem Niveau gefahren bin", sagte er.

Bei den Olympischen Spiele in Mailand und Cortina D’Ampezzo bemühte sich Linus Straßer um Pragmatismus: "Das hier kann gefühlt jeder", sagte er am Montag nach dem olympischen Wettbewerb in der Team-Kombination über den Slalom-Kurs auf der Abfahrtsstrecke von Bormio, aber "am Schluss ist es so wie es ist."

Linus Straßer ist in der Team-Kombination weiter auf der Suche nach dem richtigen Rezept.

Team-Kombination: Straßer und Jocher Platz zehn

Gemeinsam mit Abfahrer Simon Jocher hatte Straßer in der erstmals bei Olympia ausgetragenen Team-Kombination Rang zehn belegt, eine Medaille war beim Sieg der Schweizer Franjo von Allmen und Tanguy Nef für das deutsche Duo außer Reichweite.

"Es waren wahnsinnig gute Abschnitte dabei", sagte Straßer nach seiner Fahrt durch den Stangenwald am Montagnachmittag, "leider habe ich genau im falschen Moment Fehler gemacht, die natürlich weh tun."

Als besondere Herausforderung empfand der 33-Jährige insbesondere den letzten Abschnitt des Slalomkurses auf der Stelvio, wenngleich er feststellte: "Das darfst du eigentlich keinem erzählen, wie einfach das ist." Gerade diesem Umstand aber sei es geschuldet, dass man sich "am Limit" bewegen müsse "von der Linie, von der Bewegung und von der Geschwindigkeit her. Und du darfst gleichzeitig keine Fehler machen."

Er sehe dies mit Blick auf das Rennen in sieben Tagen jedoch als "Chance", sagte Straßer, der bei der WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm im Slalom Bronze gewann: "Ich werde probieren, sie zu ergreifen, mit allem, was mir zur Verfügung steht."