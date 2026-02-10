Olympia 2026 - Niederlage von Japan: Eishockey-Frauen im Viertelfinale

Die deutschen Eishockey-Frauen stehen im Viertelfinale! Dank der Hilfe Schwedens gegen Japan.

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei den Olympischen Spielen von Mailand/Cortina vorzeitig das Viertelfinale erreicht.

Die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod ist schon vor ihrem abschließenden Gruppenspiel gegen Gastgeber Italien am Dienstag (16.40 Uhr) nicht mehr von den ersten drei Plätzen der Gruppe B zu verdrängen.

Das steht nach dem 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) der japanischen Auswahl gegen Tabellenführer Schweden fest.

Bei ihrer bislang letzten Olympiateilnahme waren die deutschen Frauen 2014 in Sotschi in der Gruppenphase ausgeschieden.

In Mailand ziehen in der schwächer eingestuften Gruppe B die drei besten Mannschaften ins Viertelfinale ein, mit einem Sieg gegen Italien könnte sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) noch auf den zweiten Platz verbessern.

In allen Fällen droht in der Runde der letzten Acht ein Duell mit den übermächtigen Teams aus den USA oder Kanada.