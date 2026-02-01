- Anzeige -
Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026

Olympia 2026 - Ski Alpin heute live: Riesenslalom der Frauen im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 14.02.2026
  • 18:34 Uhr
  • ran.de

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Wettbewerben bei Olympia im Ski Alpin.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

In Bormio und Cortina d’Ampezzo finden während der Olympischen Winterspiele dann in den folgenden Wochen die Wettkämpfe im Ski Alpin statt.

ran gibt die wichtigsten Informationen rund um die alpinen Ski-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Ski Alpin?

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien gibt es für Frauen und Männer jeweils fünf Wettbewerbe: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und die Team-Kombination.

Die Rennen der Frauen finden dabei in Cortina d'Ampezzo statt, jene der Männer in Bormio.

Olympia

Jeden Tag: Olympia live im Stream auf Joyn!

Verfolge den Super-G der Damen am 12. Februar ab 11:30 Uhr auf Joyn.

Olympia 2026: Wann findet das erste Rennen der Winterspiele statt?

Die erste Medaillen-Entscheidung im Ski Alpin bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist für den 7. Februar terminiert. Dann findet die Abfahrt der Männer statt.

Olympia 2026 heute live - der Zeitplan: Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream

Olympia 2026: Der Zeitplan für die Wettbewerbe im Ski Alpin für die Winterspiele 2026 im Überblick

Der exakte Terminplan für die alpinen Ski-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 wurde bereits bekanntgegeben.

Der Olympia-Zeitplan im Überblick:

  • Samstag, 7. Februar, 11:30 Uhr: Abfahrt (Männer) - Sieger: Franjo von Allmen
  • Sonntag, 8. Februar, 11:30 Uhr: Abfahrt (Frauen) - Siegerin: Breezy Johnson
  • Montag, 9. Februar, 10:30 Uhr: Team-Kombination Abfahrt (Männer)
  • Montag, 9. Februar, 14 Uhr: Team-Kombination Slalom (Männer) - Sieger: F. von Allmen / T. Nef
  • Dienstag, 10. Februar, 10:30 Uhr: Team-Kombination Abfahrt (Frauen)
  • Dienstag, 10. Februar, 14 Uhr: Team-Kombination Slalom (Frauen) - Siegerinnen: A. Rädler / K. Huber
  • Mittwoch, 11. Februar, 11:30 Uhr: Super-G (Männer) - Sieger: Franjo von Allmen
  • Donnerstag, 12. Februar, 11:30 Uhr: Super-G (Frauen) - Siegerin: Federica Brignone
  • Samstag, 14. Februar, 10 Uhr: Riesenslalom, Lauf 1 (Männer)
  • Samstag, 14. Februar, 13:30 Uhr: Riesenslalom, Lauf 2 (Männer)
  • Sonntag, 15. Februar, 10 Uhr: Riesenslalom, Lauf 1 (Frauen)
  • Sonntag, 15. Februar, 13:30 Uhr: Riesenslalom, Lauf 2 (Frauen)
  • Montag, 16. Februar, 10 Uhr: Slalom, Lauf 1 (Männer)
  • Montag, 16. Februar, 13:30 Uhr: Slalom, Lauf 2 (Männer)
  • Mittwoch, 18. Februar, 10 Uhr: Slalom, Lauf 1 (Frauen)
  • Mittwoch, 18. Februar, 13:30 Uhr: Slalom, Lauf 2 (Frauen)
Olympia 2026 live: Laufen die Ski-Alpin-Rennen im Free-TV?

Ja! Die ARD und das ZDF zeigen die Rennen in den Alpin-Ski-Wettbewerben bei den Olympischen Winterspielen 2026 abwechselnd im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Olympia 2026: Die alpinen Ski-Rennen kostenlos auf Joyn sehen

Die jeweilige ARD- und ZDF-Übertragung zu den Ski-Rennen bei den Olympischen Spielen lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen.

Olympia 2026 live: Gibt's einen Ticker zu den Rennen der Alpin-Skifahrer?

Einen Liveticker zu den Olympia-Rennen der Alpinen Skifahrer gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Auch interessant: Olympia 2026: Der aktuelle Medaillenspiegel. Und: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

