- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele live auf Joyn

Eishockey bei Olympia 2026 heute live: Turnier der Männer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 13.02.2026
  • 22:58 Uhr
  • ran.de

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Eishockey-Wettbewerben der Männer bei Olympia.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

Das Eishockey-Turnier der Männer beginnt am 11. Februar mit der Partie zwischen der Slowakei und Finnland. Deutschland wird einen Tag später erstmals antreten, wenn es um 21:10 Uhr gegen Dänemark gehen wird.

Seit 1924 ist das Herren-Turnier im Eishockey offiziell Teil der olympischen Spiele. Bei den Sommerspielen 1920 wurde bereits ein Demonstrationswettbewerb ausgetragen, der später vom IOC offiziell als Olympiaturnier anerkannt wurde.

- Anzeige -
- Anzeige -
imago images 1072095473

Die Olympischen Winterspiele live und kostenlos auf Joyn.

Im Eurosport-Stream auf Joyn seht ihr Olympia vom 06. bis 22. Februar 2026 live.

- Anzeige -

Das besondere im Eishockey in diesem Jahr ist die Teilnahme der NHL-Stars. So wird für Deutschland unteranderem auch Leon Draisaitl seine ersten Olympischen Spiele bestreiten. Bei seinem Debüt wird ihm sofort die Ehre des Fahnenträgers bei der Eröffnungsfeier im San Siro in Mailand zuteil.

ran gibt euch alle weiteren Informationen zum Eishockey-Turnier der Herren bei Olympia 2026.

- Anzeige -

Olympia 2026: Wann findet das Eishockey-Turnier der Herren in Italien statt?

Das Eishockey-Turnier der Männer wird am 11. Februar von der Slowakei gegen Titelverteidiger Finnland gestartet. Das Finale wird elf Tage später am 22. Februar ausgetragen werden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Eishockey-Spielplan bei Olympia: Wann spielt Deutschland?

  • 12. Februar, 21:10 Uhr: Deutschland vs. Dänemark
  • 14.Februar, 12:10 Uhr: Deutschland vs. Lettland
  • 15. Februar, 21:10 Uhr: USA vs. Deutschland

Deutschland spielt bei Olympia in Gruppe C und trifft  auf die USA, Lettland und Dänemark. Unser Nachbarland ist auch der Auftaktgegner am Donnerstag, 12. Februar. Alle Spiele finden in Mailand statt - entweder in der Arena Milano oder im Milano Ice Park.

Olympia 2026 heute live: Laufen die Eishockey-Spiele im Free-TV?

Ja, alle deutschen Spiele werden vom ARD oder dem ZDF live übertragen.

- Anzeige -

Olympisches Eishockey-Turnier kostenlos auf Joyn sehen

Ja, ausgewählte Spiele sowie alle Spiele mit deutscher Beteiligung könnt ihr live und kostenlos auf Joyn verfolgen.

- Anzeige -

Olympia heute live: Gibt's einen Ticker zu den Eishockey-Spielen?

Ja, die Eishockeyspiele werden im Liveticker auf ran.de verfolgt.

- Anzeige -

Eishockey bei Olympia: Wie funktioniert der Modus?

Die qualifizierten Teams werden auf drei Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. In der Vorrunde spielt innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden. Danach gibt es eine neue Setzliste mit allen zwölf Teams, basierend auf den Ergebnissen der Vorrunde. Die drei Gruppenersten sowie der beste Gruppenzweite sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. Die restlichen acht Teams spielen in einer Quali-Runde die letzten vier Startplätze für das Viertelfinale aus.

Dabei trifft das an Position 5 gesetzte Team auf den Zwölftplatzierten, der Sechste auf den Elften usw.

- Anzeige -

Diese Teams nehmen am olympischen Eishockey-Turnier teil:

Gruppe A:

  • Frankreich
  • Kanada
  • Schweiz
  • Tschechien

Gruppe B:

  • Finnland
  • Italien
  • Schweden
  • Slowakei

Gruppe C:

  • Dänemark
  • Deutschland
  • Lettland
  • USA
- Anzeige -
Curling - Round Robin (F)
09:05
Italien
Italien
Italien
-:-
0
0
China
China
China
09:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
-:-
0
0
Kanada
Kanada
Kanada
09:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
Japan
Japan
Japan
Ski Alpin - Entscheidung (M)
10:00
-:-
Ski Freestyle - 1. Sechzehntelfinale (F)
10:30
-:-
Ski Freestyle - 2. Sechzehntelfinale (F)
10:32
-:-
Ski Freestyle - 3. Sechzehntelfinale (F)
10:34
-:-
Ski Freestyle - 4. Sechzehntelfinale (F)
10:36
-:-
Ski Freestyle - 5. Sechzehntelfinale (F)
10:38
-:-
Ski Freestyle - 6. Sechzehntelfinale (F)
10:40
-:-
Ski Freestyle - 7. Sechzehntelfinale (F)
10:42
-:-
Ski Freestyle - 8. Sechzehntelfinale (F)
10:44
-:-
Ski Freestyle - 9. Sechzehntelfinale (F)
10:46
-:-
Ski Freestyle - 10. Sechzehntelfinale (F)
10:48
-:-
Ski Freestyle - 11. Sechzehntelfinale (F)
10:50
-:-
Ski Freestyle - 12. Sechzehntelfinale (F)
10:52
-:-
Ski Freestyle - 13. Sechzehntelfinale (F)
10:54
-:-
Ski Freestyle - 14. Sechzehntelfinale (F)
10:56
-:-
Ski Freestyle - 15. Sechzehntelfinale (F)
10:58
-:-
Ski Freestyle - 16. Sechzehntelfinale (F)
11:00
-:-
Ski Freestyle - 1. Achtelfinale (F)
11:00
-:-
Ski Freestyle - 2. Achtelfinale (F)
11:02
-:-
Ski Freestyle - 3. Achtelfinale (F)
11:04
-:-
Ski Freestyle - 4. Achtelfinale (F)
11:06
-:-
Ski Freestyle - 5. Achtelfinale (F)
11:08
-:-
Ski Freestyle - 6. Achtelfinale (F)
11:10
-:-
Ski Freestyle - 7. Achtelfinale (F)
11:12
-:-
Ski Freestyle - 8. Achtelfinale (F)
11:14
-:-
Ski Freestyle - 1. Viertelfinale (F)
11:20
-:-
Ski Freestyle - 2. Viertelfinale (F)
11:22
-:-
Ski Freestyle - 3. Viertelfinale (F)
11:24
-:-
Ski Freestyle - 4. Viertelfinale (F)
11:26
-:-
Ski Freestyle - 1. Halbfinale (F)
11:35
-:-
Ski Freestyle - 2. Halbfinale (F)
11:37
-:-
Ski Freestyle - 3. Platz (F)
11:46
-:-
Ski Freestyle - Finale (F)
11:48
-:-
Ski Langlauf - Entscheidung (F)
12:00
-:-
Eishockey - Gruppe B (M)
12:10
Schweden
Schweden
Schweden
-:-
0
0
Slowakei
Slowakei
Slowakei
Eishockey - Gruppe C (M)
12:10
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
0
0
Lettland
Lettland
Lettland
Curling - Round Robin (M)
14:05
Tschechien
Tschechien
Tschechien
-:-
0
0
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
14:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
Kanada
Kanada
Kanada
14:05
Schweden
Schweden
Schweden
-:-
0
0
China
China
China
14:05
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
0
0
USA
USA
USA
Biathlon - Entscheidung (F)
14:45
-:-
Eisschnelllauf - 1. Viertelfinale (F)
16:00
-:-
Eisschnelllauf - 2. Viertelfinale (F)
16:15
-:-
Eisschnelllauf - 3. Viertelfinale (F)
16:30
-:-
Eishockey - Gruppe B (M)
16:40
Finnland
Finnland
Finnland
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
Eishockey - Viertelfinale (F)
16:40
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Eisschnelllauf - 4. Viertelfinale (F)
16:45
-:-
Eisschnelllauf - Entscheidung (M)
17:09
-:-
Skeleton - 3. Lauf (F)
18:00
-:-
Skispringen - Entscheidung (M)
18:45
-:-
Curling - Round Robin (F)
19:05
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
19:05
Südkorea
Südkorea
Südkorea
-:-
0
0
Dänemark
Dänemark
Dänemark
19:05
Italien
Italien
Italien
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
19:05
Japan
Japan
Japan
-:-
0
0
USA
USA
USA
Ski Freestyle - Qualifikation (F)
19:30
-:-
Skeleton - Entscheidung (F)
19:50
-:-
1J. Pfeifer57.180s
Shorttrack - 1. Viertelfinale (M)
20:15
-:-
Shorttrack - 2. Viertelfinale (M)
20:19
-:-
Shorttrack - 3. Viertelfinale (M)
20:23
-:-
Shorttrack - 4. Viertelfinale (M)
20:27
-:-
Shorttrack - 5. Viertelfinale (M)
20:31
-:-
Shorttrack - 6. Viertelfinale (M)
20:35
-:-
Shorttrack - 1. Vorlauf (F)
21:01
-:-
Shorttrack - 2. Vorlauf (F)
21:05
-:-
Shorttrack - 3. Vorlauf (F)
21:09
-:-
Eishockey - Gruppe C (M)
21:10
USA
USA
USA
-:-
0
0
Dänemark
Dänemark
Dänemark
Eishockey - Viertelfinale (F)
21:10
Finnland
Finnland
Finnland
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Shorttrack - 4. Vorlauf (F)
21:13
-:-
Shorttrack - 5. Vorlauf (F)
21:17
-:-
Shorttrack - 6. Vorlauf (F)
21:21
-:-
Shorttrack - 7. Vorlauf (F)
21:25
-:-
Shorttrack - 8. Vorlauf (F)
21:29
-:-
Shorttrack - 1. Halbfinale (M)
21:44
-:-
Shorttrack - 2. Halbfinale (M)
21:48
-:-
Shorttrack - 3. Halbfinale (M)
21:52
-:-
Shorttrack - 1. Halbfinale (F)
22:00
-:-
Shorttrack - 2. Halbfinale (F)
22:06
-:-
Shorttrack - B-Finale (M)
22:27
-:-
Shorttrack - Finale (M)
22:34
-:-

Eishockey bei Olympia 2026: Wer ist Titelverteidiger?

Als Titelverteidiger geht Finnland in das Turnier. Sie konnten sich im Finale 2022 in Peking gegen die IOC-Auswahl der russischen Athleten durchsetzen. Dritter beim Turnier in China wurde die Slowakei.

Auch interessant: Olympia 2026 heute live: Termine, Übertragungen im TV, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und - alle Infos

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 13.02.2026
  • 22:57 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen live: Wettbewerb der Männer auf der Großschanze - Übertragungen im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 13.02.2026
  • 22:57 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 13.02.2026
  • 22:55 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 jetzt live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 14. Februar

  • 13.02.2026
  • 22:35 Uhr
Franziska Preuß
News

Olympia LIVE: Bricht Preuß den Biathlon-Bann am Samstag?

  • 13.02.2026
  • 21:57 Uhr
REISCH Agnes Team GER Ski Springen Team Mix in Predazzo Olympics - Olympische Winterspiele 2026 Mailand - Cortina 06 - 22 Februar 2026 in Italien am 10.02.2026 in Predazzo *** REISCH Agnes Team GER...
News

"Angst während der Tage": DSV-Athletin bricht mit Tabuthema

  • 13.02.2026
  • 14:42 Uhr
RECORD DATE NOT STATED Multi color condoms in pattern resembling Olympic rings: Concept of Joy and love of the Olympic games and equity of the all human races and sexes *** mehrgeschossigen farbige...
News

Olympia: Gratis-Kondome aufgebraucht - schneller als gedacht

  • 13.02.2026
  • 14:01 Uhr
Passler darf doch in Antholz starten
News

Trotz Dopingbefund: Biathletin klagt Startrecht ein

  • 13.02.2026
  • 13:02 Uhr
260212 Sturla Holm Laegreid of the Norwegian national biathlon team at a press event during day 6 of the 2026 Winter Olympics on February 12, 2026 in Anterselva. Photo: Mathias Bergeld BILDBYRAN ko...
News

Olympia: Laegreid entschuldigt sich für Fremdgeh-Beichte

  • 13.02.2026
  • 12:47 Uhr
DRAISAITL Leon Team GER mit SEIDER Moritz Eishockey Vorrunde Spiel Deutschland - Daenemark Olympics - Olympische Winterspiele 2026 Mailand - Cortina 06 - 22 Februar 2026 in Italien am 12.02.2026 in...
News

Kommentar: Draisaitl und Co. machen Hoffnung auf mehr

  • 13.02.2026
  • 12:37 Uhr