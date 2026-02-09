Vom 6. bis zum 22. Februar finden in Mailand und Cortina die Olympischen Winterspiele 2026 statt. Alle Infos zu Moderatoren, Kommentatoren und Experten der übertragenden Sender ARD, ZDF und Eurosport findet Ihr hier!

Auch bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen haben sich die Sender ARD, ZDF und Eurosport die Übertragungsrechte gesichert.

Mit von der Partie sind erneut ehemalige Sportgrößen, sowie bestens bekannte Moderatoren und Kommentatoren.

Für Eurosport ist der ehemalige deutsche Skisprung-Star Martin Schmitt im Einsatz, bei der ARD ist Felix Neureuther als Experte für die Wettbewerbe im Ski Alpin mit dabei.

Auch auf Joyn werden die Streams der öffentlich-rechtlichen Sender übertragen.

ran zeigt euch alle Kommentatoren, Moderatoren und Experten der jeweiligen TV-Sender!