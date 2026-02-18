Zu dunkel: Nach Rückmeldungen von Eishockeyspielern wurden Banden bei Olympia in der Santagiulia Ice Hockey Arena in Mailand umgebaut.

Wem seit Dienstag beim olympischen Eishockeyturnier ein Unterschied aufgefallen ist, hat ein gutes Auge. Nach Rücksprache mit den Spielern und den Veranstaltern in Italien hat sich die Internationale Eishockey-Föderation (IIHF) dazu entschlossen, die dunklen Banden am Rand des Eises für die verbleibende Zeit der Olympischen Spiele zu ersetzen.

Das Banden-Problem war für Fans beim US-Sieg gegen Dänemark am Sonntag erstmals sichtbar. Der amerikanische Torwart Jeremy Swayman hatte scheinbar starke Probleme, den Puck zu sehen, da sich dieser farblich nicht stark von den dunklen Banden abhebt.