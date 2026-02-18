- Anzeige -
Olympia 2026: Puck kaum zu sehen! Neue Farbe für Eishockey-Banden

  • Veröffentlicht: 18.02.2026
  • 12:59 Uhr
  • Anne Malin

Zu dunkel: Nach Rückmeldungen von Eishockeyspielern wurden Banden bei Olympia in der Santagiulia Ice Hockey Arena in Mailand umgebaut.

Wem seit Dienstag beim olympischen Eishockeyturnier ein Unterschied aufgefallen ist, hat ein gutes Auge. Nach Rücksprache mit den Spielern und den Veranstaltern in Italien hat sich die Internationale Eishockey-Föderation (IIHF) dazu entschlossen, die dunklen Banden am Rand des Eises für die verbleibende Zeit der Olympischen Spiele zu ersetzen.

Das Banden-Problem war für Fans beim US-Sieg gegen Dänemark am Sonntag erstmals sichtbar. Der  amerikanische Torwart Jeremy Swayman hatte scheinbar starke Probleme, den Puck zu sehen, da sich dieser farblich nicht stark von den dunklen Banden abhebt.

Neue Banden sind hellgrün

Der Spieler der Boston Bruins beteuerte allerdings, dass er sowieso farbenblind sei und "in der NHL jede Nacht in unterschiedlichen Arenen spielen" müsse. "Das ist eine Challenge, der wir uns annehmen müssen."

Nun zieren hellgrüne Banden die Santagiulia Ice Hockey Arena. Ein Pressesprecher der IIHF erklärte, dass die Banden aufgrund von Abnutzung gewechselt werden. Zudem sollten die hellgrünen Banden ursprünglich schon vor dem Olympia-Start gedruckt werden.

