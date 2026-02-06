Ski Langlauf (M): Gold für Klæbo! Am Ende läuft es so, wie erwartet. Johannes Høsflot Klæbo enteilt seinem letzten Begleiter unwiderstehlich, lässt sich einfach nicht stoppen und stürmt zu seinem elften Olympiasieg. Martin Løwstrøm Nyenget muss sich 17,5 Sekunden dahinter mit Silber begnügen. Der schon zuvor abgehängte Emit Iversen macht als Dritter den norwegischen Dreifacherfolg perfekt.

Ski Freestyle (M): Hronek unfair gestoppt Nach einem Fehler verliert Florian Wilmsmann im ersten Halbfinale früh den Anschluss, kann das nicht mehr kompensieren. Vorn sind die Italiener Simone Deromedis und Federico Tomasoni nicht mehr zu stoppen und ziehen ins Finale ein. Im zweiten Semifinale rutscht Tim Hronek zunächst an die letzte Position, beginnt dann die Aufholjagd, wird aber brutal unfair gestoppt. Der Schweizer Ryan Regez hält den Deutschen an der Schulter fest, als dieser gerade in einer Linkskurve innen vorbeigehen möchte. Hronek verliert Tempo, wird am Ende Letzter. Laufsieger wird Alex Fiva aus der Schweiz vor dem Japaner Satoshi Furuno. Regez scheidet ebenfalls aus, wird für seien grobe Unsportlichkeit bestraft und auf den letzten Platz gesetzt. Tim Hronek aber hilft das nicht, der wird um die Medaillenchance gebracht.

Ski Langlauf (M): Iversen mit Schwierigkeiten Mittlerweile zeigt sich auch Johannes Høsflot Klæbo vorn, lässt seinen Landsmann Martin Løwstrøm Nyenget nicht mehr allein die Arbeit an der Spitze machen. Die beiden forcieren das Tempo, womit Emil Iversen Schwierigkeiten bekommt. Es reißt eine Lücke auf. Der 34-Jährige wird sich wohl mit Bronze begnügen müssen. Dann geht Nyenget wieder nach vorn, Klæbo folgt auf Schritt und Tritt.

Ski Freestyle (M): Drei Deutsche im Halbfinale Im zweiten Viertelfinale ist Florian Wilmsmann an der Reihe, gibt sich bei seinem Laufsieg keine Blöße und zieht in die Vorschlussrunde ein. Sein deutscher Landsmann Florian Fischer hat im Anschluss weniger Erfolg, muss den beiden Schweizern Alex Fiva und Ryan Regez den Vortritt lassen. Im letzten Heat kommt es zu einem Fotofinish. Hinter dem Japaner Satoshi Furuno holt Tim Hronek im Schneefall von Livigno gegenüber dem Österreicher Nicolas Lussnig um drei Hundertstel den zweiten Platz und bleibt im Rennen. Die Halbfinals folgen umgehend.

Ski Langlauf (M): Letzte Runde Inzwischen haben die Skilangläufer etwa 43 Kilometer absolviert, das Führungstrio kommt gerade ins Stadion und wird gleich die letzte Runde in Angriff nehmen. Übrigens haben diese drei Norweger als einzige Athleten noch nicht die Ski gewechselt – und tun das auch jetzt nicht.

Ski Langlauf (M): Nyenget immer vorn Unentwegt führt Martin Løwstrøm Nyenget das Rennen an, macht aber nicht genug Tempo, um Johannes Høsflot Klæbo abhängen zu können. Wenn das so weitergeht, wird dieser am Ende wieder die Nase vorn haben. Auf dem letzten Kilometer ist der fünfmalige Tour-de-Ski-Sieger ganz sicher nicht zu schlagen. Die drei Norweger haben nur noch einen Verfolger – Savelii Korostelev mit knapp zwei Minuten Rückstand. Victor Lovera geht inzwischen schwer, ist vom französischen Landsmann Théo Schely überholt worden. Florian Notz läuft an Position zehn – mit inzwischen gut vier Minuten Zeitverlust.

Ski Freestyle (M): Achtelfinals der Skicrosser Im Skicross hinterlassen die vier Deutschen einen starken Eindruck. In einem gemeinsamen Lauf kommen Florian Wilmsmann und Cornel Renn als Erster und Zweiter durch. Im nächsten Heat gewinnt der Schweizer Ryan Regez vor Florian Fischer, beide kommen weiter. Danach wird der Eidgenosse Alex Fiva in seinem Lauf ebenfalls Erster. Und einen Laufsieg gibt es anschließend auch für Tim Hronek. Auf der Strecke bleiben die Schweizer Tobias Baur und Romain Détraz. Die Viertelfinals schließen sich direkt an.

Ski Langlauf (M): Norwegische Meisterschaften In der Loipe ziehen die drei Norweger einsam ihre Kreise und deklassieren die versammelte Konkurrenz. Martin Løwstrøm Nyenget macht an der Spitze Tempo, hat Emil Iversen und Johannes Høsflot Klæbo im Schlepptau. Dahinter laufen Savelii Korostelev und Victor Lovera jetzt gemeinsam – mit allerdings fast zwei Minuten Rückstand. Und von hinten nähert sich Théo Schely aus Frankreich. Florian Notz läuft in einer Dreiergruppe um Platz neun – gut drei Minuten zurück.

Ski Freestyle (X): Gold für die USA! Anschließend stürzt Tianma Li bei der Landung spektakulär, schlägt einige Purzelbäume den Hang hinunter. Zumindest bleibt der Chinese offenbar unverletzt, doch das Risiko zahlt sich nicht aus. Dennoch gibt es 95,37 Punkte. Für die Medaille reicht es dennoch, aber die Schweiz ist vorbeigezogen. Die Eidgenossen holen Silber, weil im Anschluss Christopher Lillis nichts anbrennen lässt. Die 117,19 Punkte genügen. Team USA wird Olympiasieger im Mixed Aerials – in der Summe mit 325,35 Punkten. Mit der Bekanntgabe dieser Wertung bricht endgültig Jubel ausS. ilber geht an die Schweiz, Bronze an China. Australien geht leer aus.

Ski Freestyle (X): Medaille für die Schweiz Noé Roth liefert, zeigt den identischen Sprung wie vorhin – den dreifachen Rückwärtssalto mit fünf Schrauben (Back Double Full-Double Full-Full). Erneut gelingt dieser sehr sauber. Am Ende gibt es eine noch höhere Wertung – mit 129,54 die beste des Tages. Und da im Anschluss Reilly Flanagan einen weit weniger schwierigen Sprung zeit, reicht das trotz guter Ausführung nicht für Australien. Die Schweiz hat die Medaille sicher.

Ski Freestyle (X): Olympiasieger patzt Trotz eines Sturzes bekommt Xindi Wang aufgrund einer hohen Schwierigkeit noch 87,72 Punkte. Allerdings verlieren die Chinesen durch diesen Patzer des Olympiasiegers den Anschluss, denn Connor Curran führt seinen Sprung im Anschluss sauber aus. Obwohl die Schwierigkeit nicht ganz so hoch ist, gibt das 113,72 Punkte. In der Summe liegt Team USA vor den letzten Springern mit etwa 24 Zählern vorn. Die Schweiz rangiert auf Platz drei.

Ski Langlauf (M): Norweger unter sich Offenbar machen die drei Norweger die Medaillen unter sich aus, haben die versammelte Konkurrenz abgehängt. Als erster Verfolger liegt Savelii Korostelev bereits 20 Sekunden zurück. Florian Notz ist derzeit Zehnter – mit knapp anderthalb Minuten Rückstand. Bei Friedrich Moch bewegt sich der Zeitverlust bereits auf die drei Minuten zu. Etwas dahinter laufen die Schweizer Nicola Wigger und Beda Klee.

Ski Freestyle (X): Werner hält die Schweiz im Rennen Dann wirbelt Pirmin Werner durch die Luft. Wer soll diese unzähligen Schrauben und Salti zählen, die Wertungsrichter müssen das tun. Der Sprung mit einer Schwierigkeit von 5,2 wird sauber ausgeführt und bringt üppige 123 Punkte. Damit melden die Schweizer Medaillenansprüche an.

Ski Freestyle (X): Spektakuläre Sprünge um Team-Medaillen Im Mixed Team Aerials ringen nun also vier Trios um die Medaillen. Lino Kozomara beginnt und zeigt den Back Lay-Full, kann diesen erneut nicht stehen. Im Anschluss stürzt auch die Australierin Abbey Willcox, doch deren Back Full-Double Full hat eine höhere Schwierigkeit. Daher gibt also mehr Punkte. In der Folge zieht Mengtao Xu an beiden deutlich vorbei. Die 35-Jährige war mit China bei der Olympiapremiere dieses Wettbewerb vor vier Jahren schon Zweite. Danach bringt die US-Amerikanerin Kaila Kuhn den Olympiasieger von Peking mit ganz knappem Rückstand auf den zweiten Platz.

Ski Langlauf (M): Norweger machen Ernst Drei Norweger verbleiben an der Spitze. Neben Johannes Høsflot Klæbo sind das Emil Iversen und Martin Løwstrøm Nyenget. Mit dem Trio halten nur noch Savelii Korostelev, ein Russe unter neutraler Flagge, und der Franzose Victor Lovera mit. Hinter dem Quintett tut sich eine Lücke auf. In der dritten Gruppe ist Florian Notz unterwegs – 36 Sekunden hinter der Spitze.

Ski Langlauf (M): Zwei Favoriten geben auf Allmählich wird das Tempo verschärft. Florian Notz macht weiterhin eine gute Figur. Dagegen hat Friedrich Moch Mühe. Zwei von sieben Runden sind absolviert. Kurz darauf geben zwei Favoriten auf. Der Finne Iivo Niskanen ist nach einer Erkrankung nicht fit genug, muss jetzt einsehen, dass es keinen Sinn macht. Nahezu parallel streicht auch der Norweger Harald Østberg Amundsen die Segel.

Ski Freestyle (X): Schweiz bleibt im Rennen Es reicht! Die Schweiz erreicht den Medaillendurchgang der besten Vier, klettert im letzten Moment auf den dafür notwendigen vierten Platz. Davor rangieren die USA, China und Australien. Aus dem Rennen sind Kanada, die Ukraine und Kasachstan. Übrigens haben die bisher erreichten Punkte fortan keine Bedeutung mehr, die vier Teams werden um 11:45 Uhr bei Null anfangen, die Karten werden also noch einmal neu gemischt.

Ski Langlauf (M): Auslese in der Loipe Im Fleimstal beginnt in der Loipe die Auslese. Inzwischen haben sich 20 Läufer vom Rest abgesetzt. Vorn mit dabei sind Florian Notz und Friedrich Moch sowie alle Favoriten. Die beiden Schweizer sowie Jakob Moch können da nicht mithalten.

Ski Freestyle (X): Roth zeigt starke Leistung Nun muss Noé Roth etwas zeigen, die Schweizer benötigen eine hohe Wertung. Der 25-Jährige zeigt einen dreifachen Rückwärtssalto mit fünf Schrauben (Back Double Full-Double Full-Full). Der Schwierigkeitsgrad beträgt 5,1. Und Roth führt den Sprung sehr sauber aus. Das beschert ihm mit 127,50 Punkten die höchste Wertung das Tages. Reicht das noch für den zweiten Finaldurchgang der besten vier Teams?

Ski Freestyle (M): Achtelfinals stehen Im Prolog ist Skicrosser Florian Wilmsmann die viertbeste Zeit gefahren. Schnellster war der Kanadier Reece Howden, Dritter wurde der Schweizer Ryan Regez. Allerdings hatten diese Zeiten lediglich Einfluss auf die Setzliste, aus der inzwischen die Achtelfinalansetzungen ermittelt wurden. Es wird einen Lauf mit drei Sportlern und sieben mit vier Athleten geben. Diese Achtelfinals beginnen um 12:00 Uhr.

Ski Freestyle (X): Jeweils zwei Athleten sind durch Für die Schweiz hat Pirmin Werner bei leichtem Schneefall in Livigno ein Back Double Full-Full-Full gezeigt. Der Schwierigkeitsgrad beträgt 4,525. Die Ausführung gelingt gut, damit knackt der Eidgenosse die 100-Punkte-Marke. Für die Schweiz geht es also nach vorn. Nachlegen muss mal als derzeit Sechster dennoch, denn es geht darum, in diesem ersten Durchgang unter die Top 4 zu gelangen. Nur diese bleiben im Medaillenrennen und dürfen zu einem zweiten Versuch antreten. In Führung liegen die USA recht klar vor Australien und China.

Bob (M): Erster Lauf beendet Inzwischen ist der erste Durchgang im Viererbob der Männer beendet. Alle 27 Schlitten haben das Ziel erreicht. An der Spitze hat sich nichts mehr geändert. In Führung liegt der Bob von Johannes Lochner vor denen von Francesco Friedrich, Brad Hall, Cédric Follador, Adam Ammour und Michael Vogt. Der zweite Lauf soll um 11:57 Uhr beginnen.

Ski Langlauf (M): Start am Lago die Tesero Soeben haben sich letztlich 60 Skilangläufer auf ihren langen Weg begeben. Kurzfristig nicht dabei sind drei durchaus namhafte Athleten. Der Italiener Federico Pellegrino, der Finne Ristomatti Hakola und der US-Amerikaner Ben Ogden mussten auf den Start verzichten. Zu Beginn zeigt sich Johannes Høsflot Klæbo gleich weit vorn – zusammen mit dem norwegischen Landsmann Martin Løwstrøm Nyenget. Anfangs geht es vom Tempo her vergleichsweise gemächlich zu.

Ski Freestyle (X): Ladies first Inzwischen läuft der erste Finaldurchgang im Mixed Team Aerials. Die Frauen machen den Anfang. Die Schweizerin Lina Kozomara hat sich für einen eher nicht so schwierigen Back Lay-Full entschieden – mit einem Schwierigkeitsgrad von 2,9. Dennoch gibt es Probleme bei der Landung Die 20-Jährige müht ich nach Kräften, kann den Sprung letztlich doch nicht stehen. Das gibt 48,72 Punkte. Damit rutschen die Eidgenossen zunächst ans Ende des Klassements der sieben Teams. Für China glänzt Mengtao Xu mit einem Back Full-Full-Full (4,293 Schwierigkeit). Die Olympiasiegerin verbucht 81,99 Punkte Besser waren mit exakt diesen Sprüngen die führende US-Amerikanerin und die zweitplatzierte Ukrainerin. Nun folgen die Männer.

Ski Langlauf (M): Klæbo möchte elftes Gold Für die Skilangläufer steht zum Ende der Winterspiele traditionell der ganz lange Kanten auf dem Programm. Dabei wird alle vier Jahre die Stilart gewechselt. In Peking wurde geskatet, heute geht es im klassischen Stil zur Sache. Dieser Herausforderung wollen sich 63 Athleten aus 35 Nationen stellen. Favorit ist natürlich Johannes Høsflot Klæbo. Der Norweger könnte seine elfte Goldmedaille bei Winterspielen holen. Für Deutschland treten Florian Notz, Friedrich Moch und Jakob Moch an. Dazu kommen mit Beda Klee und Nicola Wigger zwei Schweizer. Um 11:00 wird der Startschuss erfolgen.

Ski Freestyle (X): Finale im Mixed Team Aerials Um 10:45 Uhr beginnt der erste von zwei Finalläufen im Mixed Team Aerials. Sieben Mannschaften stellen sich dem Medaillenkampf. Dabei handelt es sich stets um Trios, meist bestehend aus zwei Männern und einer Frau. Einzig Australien schickt zwei Damen und nur einen Herren ins Rennen. Deutschland ist nicht vertreten. Für die Schweiz treten Lina Kozomar, Pirmin Werner und Noé Roth an.

Bob (M): Rohner deutlich zurück Jetzt ist der dritte Schweizer Bob in der Bahn. Topzeiten gibt es inzwischen allerdings nicht mehr. Und daran ändert auch Timo Rohner zusammen mit Pascal Moser, Mathieu Hersperger und Cyril Bieri nichts. Das eidgenössische Quartett büßt mehr als eine Sekunde ein. Das reicht lediglich für Platz 13. An der Spitze bleibt alles unverändert, Johannes Lochner führt vor Francesco Friedrich, Brad Hall, Cédric Follador, Adam Ammour und Michael Vogt.

Ski Freestyle (M): Quali im Skicross Im Skicross läuft derzeit eine Art Qualifikation, die Sportler sind dabei einzeln auf der Strecke unterwegs. Dabei geht es vor allem darum, eine Setzliste zu erstellen, die dann die Ansetzung der Achtelfinalläufe ermöglicht.

Bob (M): Follador auf Rang vier Dann sind nacheinander zwei Schweizer Bobs an der Reihe. Bei Michael Vogt läuft es nicht nach Wunsch. Zusammen mit Andreas Haas, Amadou David Ndiaye und Mario Aeberhard fängt sich der Schlitten mehr als sechs Zehntel Zeitverlust ein. In einem Lauf ist das schon eine kleine Welt im Bobsport. Etwas besser läuft es anschließend für Cédric Follador. Der Engadiner verliert mit Luca Rolli, Tim Annen und Omar Vögele zwar auch fast sechs Zehntel liegen, reiht sich allerdings als Vierter ein.

Bob (M): Bestzeit nicht in Gefahr Immer mehr kristallisiert sich heraus, dass Johannes Lochner eine sehr gute Fahrt gelungen ist. An die Zeit des Zweier-Olympiasiegers gelangt keiner auch nur annähernd heran. Der Brite Brad Hall kommt zumindest vergleichsweise gut klar, verdrängt als Dritter Adam Ammour auf Rang vier. Wenig später kann Patrick Baumgartner seine guten Trainingsergebnisse nicht bestätigen, sortiert sich lediglich als Sechster ein, lässt nur den Österreicher Markus Treichl hinter sich.

Bob (M): Friedrich büßt viel ein Direkt im Anschluss stellt Francesco Friedrich mit seinem Team den Startrekord von Lochner ein. Doch im weiteren Verlauf verliert der Sachse Zeit, driftet einmal ziemlich heftig. Das kostet. Im Ziel liegt der viermalige Olympiasieger mit Matthias Sommer, Alexander Schuller und Felix Straub knapp vier Zehntel zurück und zeigt sich unzufrieden. Als dritter Bob folgt der von Adam Ammour. Auch dieser kommt an die Bestzeit von Lochner bei Weitem nicht ran, lässt sogar sechs Zehntel liegen und reiht sich an Position drei ein. Nun muss sich zeigen, was die Zeiten der Deutschen wert sind, es folgt die internationale Konkurrenz.

Bob (M): Lochner legt vor Johannes Lochner legt los, verzeichnet gleich einen Startrekord. Komplett sauber kommt der 35-Jährige nicht durch, doch völlig ohne Bande wird hier niemand bleiben. Der deutsche Bob kommt mit neuem Bahnrekord unten an. Der Oberbayer macht mit seinen Hinterleuten Thorsten Margis, Jorn Wenzel und Georg Fleischhauer eine Ansage.

Bob (M): Viererbobs legen los In diesen Minuten beginn auf der Kunsteisbahn in Cortina der erste Lauf im Viererbob der Männer. Für die deutschen Teams ist hier sogar ein kompletter Medaillensatz drin – für die Schlitten von Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour. Allerdings haben die Trainingsläufe ein sehr differenziertes Bild gezeigt. Da tauchten sehr viele Nationen in den sechs Durchgängen vorn auf.

In der Schweiz hofft man auf die Skibergsteiger Auch Schweizer Bobs sind heute am Werk – drei im Vierer der Männer. Im Zweierbob der Frauen scheinen die Medaillen für die Eidgenossinnen außer Reichweite. Dafür treten vier Männer im Skicross an. Und im Finale des Mixed Team Aerials mischt ein schweizerisches Team mit. Sehr gute Aussichten bestehen ganz sicher im Skibergsteigen für Marianne Fatton und Jon Kistler. Im Biathlon und beim Eisschnelllaufen gehören die eidgenössischen Athleten sicherlich nicht zum Favoritenkreis.

Was ist drin für die deutschen Athleten? Aus deutscher Sicht verspricht der Zweierbob der Frauen die größten Aussichten auf Edelmetall. Alle drei deutschen Schlitten stecken mittendrin im Medaillenrennen – allen voran der von Laura Nolte, die nach zwei Läufen in Führung liegt. In der Eisrinne beginnen heute zugleich die Viererbobs der Männer. Dort wird allerdings erst morgen die Entscheidung fallen. Im Skicross der Herren treten vier deutsche Athleten an. Über 50 Kilometer der Skilangläufer besitzen die DSV-Sportler keine realistischen Medaillenchancen. Beim Skibergsteigen ist eine deutsche Mixed-Staffel dabei. Im Massenstartrennen der Biathletinnen bestreitet Franziska Preuß den letzten Wettkampf ihrer Karriere. Wird ihr dabei ein krönender Abschluss gelingen? Deutsche Beteiligung gibt es auch bei den Massenstarts im Eisschnelllaufen.