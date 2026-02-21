- Anzeige -
Olympia 2026: Medaillen-Ärger bei deutschem Skeletoni Axel Jungk

  • Veröffentlicht: 21.02.2026
  • 13:06 Uhr
  • ran.de

Unschöne Überraschung für Skeletoni Axel Jungk: Der zweimalige Silbermedaillen-Gewinner entdeckt gravierende Unterschiede zwischen seinen beiden Medaillen - und will handeln.

Zweimal Silber gewann Axel Jungk bei den Olympischen Winterspielen 2026, sowohl im Einzel- als auch im Mixed-Wettbewerb belegte der Skeletoni den zweiten Platz.

Am Freitagabend war der 34-Jährige deshalb im TV-Studio des "ZDF" zu Gast, gemeinsam mit seinem Teamkollegen Christopher Grotheer, der zweimal Bronze gewann.

Während des Besuchs fiel Jungk live vor den TV-Kameras etwas an seinen Medaillen auf, das ihm gar nicht gefällt. Denn die beiden Medaillen sind sind nicht identisch sondern unterschiedlich. Eine weist offenbar qualitative Mängel auf.

"Dafür, dass es zweimal Silber ist, sehen die Medaillen nicht gleich aus. Die eine hat hier im Ring so einen Beschlag", berichtete er und kündigte schon mal eine Reklamation an: "Da muss ich mich nochmal drum kümmern." Vor allem in der Mitte der Medaille fehlte der Glanz.

Olympia 2026: Nicht der erste Medaillen-Ärger

Bei den Bronzemedaillen von Grotheer gab es ein ähnliches Problem. "Die Medaille aus dem Einzel sieht schöner aus als die aus dem Teamrennen. Aber bei mir ist das nicht ganz so schlimm wie beim Axel", sagte er.

Zuvor hat es bereits in anderen Wettbewerben der Spiele Ärger um die Qualität der Medaillen gegeben. So rissen sowohl bei der schwedischen Biathletin Ebba Andersson als auch beim deutschen Biathleten Justus Strelow die Medaillen vom Band. Strelow hatte Bronze mit der Mixed-Staffel gewonnen.

Auch interessant: Freude, Stolz und Ernüchterung: Team D zieht erstes Olympia-Fazit

