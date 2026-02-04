Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 13. Februar
- Aktualisiert: 12.02.2026
- 09:02 Uhr
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 12. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 13. Februar, auf dem Programm:
11:45 Uhr Uhr: Skilanglauf Männer, 10 km Freistil
14:00 Uhr: Biathlon Männer, 10 km Sprint
14:45 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Finale
16:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 10.000 Meter
19:00 Uhr: Eiskunstlauf Männer, Kür
20:28 Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 3. Lauf
21:14 Uhr: Skeleton Männer, 4. Lauf
Olympia live – die Wettbewerbe am 13. Februar 2026
09:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Schweiz vs. Tschechien
09:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - China vs. Norwegen
09:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Großbritannien vs. Italien
09:05 Uhr: Culing Männer Vorrunde - Kanada vs. USA
11:45 Uhr Uhr: Skilanglauf Männer, 10 km Freistil - Medaillenentscheidung
12:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Italien vs. Slowakei
12:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Finnland vs. Schweden
13:30 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Achtelfinale
14:00 Uhr: Biathlon Männer, 10 km Sprint - Medaillenentscheidung
14:03 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Viertelfinale
14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - Großbritannien vs. Südkorea
14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - USA vs. Kanada
14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - China vs. Schweiz
14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - Dänemark vs. Schweden
14:24 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Halbfinale
14:41 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Kleines Finale
14:45 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Finale - Medaillenentscheidung
16:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 10.000 Meter - Medaillenentscheidung
16:00 Uhr: Skeleton Frauen, 1. Lauf
16:40 Uhr: Eishockey Frauen, Viertelfinale - Tschechien vs. Schweden
16:40 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Frankreich vs. Tschechien
17:45 Uhr: Skeleton Frauen, 2. Lauf
19:00 Uhr: Eiskunstlauf Männer, Kür - Medaillenentscheidung
19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Kanada vs. Schweden
19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Deutschland vs. Italien
19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Tschechien vs. Norwegen
19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Schweiz vs. China
19:30 Uhr: Skeleton Männer, 3. Lauf
19:30Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 1. Lauf
19:59 Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 2. Lauf
20:28 Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung
21:10 Uhr: Eishockey Frauen Viertelfinale, USA vs. italien
21:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Kanada vs. Schweiz
21:14 Uhr: Skeleton Männer, 4. Lauf - Medaillenentscheidung
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
