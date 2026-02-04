- Anzeige -
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 13. Februar

  • Aktualisiert: 12.02.2026
  • 09:02 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 12. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 13. Februar, auf dem Programm:

11:45 Uhr Uhr: Skilanglauf Männer, 10 km Freistil
14:00 Uhr: Biathlon Männer, 10 km Sprint 
14:45 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Finale
16:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 10.000 Meter
19:00 Uhr: Eiskunstlauf Männer, Kür
20:28 Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 3. Lauf
21:14 Uhr: Skeleton Männer, 4. Lauf

Curling - Round Robin (M)
09:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
09:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
Tschechien
Tschechien
Tschechien
09:05
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
USA
USA
USA
09:05
China
China
China
-:-
0
0
Norwegen
Norwegen
Norwegen
Snowboard - 1. Seeding Round (F)
10:00
-:-
Snowboard - 2. Seeding Round (F)
10:55
-:-
Ski Langlauf - Entscheidung (M)
11:45
-:-
Eishockey - Gruppe B (M)
12:10
Italien
Italien
Italien
-:-
0
0
Slowakei
Slowakei
Slowakei
12:10
Finnland
Finnland
Finnland
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
Snowboard - 1. Achtelfinale (F)
13:30
-:-
Snowboard - 2. Achtelfinale (F)
13:32
-:-
Snowboard - 3. Achtelfinale (F)
13:34
-:-
Snowboard - 4. Achtelfinale (F)
13:36
-:-
Snowboard - 5. Achtelfinale (F)
13:38
-:-
Snowboard - 6. Achtelfinale (F)
13:40
-:-
Snowboard - 7. Achtelfinale (F)
13:42
-:-
Snowboard - 8. Achtelfinale (F)
13:44
-:-
Biathlon - Entscheidung (M)
14:00
-:-
Snowboard - 1. Viertelfinale (F)
14:03
-:-
Curling - Round Robin (F)
14:05
Dänemark
Dänemark
Dänemark
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
14:05
China
China
China
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
14:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
-:-
0
0
Südkorea
Südkorea
Südkorea
14:05
USA
USA
USA
-:-
0
0
Kanada
Kanada
Kanada
Snowboard - 2. Viertelfinale (F)
14:05
-:-
Snowboard - 3. Viertelfinale (F)
14:07
-:-
Snowboard - 4. Viertelfinale (F)
14:09
-:-
Snowboard - 1. Halbfinale (F)
14:24
-:-
Snowboard - 2. Halbfinale (F)
14:26
-:-
Snowboard - B-Finale (F)
14:41
-:-
Snowboard - Finale (F)
14:46
-:-
Eisschnelllauf - Entscheidung (M)
16:00
-:-
Skeleton - 1. Lauf (F)
16:00
-:-
Eishockey - Gruppe A (M)
16:40
Frankreich
Frankreich
Frankreich
-:-
0
0
Tschechien
Tschechien
Tschechien
Eishockey - Viertelfinale (F)
16:40
Tschechien
Tschechien
Tschechien
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
Skeleton - 2. Lauf (F)
17:48
-:-
Eiskunstlauf - Kür (M)
19:00
-:-
Curling - Round Robin (M)
19:05
Tschechien
Tschechien
Tschechien
-:-
0
0
Norwegen
Norwegen
Norwegen
19:05
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
19:05
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
19:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
China
China
China
Skeleton - 3. Lauf (M)
19:30
-:-
Snowboard - Finale (M)
19:30
-:-
Eishockey - Gruppe A (M)
21:10
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Eishockey - Viertelfinale (F)
21:10
USA
USA
USA
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
Skeleton - Entscheidung (M)
21:20
-:-
Eiskunstlauf - Gesamtwertung (M)
23:10
-:-
1I. Malinin108.16
Olympia live – die Wettbewerbe am 13. Februar 2026

09:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Schweiz vs. Tschechien

09:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - China vs. Norwegen

09:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Großbritannien vs. Italien

09:05 Uhr: Culing Männer Vorrunde - Kanada vs. USA

11:45 Uhr Uhr: Skilanglauf Männer, 10 km Freistil - Medaillenentscheidung

12:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Italien vs. Slowakei

12:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Finnland vs. Schweden

13:30 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Achtelfinale

14:00 Uhr: Biathlon Männer, 10 km Sprint - Medaillenentscheidung

14:03 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Viertelfinale

14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - Großbritannien vs. Südkorea

14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - USA vs. Kanada

14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - China vs. Schweiz

14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - Dänemark vs. Schweden

14:24 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Halbfinale

14:41 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Kleines Finale

14:45 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Finale - Medaillenentscheidung

16:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 10.000 Meter - Medaillenentscheidung

16:00 Uhr: Skeleton Frauen, 1. Lauf

16:40 Uhr: Eishockey Frauen, Viertelfinale - Tschechien vs. Schweden

16:40 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Frankreich vs. Tschechien

17:45 Uhr: Skeleton Frauen, 2. Lauf

19:00 Uhr: Eiskunstlauf Männer, Kür - Medaillenentscheidung

19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Kanada vs. Schweden

19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Deutschland vs. Italien

19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Tschechien vs. Norwegen

19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Schweiz vs. China

19:30 Uhr: Skeleton Männer, 3. Lauf

19:30Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 1. Lauf

19:59 Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 2. Lauf

20:28 Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung

21:10 Uhr: Eishockey Frauen Viertelfinale, USA vs. italien

21:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Kanada vs. Schweiz

21:14 Uhr: Skeleton Männer, 4. Lauf - Medaillenentscheidung

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

