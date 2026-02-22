Schwerer Schlag für Kanadas Eishockeyteam: Im Traumfinale gegen die USA fehlt Kapitän Sidney Crosby.

Kanada muss im Eishockey-Traumfinale der Olympischen Winterspiele in Mailand auf seinen Kapitän Sidney Crosby verzichten. Der angeschlagene Starspieler verlor den Wettlauf gegen die Zeit und wurde für das Endspiel um Gold gegen den Erzrivalen USA (14.10 Uhr live auf Joyn) nicht rechtzeitig fit. Das geht aus dem vorab veröffentlichten Line-up beider Teams hervor.

Crosby, Olympiasieger von 2010 und 2014, war im zweiten Drittel des Viertelfinals gegen Tschechien (4:3 n.V.) von seinem Gegenspieler Radko Gudas hart gecheckt worden und hatte sich dabei eine Verletzung am Unterkörper zugezogen.

Bereits im Halbfinale gegen Finnland am Freitag (3:2) hatte der Altstar der Pittsburgh Penguins gefehlt. Als Kapitän wird Kanada im Finale wie gegen Finnland von Superstar Connor McDavid, bei den Edmonton Oilers Teamkollege von Leon Draisaitl, auf das Eis geführt.