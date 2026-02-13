- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Olympia 2026: Alle deutschen Medaillen-Gewinner bei den Olympischen Winterspielen

  • Aktualisiert: 19.02.2026
  • 23:30 Uhr
  • ran.de

ran zeigt alle deutschen Medaillen-Gewinner bei den Olympischen Winterspielen 2026 in chronologischer Reihenfolge.

Die deutschen Wintersportler kämpfen bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina um Gold, Silber und Bronze.

ran zeigt, welche Medaillen die deutschen Athleten bislang gewinnen konnten.

8. Februar 2026

Silber für Emma Aicher (Ski Alpin, Abfahrt der Frauen)

Bronze für die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel (Justus Strelow, Phillipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß)

Gold für Max Langenhan (Rodeln, Einsitzer der Männer)

9. Februar 2026

Gold für Philipp Raimund (Skispringen, Springen der Männer von der Normalschanze)

10. Februar 2026

Silber für Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher (Ski Alpin, Teamkombination der Frauen)

11. Februar 2026

Gold für Julia Taubitz (Rodeln, Einsitzer der Frauen)

Silber für Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (Rodeln, Doppelsitzer der Frauen)

Bronze für Tobias Wendl und Tobias Arlt (Rodeln, Doppelsitzer der Männer)

12. Februar 2026

Gold für die Rodel-Teamstaffel (Julia Taubitz, Tobias Wendl/Tobias Arlt, Max Langenhan und Dajana Eitberger/Magdalena Matschina)

13. Februar 2026

Silber für Axel Jungk im Skeleton der Männer

Bronze für Christopher Grotheer im Skeleton der Männer

14. Februar 2026

Silber für Susanne Kreher im Skeleton der Frauen

Bronze für Jacqueline Pfeifer im Skeleton der Frauen

15. Februar 2026

Silber für Axel Jungk und Susanne Kreher im Skeleton Mixed Team

Bronze für Christopher Grotheer und Jacqueline Pfeifer im Skeleton Mixed Team

16. Februar 2026

Bronze für Minerva-Fabienne Hase & Nikita Volodin im Paarlauf

Silber für Laura Nolte im Monobob

17. Februar 2026

Gold für Johannes Lochner und Georg Fleischauer im Bob, Männer-Zweier

Silber für Francesco Friedrich und Alexander Schuller im Bob, Männer-Zweier

Bronze für Adam Ammour und Alexander Schaller im Bob, Männer-Zweier

18. Februar 2026

Bronze für das deutsche Skilanglauf-Duo Laura Gimmler und Coletta Rydzek im Teamsprint.

#LandGoldSilberBronzeGesamt
1NorwegenNORNorwegen1681034
2USAUSAUSA912627
3ItalienITAItalien951226
4FrankreichFRAFrankreich68519
5NiederlandeNEDNiederlande67316
6SchwedenSWESchweden66315
7SchweizSUISchweiz64414
8DeutschlandGERDeutschland58821
9ÖsterreichAUTÖsterreich58518
10JapanJPNJapan571325
11KanadaCANKanada45615
12ChinaCHNChina33511
13AustralienAUSAustralien3216
14GroßbritannienGBRGroßbritannien3003
15SüdkoreaKORSüdkorea2237
16TschechienCZETschechien2204
17SlowenienSLOSlowenien2114
18SpanienESPSpanien1012
19BrasilienBRABrasilien1001
KasachstanKAZKasachstan1001
21PolenPOLPolen0314
22NeuseelandNZLNeuseeland0213
23FinnlandFINFinnland0145
24LettlandLATLettland0112
25GeorgienGEOGeorgien0101
26BulgarienBULBulgarien0022
27BelgienBELBelgien0011
28AlbanienALBAlbanien0000
AndorraANDAndorra0000
ArgentinienARGArgentinien0000
ArmenienARMArmenien0000
AserbaidschanAZEAserbaidschan0000
BeninBENBenin0000
BolivienBOLBolivien0000
Bosnien-HerzegowinaBIHBosnien-Herzegowina0000
ChileCHIChile0000
DänemarkDENDänemark0000
EcuadorECUEcuador0000
EritreaERIEritrea0000
EstlandESTEstland0000
GriechenlandGREGriechenland0000
Guinea-BissauGNBGuinea-Bissau0000
HaitiHAIHaiti0000
HongkongHKGHongkong0000
IndienINDIndien0000
IranIRNIran0000
IrlandIRLIrland0000
IslandISLIsland0000
IsraelISRIsrael0000
JamaikaJAMJamaika0000
KeniaKENKenia0000
KirgisistanKGZKirgisistan0000
KolumbienCOLKolumbien0000
KosovoKOSKosovo0000
KroatienCROKroatien0000
LibanonLIBLibanon0000
LiechtensteinLIELiechtenstein0000
LitauenLTULitauen0000
LuxemburgLUXLuxemburg0000
MadagaskarMADMadagaskar0000
MalaysiaMASMalaysia0000
MaltaMLTMalta0000
MarokkoMARMarokko0000
MexikoMEXMexiko0000
MoldauMDAMoldau0000
MonacoMONMonaco0000
MongoleiMGLMongolei0000
MontenegroMNEMontenegro0000
NigeriaNGANigeria0000
NordmazedonienMKDNordmazedonien0000
PakistanPAKPakistan0000
PhilippinenPHIPhilippinen0000
PortugalPORPortugal0000
Puerto RicoPURPuerto Rico0000
RumänienROURumänien0000
San MarinoSMRSan Marino0000
Saudi-ArabienKSASaudi-Arabien0000
SerbienSRBSerbien0000
SingapurSGPSingapur0000
SlowakeiSVKSlowakei0000
SüdafrikaRSASüdafrika0000
TaiwanTPETaiwan0000
ThailandTHAThailand0000
TogoTOGTogo0000
Trinidad & TobagoTTOTrinidad & Tobago0000
TürkeiTURTürkei0000
UkraineUKRUkraine0000
UngarnHUNUngarn0000
UruguayURUUruguay0000
UsbekistanUZBUsbekistan0000
VA EmirateUAEVA Emirate0000
VenezuelaVENVenezuela0000
ZypernCYPZypern0000
