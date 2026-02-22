- Anzeige -
- Anzeige -
Wintersport

Olympia 2026: Skilangläuferin Neprjajewa "klaut" Katharina Hennig Dotzler die Ski

  • Aktualisiert: 22.02.2026
  • 17:04 Uhr
  • SID

Das sieht man auch selten: Beim 50-km-Rennen der Skilangläuferinnen werden der deutschen Athletin Katharina Hennig Dotzler ihre Ski "geklaut".

Kurioser Zwischenfall beim olympischen Skilanglaufrennen über 50 Kilometer: Die Russin Darja Neprjajewa hat beim Skiwechsel nach knapp der Hälfte der Distanz versehentlich die Ski von Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler genommen. Neprjajewa fuhr zum Wechsel in Box 12, ihre Startnummer war aber die 14.

Die deutschen Techniker mussten daraufhin in Windeseile neue Ski für Hennig Dotzler präparieren - es gelang. Die Ersatzski wurde gerade noch rechtzeitig für den Wechsel der Deutschen bereitgestellt.

Sowohl für Neprjajewa als auch für Hennig Dotzler waren die Top-Platzierungen zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich entfernt.

- Anzeige -
- Anzeige -
Weitere News und Videos
Olympics: Freestyle Skiing-Mens Halfpipe Final Feb 20, 2026; Livigno, Italy; Hunter Hess of the United States during the men s skiing halfpipe final during the Milano Cortina 2026 Olympic Winter ga...
News

Kommentar: Umfeld für Olympia-Athleten feindseliger denn je

  • 22.02.2026
  • 17:52 Uhr
Matt Boldy brachte die USA in Führung
News

Neues Miracle on Ice! USA schlagen Kanada in Overtime-Krimi

  • 22.02.2026
  • 17:05 Uhr
260220 Shea Theodore of Canada celebrates the 2-2 goal in the men s Ice hockey, Eishockey semifinal between Canada and Finland during day 14 of the 2026 Winter Olympics on February 20, 2026 in Mila...
News

Eishockey-Finale bei Olympia 2026 live im Free-TV und Livestream - alle Informationen

  • 22.02.2026
  • 16:52 Uhr
Eileen Gu bei den olympischen Winterspielen 2026
News

China statt USA: Wer ist "Vaterlandsverräterin" Eileen Gu?

  • 22.02.2026
  • 16:32 Uhr
Dieser Check kostete Sidney Crosby das Finale
News

Eishockey-Finale: Entscheidung um Crosby gefallen

  • 22.02.2026
  • 16:31 Uhr
February 8, 2026, Milan, ITALY: Team Canada captain Sidney Crosby, left, talks with forward Connor McDavid as they take part in practice during the 2026 Milan Cortina Winter Olympics in Milan, Ital...
News

Olympia LIVE: Showdown! USA vs. Kanada um letztes Gold

  • 22.02.2026
  • 13:53 Uhr
Rasend schnell: Lochner und sein Team
News

Karriere gekrönt: Lochner gewinnt auch im Viererbob

  • 22.02.2026
  • 13:08 Uhr
imago images 1072898303
News

Olympia 2026: Alle deutschen Medaillen-Gewinner bei den Winterspielen

  • 22.02.2026
  • 13:03 Uhr
Eileen Gu ist der Superstar der Freestyle-Szene
News

Olympia: Freestyle-Superstar Gu holt Gold in der Halfpipe

  • 22.02.2026
  • 12:40 Uhr
(260215) -- CORTINA D AMPEZZO, Feb. 15, 2026 -- Silver medalists Susanne Kreher (L) Axel Jungk of Germany pose for photos during the awarding ceremony of the skeleton mixed team competition at the ...
News

Olympia: Medaillen-Ärger um deutschen Skeleton-Helden

  • 22.02.2026
  • 12:30 Uhr