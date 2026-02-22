Johannes Lochner gelingt das Gold-Double, nach dem Sieg im Zweierbob triumphiert der 35-Jährige auch im Viererbob. Der deutsche Dreifach-Sieg bleibt aber aus.

Bob-Pilot Johannes Lochner hat seine Karriere mit dem olympischen Gold-Double gekrönt. Der 35-Jährige raste fünf Tage nach seinem Triumph im Zweier auch in der Königsdisziplin Vierer zum Olympiasieg und sicherte dem deutschen Team zum Abschluss der Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo die achte Goldmedaille.

Lochner setzte sich mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer vor seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich durch. Der Frankfurter Adam Ammour verlor im letzten Durchgang noch Bronze an den Schweizer Michael Vogt und kam auf Rang vier.

Für Lochner ist es nach einer 15-jährigen Laufbahn das erhoffte Happy End: Der "ewige Zweite" erfüllte sich in Norditalien gleich zweimal den Traum vom Olympiasieg. In Peking 2022 hatte er sich noch zweimal Friedrich geschlagen geben müssen.