Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan, Ergebnisse am 6. Februar - Kurzprogramm im Eiskunstlauf am Freitag

  • Aktualisiert: 05.02.2026
  • 23:29 Uhr

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 5. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Eiskunstlauf - Kurzprogramm - Eistanz (X)
09:55
-:-
Curling - Round Robin (X)
10:05
Schweden
Schweden
Schweden
-:-
0
0
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
10:05
Italien
Italien
Italien
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
10:05
USA
USA
USA
-:-
0
0
Kanada
Kanada
Kanada
Eiskunstlauf - Kurzprogramm - Paarlauf (X)
11:35
-:-
Eishockey - Gruppe B (F)
12:10
Frankreich
Frankreich
Frankreich
-:-
0
0
Japan
Japan
Japan
Eiskunstlauf - Kurzprogramm - Frauen (X)
13:35
-:-
Curling - Round Robin (X)
14:35
Estland
Estland
Estland
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
14:35
Schweden
Schweden
Schweden
-:-
0
0
Norwegen
Norwegen
Norwegen
14:35
Tschechien
Tschechien
Tschechien
-:-
0
0
USA
USA
USA
14:35
Südkorea
Südkorea
Südkorea
-:-
0
0
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Eishockey - Gruppe A (F)
14:40
Tschechien
Tschechien
Tschechien
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Die Olympischen Winterspiele starten bereits zwei Tage vor der Eröffnungsfeier am Freitag, 6. Februar, mit den ersten Wettbewerben.

So eröffneten die Curling-Wettkämpfe schon am Mittwoch, 4. Februar, das Wintersport-Highlight in Italien.

Am Donnerstag , 5. Februar, folgen neben weiteren Curling-Partien die ersten Duelle im Olympischen Eishockey-Turnier der Frauen sowie die Snowboard-Wettbewerbe.

Am Freitag, 6. Februar, beginnen vor der Eröffnungsfeier außerdem noch die Kurzprogramme im Eiskunstlauf.

Olympia heute live - Die Wettbewerbe am 7. Februar 2026

10:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Großbritannien vs. Kanada

10:05 Uhr: Curling MIxed Doubles - Schweiz vs. Schweden

10:30 Uhr: Ski Freestyle - Freesky Slopestyle Frauen Qualifikation

11:30 Uhr: Ski Alpin - Frauen Abfahrt 3. Training

11:30 Uhr: Ski Alpin - Abfahrt Männer Medaillen-Entscheidung

12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Deutschland vs. Japan

13:00 Uhr: Skilanglauf - 10km + 10km Skiathlon Frauen Medaillen-Entscheidung

13:30 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Frauen Training

14:00 Uhr: Ski Freestyle - Freeski Slopestyle Männer Qualifikation

14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Estland vs. Norwegen

14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Tschechien vs. Südkorea

14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Schweden vs. Italien

14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Großbritannien vs. USA

16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 3000m Frauen Medaillen-Entscheidung

16:40 Uhr: Eishockey Frauen - USA vs. Finnland

17:00 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Männer Lauf 1

17:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen Proberunde

18:32 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Männer Lauf 2

18:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen 1. Runde

19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Südkorea vs. USA

19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Kanada vs. Estland

19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Tschechien vs. Schweiz

19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Norwegen vs. Italien

19:30 Uhr: Snowboard - Big Air Männer Finale Medaillen-Entscheidung

19:45 Uhr: Eiskunstlauf - Teamwettbewerb Einzellauf Männer

19:57 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen Medaillen-Entscheidung

21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Schweiz vs. Kanada

22:05 Uhr: Eiskunstlauf - Teamwettbewerb Eistanz

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer wirklich alles sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen

