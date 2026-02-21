Johannes Hösflot Kläbo bleibt der unumstrittene König der Olympischen Winterspiele 2026. Auch in der Königsdisziplin über 50 km ist der Norweger nicht zu schlagen. Norwegens Skilanglaufstar Johannes Hösflot Kläbo hat seine Gold-Mission mit dem sechsten Olympiasieg in Val di Fiemme makellos abgeschlossen und verlässt Norditalien als absoluter König der Winterspiele. Der 29 Jahre alte Olympia-Rekordgewinner triumphierte am vorletzten Wettkampf-Tag im Klassik-Rennen über 50 km bei einem norwegischen Dreifachsieg und steht nun bei elf olympischen Goldmedaillen. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen In einem sehr schnellen Ausscheidungsrennen setzte sich Kläbo nach 2:07:07 Stunden vor Martin Löwström Nyenget (+17,5 Sekunden) und Emil Iversen (+46,2) durch. Florian Notz lief ein starkes Rennen und war als ausgezeichneter Zehnter bester Deutscher (+6:06,9 Minuten). Bei perfekten Bedingungen am Samstagmittag in Lago di Tesero schrieb Kläbo erneut Sportgeschichte und übertraf die Bestmarke des legendären US-Eisschnellläufers Eric Heiden, der 1980 in Lake Placid als zuvor einziger Wintersportler fünfmal Gold in einem Jahr geholt hatte.

Olympia: Nur Michael Phelps holte mehr Goldmedaillen als Johannes Hösflot Kläbo Die Karrierebestmarke bei Winterspielen hatte Kläbo bereits frühzeitig seinen Landsleuten Björn Dählie, Marit Björgen und Ole Einar Björndalen (je achtmal Gold) abgenommen. Nur Schwimm-Ikone Michael Phelps war mit 23-mal Gold in der Olympia-Geschichte erfolgreicher. Kläbos Landsmann Nyenget versuchte es schon auf dem ersten Kilometer mit einer Attacke nach dem Vorbild von Johan Olsson. Der Schwede hatte bei der WM 2013 an gleicher Stelle den Klassik-Fünfziger nach einem 30 km langen Alleingang gewonnen. Nyenget wurde diesmal aber schnell geschnappt. Nach 15 km gaben zwei Favoriten nahezu gleichzeitig auf: Der angeschlagen ins Rennen gegangene Finne Iivo Niskanen, 2018 in Pyeongchang Olympiasieger im zuvor letzten Klassik-Marathon, und der frühe Weltcup-Gesamtsieger Harald Östberg Amundsen stiegen völlig entkräftet aus der Spur.

