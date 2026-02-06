Olympia JETZT LIVE: Mixed Team verpasst Medaille im Skispringen - der Tag im Liveticker

Eiskunstlauf (M): Führungswechsel im Kurzprogramm Im Kurzprogramm der Männer hat der US-Amerikaner Andrew Torgashev soeben den führenden Stephen Gogolev knapp übertrumpft, muss die Spitzenposition aber kurz darauf gleich wieder abgeben. Für Hun-hwan Cha gibt es eine Wertung von 92,72 Punkten, damit setzt sich der Südkoreaner klar auf Platz eins. Die Hälfte der Athleten sind inzwischen gelaufen.

Eishockey (F): USA nach dem ersten Drittel vorn Team USA legt nach. Hannah Bilka erhöht für die amtierenden Weltmeisterinnen im Spiel gegen Kanada auf 2:0. Bei diesem Spielstand neigt sich das Auftaktdrittel dem Ende entgegen. Die Frauen aus dem Mutterland des Eishockeys müssen sich also etwas einfallen lassen.

Skispringen (X): Gold für Slowenien! Marius Lindvik behält die Nerven, setzt seinen Sprung auf 100,5 Meter. Damit behaupten die Norweger die Führung. Nun kommt nur noch Domen Prevc. Der Vierschanzentourneesieger gibt sich keine Blöße, erlangt bei 102 Metern Bodenkontakt und sichert Slowenien den Olympiasieg. Die Teamkollegen sind gleich zum Jubeln zur Stelle. Silber geht an Norwegen, Bronze an Japan. Deutschland geht als Vierter um eine Winzigkeit von 1,2 Punkten leer aus.

Skispringen (X): Japan zieht vorbei Ren Nikaido springt um die Medaille. 101 Meter werden vermessen. Die Japaner bleiben 1,2 Punkte vor den Deutschen und haben Bronze sicher. Das DSV-Quartett wir wohl ohne Medaille bleiben.

Skispringen (X): Deutschland vorn Nun geht es um die Medaillen. Österreich hat noch Chancen. Die Trainer ordnen eine Anlaufverkürzung an. Was macht Stephan Embacher draus? Das werden 102 Meter,d er Plan geht auf, das gibt satte Punkte. Was macht Stefan Horngacher? Der Anlauf bleibt verkürzt. Philipp Raimund liefert, setzt bei 102,5 Metern auf. Deutschland in Führung! Doch drei Springer kommen noch.

Skispringen (X): Deutschland ringt um Bronze Selina Freitag steigert sich im Vergleich zu ihrem ersten Sprung. Das sind jetzt 98,5 Meter. Diese Leistung reicht, um für den Moment an Österreich vorbeizukommen, weil Julia Mühlbacher kürzer gesprungen ist. Anschließend gibt sich die Norwegerin Eirin Maria Kvandal keine Blöße. Japans Sara Takanashi lässt etwas liegen. Doch Nika Prevc lässt für Slowenien nichts anbrennen Deutschland liegt vor den letzten Springern auf Platz vier acht Punkte hinter den drittplatzierten Japanern.

Eishockey (F): USA geht in Führung Früh bringt Caroline Harvey das Team USA in Führung. Der Spitzenreiter der Gruppe A möchte den Platz an der Sonne verteidigen. Nun sind die Kanadierinnen gefordert. Der Rekordolympiasieger will das in diesem Prestigeduell gewiss nicht auf sich sitzen lassen.

Skispringen (X): Slowenien nicht zu stoppen Viel dürfen sich die Deutschen nicht mehr erlauben, ab sofort müssen Topsprünge her, wenn es mit Edelmetall klappen soll. Felix Hoffmann liefert, ihm gelingt ein blitzsauberer Sprung auf 102,5 Meter, gute Haltungsnoten gibt es dazu. Doch Jan Hörl hält im Anschluss dagegen, fliegt einen Meter weiter mit noch besserer Haltung. Bei schlechteren Bedingungen gibt es für Japan und Norwegen kürzere Sprünge. Diese beiden Teams bleiben für die Deutschen in Reichweite – nicht aber Slowenien. Anže Lanišek trotz den Verhältnissen mit 101 Metern und baut die Führung aus.

Skispringen (X): Der Rückstand der Deutschen wächst Für das DSV-Quartett liefert Agnes Reisch 96 Meter. Allerdings rutscht man damit um 1,2 Punkte hinter Österreich zurück. Anschließend packt die Norwegerin Anna Odine Strøm ordentlich drauf, erlangt bei 101 Meter Bodenkontakt und bringt ihr Team nach vorn. Da kommt Japan kurz darauf nicht vorbei. Darüber hinaus springt Slowenien der Konkurrenz weiter voraus. Nika Vodan gibt sich keine Blöße. Ihr Team bleibt ungefährdet.

Skispringen (X): Zweiter Durchgang Nun beginnt der zweite Durchgang im Mixed-Mannschaftsspringen. Die acht besten Teams dürfen dabei nochmals antreten. Slowenien gilt als Topfavorit auf Gold. Auf Edelmetall dürfen Japan, Norwegen, Deutschland und Österreich hoffen. Für die USA, China und Finnland erscheint das Erreichen des Podiums unrealistisch.

Eiskunstlauf (M): Kanadische Führung im Kurzprogramm Im Kurzprogramm der Eiskunstläufer kämpfen derzeit 29 Athleten um gute Noten und die 24 Plätze für die Kür am Freitag. Dabei liegt im Forum di Milano derzeit der Kanadier Stephen Gogolev vorn. Der Wettbewerb geht ohne deutsche Beteiligung über die Bühne. Dagegen dürfen die Schweizer auf Lukas Britschgi schauen.

Eishockey (F): Topspiel in Mailand In der Arena Milano findet das Eishockeyturnier der Frauen eine Fortsetzung. Dabei kommt es ab 20:10 Uhr zum Duell der beiden Topnationen Kanada und USA – ein vorweggenommenes Endspiel also. Dazu aber kann es durchaus noch kommen, denn beide Mannschaften führen die Tabelle der Gruppe A an, machen Platz eins unter sich aus und werden im Viertelfinale auf Teams der schwächer besetzten Gruppe B treffen – aller Voraussicht nach auf Deutschland und Italien.

Curling (X): Gold für Schweden! In Cortina nutzt Schweden im Curlingfinale im achten End den Vorteil des letzten Steins. Die Geschwister Isabella und Rasmus Wranå, gewinnen diesen letzten Durchgang und drehen somit die Partie gegen die USA. Am Ende heißt es 6:5 für die Skandinavier. Das Weltmeisterduo von 2024 holt sich Gold! Dem US-Team mit Cory Thiesse und Korey Dropkin bleibt die Silbermedaille. Im kleinen Finale hatte am Nachmittag Italien gegen Großbritannien mit 5:3 die Oberhand behalten und sich Bronze gesichert.

Skispringen (X): Deutschland bei Halbzeit Vierter Jetzt ist Philipp Raimund an der Reihe. Angesichts der regelmäßig veränderten Abfahtsluken, sind die Leistungen schwer einzuschätzen. Der Olympiasieger fliegt auf 98 Meter. Das reicht nicht, um an Norwegen vorbeizukommen. Die Österreicher hält man damit in Schach. Doch dann ist Domen Prevc dran. Mit einem Sprung auf 100 Meter baut dieser Sloweniens Führung aus. Danach schiebt Ren Nikaido die Japaner auf den zweiten Platz. Nach dem ersten Durchgang sind die Deutschen knapp neun Punkte von einer Medaille entfernt. Weiter geht es in Predazzo um 20:00 Uhr.

Rodeln (F): Siegerehrung Hinter der neuen Olympiasiegerin Julia Taubitz landeten Elīna Bota aus Lettland und Ashley Farquharson aus den USA auf den weiteren Medaillenplätzen. Für dieses Trio steht jetzt die Siegerehrung an. Darüber hinaus belegte Anna Berreiter Platz sechs. Merle Fräbel, die ihre Medaillenchance im dritten Lauf vergab, wurde am Ende Achte. Direkt dahinter landete die einzige Schweizerin Natalie Maag. Bei der Übergabe der Plaketten fließen rasch die Freudentränen. Und als ihr Name aufgerufen wird, muss Taubitz mehrfach schlucken. Dann geht es aufs oberste Podest, die Weltmeisterin bekommt ihr Goldstück und darf das Ganze dann bei der Nationalhymne genießen. Herzleichen Glückwunsch!

Skispringen (X): Freitag landet viel zu früh An Position 3 springt jetzt Selina Freitag – und kann die Leistung aus dem Probedurchgang nicht bestätigen. Die 24-Jährige verpatzt ihren Sprung, setzt bereits bei 91,5 Metern auf. Damit geht wertvoller Boden verloren. Doch im Anschluss landet Julia Mühlbacher noch früher (89 m), womit Österreich tatsächlich noch hinter Deutschland zurückfällt. Danach verteidigt Nika Prevc für Slowenien die Führung. Und Sara Takanashi schiebt kurz darauf Japan auf Rang drei. Deutschland ist weiter Vierter. Allerdings fehlen jetzt bereits 20 Punkte zur Spitze.

Skispringen (X): Deutschland auf Platz vier Unterdessen hat Felix Hoffmann seinen Sprung absolviert und diesen auf 100,5 Meter gesetzt. Damit bleiben die Deutschen ganz knapp hinter Norwegen – jetzt zwei Zehntel. Anschließend ziehen Slowenien und Österreich wieder vorbei – nicht aber Japan. Momentan ist das also der vierte Platz für das DSV-Quartett. Der Abstand zur Spitze wächst allerdings auf fast zehn Punkte.

Rodeln (F): Gold für Taubitz! Mit großen Vorsprung geht es danach Julia Taubitz an. Behält die Sächsin die Nerven? Das schaut gut aus, ihr gelingt eine saubere Fahrt. Und mehr noch – Taubitz fährt nach zwei Laufbestzeiten auch jetzt die schnellste Zeit, baut ihren Vorsprung also noch auf gut neun Zehntel aus. Die Rodlerin reißt die Arme in die Höhe, schlägt kurz darauf die Hände vors Gesicht. Das ist der Olympiasieg – Gold für Deutschland!

Rodeln (F): Erste Medaillen vergeben In einem Hundertstel-Krimi schiebt sich Ashley Farquharson um 63 Tausendstel an Verena Hofer vorbei und realisiert unmittelbar darauf, dass die eine Medaille bedeutet. Groß ist der Jubel. Anschließend schiebt Elīna Bota ihren Schlitten in die Bahn. Und die Lettin behält die Nerven, setzt sich vor die US-Amerikanerin und hat Silber sicher.

Eishockey (F): Deutschland gewinnt gegen Italien Mit einem Empty Net versucht Italien nochmal, für eine Überzahl zu sorgen, doch die deutsche Eishockeynationalmannschaft lässt keinen gefährlichen Schuss mehr zu. Am Ende vergibt man gleich zwei Versuche aus der eigenen Zone aufs leere Tor, sodass man bis zum Schluss zittern muss. Die letzten Sekunden laufen hinunter und so endet die Partie 2:1 für die DEB-Auswahl, die somit Zweiter in Gruppe B wird. Im Viertelfinale trifft man damit auf den Dritten der Gruppe A.

Rodeln (F): Entscheidung in der Eisrinne naht Inzwischen hat Anne Berreiter zwei Italienerinnen vorbeiziehen lassen müssen – zunächst Sandra Robatscher und dann Verena Hofer. Letztgenannte liegt in Führung, während noch drei Frauen oben stehen.

Eishockey (F): Kluge bestraft aufgerückte Italienerinnen Italien macht nochmal viel Druck, da es nach einem Foul von Katarina Jobst-Smith noch ein Powerplay für die Frauen in Blau gab. Nachdem Deutschland wieder vollständig ist, vergessen die Italienerinnen ihre Defensivaufgaben und so gibt es einen Tempogegenstoß über Laura Kluge. An der eigenen blauen Linie sammelt sie die Scheibe auf, ehe sie sich alleine auf den Weg nach vorne macht. Über halblinks zieht sie nach innen und lässt Gabriella Durante mit einer Körperfinte ins Leere laufen. Am Ende schiebt sie ganz lässig links zum 2:1 ein und bringt Deutschland rund zwei Minuten vor dem Ende auf Siegkurs.

Skispringen (X): Slowenien führt Nach dem ersten Durchgang liegt der Olympiasieger von 2022 in Predazzo vorn. Nika Vodan ist exakt bei 100 Metern gelandet. Damit liegen die Slowenen drei Zehntel vor Österreich. Deutschland ist Fünfter – mit gut fünf Punkten Rückstand. Die Schweiz gehört übrigens nicht zu den zwölf teilnehmenden Mannschaften, da fehlt es an konkurrenzfähigen Springerinnen, was schade für den gestrigen Bronzemedaillengewinner Gregor Deschwanden ist.

Rodeln (F): Fräbel nach ihrem Patzer Nach ihrem dramatischen Aussetzer in dritten Lauf, mit dem Merle Fräbel die Medaille weggeworfen hat, bringt die 22-Jährige jetzt die Konzentration für den letzten Lauf mit, bringt den sauber ins Ziel und übernimmt die Führung. Allerdings folgen ja noch neun Athletinnen, eine wundersame Aufholjagd wird das nicht geben. Zumindest die Schweizerin Natalie Magg bleibt anschließend hinter der Thüringerin. Danach folgt Anna Berreiter. Die Olympiazweite von 2022 löst Fräbel an der Spitze ab – um anderthalb Zehntel.

Skispringen (X): Guter Start durch Reisch Zum deutschen Team gehören Felix Hoffmann, Selina Freitag und natürlich Philipp Raimund. Den Auftakt macht jetzt Agnes Reisch. Der 26-Jährigen gelingt ein hervorragender Sprung auf 95,5 Meter. Damit bringt sie das DSV-Team auf den zweiten Platz – nur ein Zehntel hinter Spitzenreiter Norwegen.

Eishockey (F): Druck auf Durante wächst Nachdem das letzte Powerplay eher harmlos verlief, kann das DEB-Team nun deutlich mehr Druck auf das Tor von Gabriella Durante aufbauen. Gleich mehrere Schüsse von der blauen Linie fliegen in Richtung des Goalies, doch Durante agiert auf der Linie extrem sicher und wehrt die Versuche nahezu problemlos ab.

Curling (X): Schweden behält die Führung Im dritten und vierten End können die USA und die Wranå-Geschwister jeweils einen Stein schreiben. Damit verteidigen die Schweden die Führung, sodass es 3:2 steht. Dadurch, dass das schwedische Duo in einem möglichen achten End den letzten Stein haben wird, sind Cory Thiesse und Korey Dropkin ein wenig unter Druck.

Skispringen (X): Medaillenentscheidung im Mixed Zum zweiten Mal nach 2022 gehört der Mixed-Wettbewerb im Skispringen zum Programm der Olympischen Spiele. Vor vier Jahren triumphierte Slowenien in einem von Disqualifikationen geprägten Wettkampf. Heute wollen die Deutschen ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen und besitzen nach dem gestrigen Triumph von Philipp Raimund auf der Normalschanze von Predazzo einige Argumente.

Eishockey (F): Deutschland lässt Powerplay ungenutzt Eine zweiminütige Strafe gegen Sara Kaneppele kann das deutsche Team nicht ausnutzen. Doch rund neun Minuten vor dem Ende gibt es eine weitere Möglichkeit, im Powerplay zu agieren. Dieses Mal muss Matilde Fantin nach einem Foul auf die Strafbank.

Rodeln (F): Finaldurchgang steht bevor In umgekehrter Reihenfolge geht es in den abschließenden Durchgang im Rennrodeln. Während Julia Taubitz eine komfortable Führung aufweist, gibt es gleich vier Athletinnen, die noch realistische Chancen haben, die weiteren Medaillen unter sich aufzuteilen. Außerdem muss die Führende erst einmal ihren letzten Run herunterbringen. Wie schnell ein Medaillentraum in der Eisbahn platzen kann, wurde im dritten Durchgang bereits aufgezeigt, als ein Fehler von Merle Malou Fräbel direkt nach der Startrampe ihr alle Chancen auf Edelmetall nahm.

Curling (X): Schweden schlägt zurück Das zweite End ist erneut sehr taktisch geprägt. Während die Schweden mit ihrem ersten Versuch einen Stein genau im Zentrum und vor einem gegnerischen Stein platzieren, scheint das US-Duo damit vollkommen zufrieden zu sein. In der Folge möchte man diese Konstellation nur über die Zeit bringen, sodass gleich mehrere Guards gelegt werden. Schweden klärt mehrere Wächtersteine und kann mit dem letzten Versuch einen zweiten Stein nah ans Zentrum legen. Nach kurzer Betrachtung fällt auf, dass Isabella und Ramus Wranå zwei Punkte einstreichen können. Damit schlagen die Schweden nicht nur zurück, sondern können das erste kleine Ausrufezeichen der Partie setzen!

Eiskunstlauf (M): Kurzprogramm steht an Ab 18:30 Uhr geht es in das Kurzprogramm der Männer! 29 Teilnehmer werden ihr Können zeigen wollen. Höhepunkt dürften die Performances von Ilia Malinin, Yuma Kagiyama und Mikhail Shaidorov werden, die erst am Ende aufs Eis kommen. Vor allem der US-Amerikaner wusste im Team-Wettkampf mit seiner Darbietung zu überzeugen und führte die USA zum Gold. Allerdings zeigte der Weltmeister von 2024 und 2025 einen Fehler in seiner Kür mit dem Team, sodass auch er nicht fehlerfrei ist. Mit Shaidorov und Kagiyama sind immerhin die letzten beiden Vizeweltmeister dabei.

Curling (X): US-Duo geht in Führung Im ersten End haben die USA den letzten Stein. Doch bevor es zu diesem kommt, kann sich Schweden im Zentrum platzieren und würde einen Steal verbuchen. Mit dem letzten Versuch geht Cory Thiesse auf einen Take-out auf einen Guard, der vor dem Haus platziert ist. Mit einer starken Kombination nimmt sie den gegnerischen Stein raus, sodass das US-Duo immerhin einen Punkt erzielen kann. Mit diesem Ergebnis dürften jedoch auch Isabella und Rasmus Wranå zufrieden sein.

Eishockey (F): Spiel bleibt ausgeglichen Die letzten Sekunden des zweiten Drittels verrinnen und so bleibt es beim 1:1 nach 40 gespielten Minuten. Nach dem Ausgleich blieben die großen Torchancen aus. Italien verpasste es, trotz eines Powerplays nachzulegen. Dennoch haben die Gastgeberinnen mehr Torabschlüsse (19:14) für sich verbuchen können, doch schlussendlich fehlt dem italienischen Team in der Offensive die Präzision im Angriff. Sollte es nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, gibt es eine Verlängerung von maximal fünf Minuten, die in einem Drei-gegen-Drei ausgetragen wird.

Eishockey (F): Deutschland gleicht aus Vor wenigen Minuten hatten die Italienerinnen die große Möglichkeit, auf 2:0 zu stellen, doch der Puck landete mit viel Pech am linken Pfosten. Nun macht es Laura Kluge auf der anderen Seite des Eises deutlich besser. Über links zieht sie bis auf die gegnerische Grundlinie, ehe ein scharfer Pass nach innen folgt. Bevor Emily Nix die Scheibe jedoch im Tor unterbringen kann, kommt ein Schlittschuh einer Verteidigerin dazwischen, von wo das Spielgerät über die Torlinie springt. Somit gibt es den Ausgleich!

Curling (X): Wer folgt auf Italien? Vor acht Jahren debütierte das Mixed-Doubles im Curling bei den Olympischen Spielen. Während in Pyeongchang das kanadische Duo bestehend aus Kaitlyn Lawes und John Morris gewann, folgten vier Jahre später Stefania Constantini und Amos Mosaner aus Italien, die sich heute bereits im Spiel gegen Großbritannien Bronze sicherten. Im Finale stehen sich Isabella Wranå und Rasmus Wranå aus Schweden und Cory Thiesse sowie Korey Dropkin aus den USA gegenüber. Demzufolge wird ab 18:05 Uhr ein neuer Olympiasieger gesucht.

Eishockey (F): Italien schlägt zu Wie bereits im ersten Drittel gehört die erste Offensivaktion den Gastgeberinnen. Anna Caumo bekommt nach einem Bully in der deutschen Zone den Puck auf die Kelle und zieht knapp hinter dem rechten Bullykreis einfach mal ab. Ihr Schuss wird noch leicht von Justine Reyes abgefälscht und landet am Ende links unten neben dem Pfosten.

Rodeln (F): Spannung vor dem Finale Obwohl es noch immer einige Starterinnen gibt, die sich noch nicht auf den Weg nach unten gemacht haben, ist das Ergebnis der Besten bereits besiegelt. Nach dem dritten Durchgang führt weiterhin Julia Taubitz. Dahinter folgt nun jedoch Elina Bota, die vor Ashley Farquharson und Verena Hofer liegt. Mit Emily Fischnaller gibt es gleich vier Fahrerinnen, die sich unter normalen Umständen noch Hoffnungen auf Edelmetall machen können. Sofern Taubitz kein riesiger Fahrfehler unterläuft, dürfte Gold nicht mehr zu holen sein. Zwischen Platz zwei und Rang fünf liegen nicht einmal eineinhalb Zehntel, sodass vier Athletinnen um die restlichen beiden Medaillen kämpfen werden. Der Finaldurchgang beginnt kurz nach 18:30 Uhr.

Eishockey (F): Torloses erstes Drittel Nach den ersten 20 Minuten steht es zwischen Italien und Deutschland noch immer 0:0. Während das DHB-Team elf Schüsse in Richtung des gegnerischen Tores abgefeuert hat, konnten die Italienerinnen immerhin zehn Torschüsse abgeben. Auch beim Bully ist man auf Augenhöhe unterwegs, sodass der Zwischenstand durchaus in Ordnung geht.

Rodeln (F): Kampf um die Medaillen spitzt sich zu Der dritte Durchgang erweist sich wie so oft als Scharfrichter. Nachdem Merle Malou Fräbel ihre Fahrt völlig in den Sand gesetzt hat, zeigt nicht nur die US-Amerikanerin Ashley Farquharson eine starke Leistung, sondern auch ihre Teamkollegin Emily Fischnaller weiß zu überzeugen. Die an Position acht gestartete Fahrerin rückt zwar lediglich auf Position fünf vor, doch ihr Rückstand auf Bronze beträgt rund acht Hundertstelsekunden. Selbst Silber ist mit unter eineinhalb Zehnteln noch in Reichweite. Einzig Julia Taubitz ist an der Spitze mit über sieben Zehnteln weit enteilt.

Rodeln (F): Farquharson greift an Mit einer beherzten Fahrt zieht Ashley Farquharson nicht nur an Fräbel vorbei, sondern kann auch Verena Hofer überholen. Obwohl die US-Amerikanerin immer wieder Extrameter zurücklegen muss, da sie den Druck in den Kurven nicht halten kann, legt sie die zweitschnellste Laufzeit hin und verliert gerade einmal eineinhalb Zehntel auf die Führende. Damit befindet sie sich aktuell auf dem Bronzerang und ist gerade einmal fünf Hundertstel hinter Silber!

Rodeln (F): Bota kann nicht aufholen Elina Bota, die erneut exzellent in die Eisbahn findet, kann im weiteren Verlauf leichtere Fehler nicht vermeiden. Daraus resultiert, dass sie im dritten Durchgang einen Rückstand von zwei Zehnteln wieder mitnimmt, sodass sie rund 0,7 Sekunden hinter Julia Taubitz liegt. Dennoch überholt sie Merle Malou Fräbel, die eine Medaille mit diesem Durchgang wohl verspielt haben dürfte.

Rodeln (F): Fräbel fällt weit zurück Während Julia Taubitz einen kleinen Fehler in der Mitte hatte, startet Merle Malou Fräbel mit einem riesigen Fehler. Direkt nach der ersten Rampe nimmt sie die rechte Bande mit, ehe es sie auf die andere Seite schmeißt. Der Speed ist damit vollkommen weg und so geht es für sie als zweite Starterin rückwärts. Mit jedem Meter auf der Bahn verliert sie an Zeit und liegt im Ziel ganze 1,4 Sekunden hinter ihrer Teamkollegin.

Rodeln (F): Taubitz eröffnet den zweiten Tag Mit einer Zeit von 3,934 Sekunden startet Julia Taubitz in den Eiskanal. Aus der Kurve sieben schlittert sie ein wenig, sodass die Fahrt nicht ganz perfekt ist. Bis ins Ziel benötigt sie 52,730 Sekunden, womit sie knapp zwei Zehntel langsamer ist als gestern. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die Bahn generell langsamer ist oder ob ihr kleiner Fahrfehler für den Abstand zu den gestrigen Zeiten sorgt.

Eishockey (F): Duell auf Augenhöhe Beim Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Italien ist schnell erkennbar, dass beide Mannschaften genau wissen, worum es geht. Beide Seiten versuchen, von der Strafbank fernzubleiben, und gehen vorerst kein größeres Risiko ein. Bislang kann sich niemand klar durchsetzen, sodass es ein Duell auf Augenhöhe gibt.

Rodeln (F): Taubitz möchte Führung verteidigen Während es in Mailand bereits im Eishockey weitergeht, starten in wenigen Minuten auch die Rodlerinnen in ihren zweiten Tag. Julia Taubitz wird als Erste in den Eiskanal von Cortina gehen, da sie nach den ersten beiden Durchgängen mit rund sechs Hundertsteln vor Merle Malou Fräbel führt. Als Dritte wird sich Elina Bota aus Lettland auf den Weg machen, die jedoch auf die beiden deutschen Athletinnen bereits eine halbe Sekunde Rückstand hat.

Eishockey (F): Schneller Auftakt 33 Sekunden sind gespielt, ehe Anna Caumo die erste große Möglichkeit der Partie hat. Aus kurzer Distanz scheitert die Angreiferin an Sandra Abstreiter, die mit dem rechten Beinschoner parieren kann. Auf der Gegenseite scheitert Svenja Voigt mit einem Tempogegenstoß an Gabriella Durante, die lange stehen bleibt und dadurch den Puck mit der rechten Schulter abwehrt.

Eishockey (F): Deutschland trifft auf Italien Die Ruhepause nähert sich dem Ende. In der Rho Ice Hockey Arena von Mailand trifft Deutschland ab 16:40 Uhr auf Italien. Der Sieger dieser Begegnung wird als Nummer zwei der Gruppe B ins Viertelfinale einziehen. Der jeweilige Verlierer wird sich mit Platz drei zufrieden geben müssen. Allerdings sind beide Teams bereits für die Playoffs qualifiziert, sodass es lediglich um die Platzierung geht. Allerdings würde man mit einem Erfolg sowohl Kanada als auch die USA aus dem Weg gehen können, die heute Abend wohl den Sieg der Gruppe A unter sich ausmachen werden.

Dominanz im Langlauf bleibt ungebrochen Sowohl im Sprint der Frauen als auch bei den Männern gab es keine Überraschung. Ganz im Gegenteil. Linn Svahn holt ihre erste Medaille bei einer internationalen Großveranstaltung und sichert sich eindrucksvoll Gold. Bereits am letzten Anstieg zum Zorzi-Hügel konnten sich Linn Svahn, Jonna Sundling und Maja Dahlqvist von ihren Verfolgerinnen absetzen. In der Abfahrt löste sich Svahn von Sundling, die ebenfalls ein paar Meter zwischen sich und Dahlqvist legen konnte. Am Ende wird es ein Dreifachtriumpf der schwedischen Überfliegerinnen. Ähnlich machte es auch Johannes Høsflot Klæbo, der jedoch in einem Solo zu seinem Gold lief. Auf der Zielgerade hatte er bereits Zeit sich aufzurichten und austrudeln zu lassen. Der König der Langläufer ließ zum zweiten Mal in Val di Fiemme seine Muskeln spielen und setzte sich vor Ben Ogden und Oskar Opstad Vike durch.

Blick zurück auf die deutschen Athleten Aus deutscher Sicht haben Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher für das Highlight des Tages bislang gesorgt. Nachdem in der Abfahrt Weidle-Winkelmann das deutsche Duo in eine gute Ausgangsposition bei der Team-Kombination gebracht hatte, konnte Emma Aicher, die am Sonntag noch Silber in der Abfahrt gewann, auch im Slalom vollends überzeugen. Mit einer mutigen Fahrt sprang man noch von Platz fünf auf Rang zwei vor. Im Ziel fehlten gerade einmal fünf Hundertstelsekunden auf Österreich, das überraschend mit Ariane Rädler und Katharina Huber Gold gewann. Auch Laura Gimmler und Sofie Krehl wussten im Langlauf-Sprint mit dem Einzug ins Halbfinale zu überzeugen. Noch ein bisschen stärker war Philipp Nawrath im Einzel beim Biathlon. Mit nur einem Schießfehler landete der 32-Jährige auf Position fünf und verpasste die Medaillen nur knapp.

Ruhe kehrt ein Nach einem überaus ereignisreichen Tag kehrt nun vorerst ein wenig die Ruhe ein. Sowohl in Livigno als auch in Mailand sowie in Cortina gibt es aktuell keine Wettkämpfe, die ausgetragen werden. Erst ab 16:40 Uhr wird es mit dem Eishockeyspiel zwischen Italien und Deutschland weitergehen, ehe kurz darauf auch der dritte Durchgang der Rodlerinnen ansteht. Am Abend erwarten uns noch das Finale im Curling sowie die Entscheidung im Rodeln der Frauen. Ab 20:00 Uhr geht es noch im Mixed-Wettkampf im Skisprung um die Medaillen, ehe die Eishockeyspielerinnen den Tag ausklingen lassen.

Curling (X): Bronze geht an Italien Auch Italien zieht das Powerplay zum Ende. Von Beginn an möchte das italienische Duo das Haus sauber halten. Großbritannien probiert es zwar nochmal, doch am Ende reicht ein Take-out von Stefania Constantini mit dem letzten Stein, um Bronze zu sichern. Damit geht das beste Team der Hauptrunde ohne Medaille nach Hause. Amos Mosaner und Stefania Constantini liegen sich in den Armen und nehmen anschließend die Fans in der Halle mit. Für beide geht es in den kommenden Tagen mit dem Team weiter.

Curling (X): Italien schnuppert an Bronze Beim letzten eigenen End zieht Großbritannien, wie zu erwarten war, das Powerplay. Allerdings machen die Italiener es ihnen besonders schwer. Dementsprechend müssen Jennifer Dodds und Bruce Mouat um jeden Punkt kämpfen. Am Ende gibt es einen letzten Versuch, das Blatt nochmal zu wenden, doch der Take-out-Versuch von Dodds bleibt nur wenig erfolgreich. Mit nur einem Stein, der Shot liegt, verkürzen die Briten zwar auf 3:4, allerdings wird Stefania Constantini den letzten Durchgang beenden dürfen.

Ski Freestyle (F): Drei Überraschungen in der Qualifikation Die erste Qualifikationsrunde auf der Buckelpiste ist beendet. Jakara Anthony setzt sich am Ende mit 81,65 Punkten durch. Dahinter können sich unter anderem auch Perrine Laffont, Maia Schwinghammer, Tess Johnson und Olivia Giaccio für das Finale qualifizieren. Insgesamt haben sich sechs Athletinnen aus den Top 10 der Weltrangliste qualifizieren können. Einzig Jaelin Kauf, Yuliya Galysheva und Rino Yanagimoto müssen von den Mitfavoritinnen in die morgige zweite Qualifikationsrunde.

Curling (X): Constantini hält dem Druck stand Zwei Steine vor dem Ende nimmt Großbritannien eine Auszeit und bespricht sich nochmal mit dem Trainerteam. Dies scheint Wirkung zu zeigen. Mit einem starken Take-out bringt man das italienische Duo unter Druck. Die Briten platzieren anschließend ihren letzten Stein Shot. Allerdings liegen zwei weitere rote Steine Shot! Dementsprechend muss Stefania Constantini nun abliefern. Mit extrem viel Gefühl legt sie das Spielgerät an den roten Steinen vorbei und platziert sich nahezu vollkommen mittig. Demzufolge schreibt Italien einen Punkt und führt vor dem vorletzten Durchgang mit 4:2!

Curling (X): Britisches Duo verkürzt Im fünften End packen beide Duos das Zentrum zu. Am Ende entscheidet sich Großbritannien, kein Risiko mehr einzugehen, und nimmt einen Punkt mit. Allerdings scheint man damit nicht unbedingt zufrieden zu sein. Somit steht es nun 2:3 aus britischer Sicht, doch auch das Recht des letzten Steins wechselt wieder. Dementsprechend benötigen Jennifer Dodds und Bruce Mouat entweder ein überragendes siebtes End oder sie müssen noch einen Steal holen.

Ski Freestyle (F): Olympiasiegerin ohne Probleme Jakara Anthony, die vor vier Jahren noch in Peking Gold geholt hatte, kann sich in der Qualifikation problemlos durchsetzen und zeigt eine starke Leistung. Mit 81,65 Punkten führt sie die Qualifikation an, bei der noch vier Fahrerinnen an den Start gehen werden. Dadurch, dass die besten zehn Läuferinnen sich qualifizieren, kann sie bereits für das Finale planen. Jaelin Kauf, die Silber in Peking gewann, verpatzt ihren Lauf und muss morgen in die zweite Qualifikationsrunde.

Curling (X): Italien führt im Duell um Bronze Das Duell zwischen Italien und Großbritannien befindet sich im fünften End. Nach der ersten Hälfte der Partie führt Italien mit 3:1, nachdem man zwischenzeitlich einen Steal holen konnte. Dementsprechend liegt der Druck nun auf dem britischen Duo, das in der Hauptrunde noch überaus souverän agierte.

Biathlon (M): Botn wird Olympiasieger Auf der Schlussrunde kann Johan-Olav Botn mit den bekannten zeitlichen Abständen gegen Eric Perrot dagegenhalten. Am Ende baut er seinen Vorsprung sogar noch auf 14 Sekunden aus, sodass er Olympiagold holt. Für den Franzosen bleibt es bei Silber. Bronze sichert sich Sturla Holm Laegreid aus Norwegen, der den Abstand nach vorne konstant halten kann. Am Ende fehlen ihm bis nach ganz vorne 48 Sekunden. Für Olli Hiidensalo aus Finnland bleibt lediglich der vierte Platz, den er bereits bei der letzten Weltmeisterschaft belegte. Mit einer starken Vorstellung, bei der Philipp Nawrath nur eine Patrone daneben gesetzt hatte, landet der 32-Jährige auf Rang fünf! Zwar läuft der Wettkampf noch, doch von den aktuellen Läufern auf der Strecke ist keiner mehr in der Lage, vorne einzugreifen.

Ski Alpin (F): Shiffrin patzt! Mikaela Shiffrin, die Dominatorin der letzten Jahre, steht am Start. Ihr Vorsprung am Start beträgt rund drei Zehntel. Von Anfang an kommt die Ski-Queen jedoch noch unzureichend in den Rhythmus, sodass es gleich bei der ersten Zwischenzeit rot aufleuchtet. Der Abstand steigt im weiteren Verlauf, sodass sie droht, von den Medaillenplätzen abzurutschen. Mit einer starken Schlussphase möchte sie dies vermeiden, doch es ist zu spät. Österreich bleibt vorne und gewinnt mit fünf Hundertsteln vor Deutschland. Bronze geht zwar an die USA, doch es ist nicht das Duo bestehend aus Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin, sondern Jacqueline Wiles und Paula Moltzan.

Ski Alpin (F): Huntertstel-Entscheidung Über eine halbe Sekunde Vorsprung nimmt auch Katharina Huber mit auf die Piste. Von Anfang an verliert sie jedoch an Zeit, sodass es nochmal richtig spannend wird. Im Ziel sind es fünf Hundertstelsekunden, die zwischen Österreich und Deutschland liegen.

Ski Alpin (F): Peterlini scheidet aus Martina Peterlini geht mit einem komfortablen Vorsprung los. Sie möchte von oben weg attackieren und kann den Abstand erst einmal konstant halten. Bei einer Torkombination verliert sie jedoch den Außenski und verpasst das anschließende Tor, sodass Italien ausscheidet. Damit hat Deutschland Bronze bereits sicher!

Ski Alpin (F): Truppe und Moltzan fallen zurück Katharina Truppe kann die Zeit von Emma Aicher nicht halten und fällt eine halbe Sekunde zurück. Danach folgt Paula Moltzan, die zwar oben noch mithalten kann, doch im Mittel- und Schlussteil verliert auch sie ihren Vorsprung und am Ende ist die Zeit rot! Somit geht es nun für Deutschland um die Medaillen.

Biathlon (M): Perrot mit neuer Bestzeit Eric Perrot, der sich im ersten Stehendschießen noch einen Fehler geleistet hatte, bleibt im weiteren Verlauf ohne Schießfehler und läuft in Richtung Ziellinie. Mit über einer Minute Vorsprung übernimmt er die Spitzenposition, doch während er im Ziel ankommt, zeigt Johan-Olav Botn eine fehlerfreie Leistung am Schießstand. Elf Sekunden liegt er vor der Schlussrunde vor dem Franzosen.

Ski Alpin (F): Aicher baut Druck auf Emma Aicher steht im Starthaus und geht mit rund einer Sekunde Vorsprung auf die Piste. Während sie oben sogar noch ein wenig Zeit herausholen kann, verliert sie im Mittelteil ein wenig. Unten heraus kann sie die Skier nochmal laufen lassen und kommt mit acht Zehnteln Vorsprung ins Ziel. Kira Weidle-Winkelmann kann den Auftritt ihrer Teamkollegin gar nicht fassen und fällt ihr in die Arme. Damit setzt die Silbermedaillengewinnerin der Abfahrt ihre Konkurrenz unter Druck!

Biathlon (M): Ponsiluoma schießt sich raus Martin Ponsiluoma hat seine Nerven beim zweiten Liegendanschlag nicht im Griff und legt gleich zwei Schüsse daneben. Die beiden Strafminuten lassen ihn weit zurückfallen. Johan-Olav Botn führt nach zwölf Kilometern mit 21,8 Sekunden vor Eric Perrot, der jedoch eine Strafminute vorzuweisen hat. Sebastian Samuelsson folgt knapp drei Sekunden später. Sturla Holm Laegreid hat ebenfalls einen Fehler auf dem Konto und hat 36,8 Sekunden Rückstand.

Ski Alpin (F): Viele Ausfälle Obwohl der Slalom weder besonders steil noch besonders drehend gesteckt ist, gibt es viele Ausfälle. Rund ein Drittel der bisherigen Fahrerinnen haben das Ziel nicht erreicht, sodass die Akteurinnen um Emma Aicher für das Finale gewarnt sein dürften.

Eishockey (F): Schweden gewinnt Gruppe B Im Schlussdrittel haben die Schwedinnen ein wenig aufgesteckt, sodass kein weiterer Treffer mehr nach dem 4:0 fällt. Mit der maximalen Punktzahl werden die Skandinavierinnen die Gruppe B für sich entscheiden. Dahinter kämpfen Deutschland und Italien, die ab 16:40 Uhr aufeinandertreffen, um Position zwei.

Biathlon (M): Skandinavisches Kampf um die Medaillen Beim ersten Stehendschießen kann auch Eric Perrot die Null nicht halten. Mit einem Fehler fällt er auf Rang sechs zurück. Vorne scheint sich ein Duell zwischen Norwegen und Schweden herauszukristallisieren. Sturla Holm Laegreid führt nach zwei Schießeinlagen mit drei Sekunden vor Martin Ponsiluoma. Weitere 14 Sekunden später folgt Johan-Olav Botn, ehe Sebastian Samuelsson mit einer halben Minute Rückstand folgt. Lukas Hofer ist ebenfalls noch nicht ganz aus dem Rennen raus und liegt rund 17 Sekunden hinter Botn auf Platz fünf.

Ski Freestyle (F): Qualifikation läuft Beim Ski Freestyle der Frauen auf der Buckelpiste geht es in die erste Qualifikationsrunde. Die besten zehn Läuferinnen qualifizieren sich für das Finale. Der Rest geht morgen in die nächste Qualifikationsrunde. Gefahren wird auf einer Buckelpiste, auf der es noch zwei Kicker gibt. In die Bewertung fließen der Style zwischen den Buckeln, der Trick bei den Kickern als auch die Zeit ein. Olympiasiegerin von Peking war dabei Jakara Anthony aus Australien.

Biathlon (M): Favoriten straucheln Neben Eric Perrot können auch Sturla Holm Laegreid, Martin Ponsiluoma, Johan-Olav Botn und Sebastian Samuelsson alle Scheiben umklappen. Tomasso Giacomel und Quentin Fillon Maillet, immerhin der Olympiasieger von Peking, können nur vier Treffer landen. Emilien Jacquelin muss unterdessen zwei Strafminuten hinnehmen.

Biathlon (M): Perrot legt vor Eric Perrot ist als Erster der Gruppe der Favoriten auf die Strecke gegangen. Bei seinem Liegendschießen trifft er alle fünf Schüsse und geht mit 27 Sekunden in Führung. Damit legt er erst einmal eine beachtliche Leistung vor, an der sich die Konkurrenz messen lassen muss.

Biathlon (M): Favoriten machen sich auf den Weg Es geht nun Schlag auf Schlag. Während sowohl Sebastian Samuelsson und Lukas Hofer als auch Tommaso Giacomel auf die Strecke gehen, kann Lucas Fratzscher das zweite fehlerfreie Schießen absolvieren. Sein Teamkollege Philipp Horn macht es bei seinem ersten Liegendschießen deutlich schlechter und lässt zwei Scheiben stehen, wodurch er zwei Strafminuten kassiert. Damit dürfte die Medaille bereits nicht mehr zu erreichen sein.

Ski Freestyle (M): GOLD für Birk Ruud! Jesper Tjäder aus Schweden kann nicht mehr kontern und damit ist klar, dass die Goldmedaille nach Norwegen geht. Aber an wen? Kann Tormod Frostad noch einen raushauen und Birk Ruud vom Thron stoßen? Nein! Frostad patzt gleich am ersten Rail und damit ist das Ding auch schon durch. Ruud reiß die Arme in die Höhe und ist schon vor seinem finalen Run Olympiasieger. Silber geht an Alex Hall, Bronze an Luca Harrington.

Ski Alpin (F): Deutschland greift nach einer Medaille Zwei Tage ist es her, dass Emma Aicher in der Abfahrt die Silbermedaille gewinnen konnte. Nun kehrt sie auf die Piste zurück. Dieses Mal ist sie jedoch nicht in der Abfahrt aktiv, sondern tritt im Slalom bei der Team-Kombination an. Zuvor hat Kira Weidle-Winkelmann im ersten Durchgang eine beachtliche Leistung gezeigt, sodass am Ende ein Platz auf dem Podium durchaus erreichbar erscheint.

Eishockey (F): Schweden macht es deutlich In der Rho Ice Hockey Arena von Mailand wird Schweden seiner Favoritenrolle weiterhin überaus gerecht. Gleich zu Beginn des Schlussdrittels erhöht Hanna Olsson auf 4:0 gegen Japan, sodass nun nichts mehr anbrennen sollte. Damit würde man die Vorrundengruppe B als bestes Team abschließen und auf einen vermeintlich leichten Gegner im Viertelfinale treffen.

Biathlon (M): Fratzscher bleibt fehlerfrei Der Olympiadebütant Lucas Fratzscher kommt zum Schießstand. Mit einem sicheren Schießen klappt er alle Scheiben um und verlässt die Anlage mit rund 20 Sekunden Rückstand auf den bislang führenden Ukrainer Dmytro Pidruchnyi. Somit ist der Auftakt aus deutscher Sicht vorerst geglückt.

Ski Freestyle (M): Keine Medaille für Ragettli! Bitter! Andri Ragettli kann nicht mehr kontern. Im dritten Run leistet sich der Schweizer früh einen Patzer und weiß sofort, dass das nichts mehr werden kann. Ragettli fährt es ganz locker zuende und ist sichtlich frustriert, dass es mal wieder nur der vierte Platz geworden ist.

Ski Freestyle (M): Harrington springt auf den Bronze-Rang! Wow! Im letzten Versuch wird das Tableau nochmal durcheinandergewirbelt. Der Neuseeländer Luca Harrrington zaubert einen Traumlauf hin und springt mit 85.15 Punkten an Andri Ragettli vorbei auf den dritten Platz. Kann der Schweizer nochmal kontern?

Ski-Langlauf (M): Klæbo fliegt zum nächsten GOLD! Wer soll diesen Mann schlagen? Johannes Høsflot Klæbo sprintet einfach in seiner eigenen Welt und lässt im Finale das ganze Feld einfach stehen als er den Anstieg zur Mitte des Rennens gerade hochrast und danach ganz gemütlich seinem Gold entgegenfährt. Ben Ogden hat noch ein bisschen was im Tank und sichert sich dahinter die Silbermedaille vor dem nächsten Norweger Oskar Opstad Vike.

Curling (X): Duell um Bronze steht bevor Großbritannien konnte während der Hauptrunde mit acht Siegen und nur einer Niederlage vollkommen überzeugen. Doch das Duo, bestehend aus Jennifer Dodds und Bruce Mouat, musste sich am gestrigen Abend vollkommen überraschend sehr deutlich mit 3:9 gegen Schweden geschlagen geben. Das beste Team aus der Gruppenphase trifft im Spiel um die Bronzemedaille auf das italienische Duo, das in Peking noch Gold holte und auch zuletzt den Weltmeistertitel gewann. Im Halbfinale unterlag man jedoch den USA, die erst mit dem letzten Stein der Partie den Einzug ins Finale perfekt machten. Ab 14:00 Uhr geht es um Bronze!

Ski Freestyle (M): Letzter Run Zwei von drei Durchgängen sind Geschichte im Slopestyle-Finale der Freestyler. Birk Ruud aus Norwegen führt vor dem US-Amerikaner Alex Hall und dem Schweizer Andri Ragettli. Hinter den Medaillenrängen lauert der Schwede Jesper Tjäder. Alle dürfen jetzt noch einmal alles zeigen.

Eishockey (F): Schweden voll auf Kurs Die Schwedinnen sind im Eishockey-Duell mit Japan nach zwei Dritteln voll auf Kurs. Josefin Bouveng und Mira Hallin haben im zweiten Drittel zwei Treffer nachgelegt und es geht mit einem 3:0 in die Pause. Bringen die Skandinavierinnen das Ding nach Hause, steht die deutsche Mannschaft schon vor ihrem Duell mit Italien am Nachmittag sicher im Halbfinale.

Ski-Langlauf (F): Schweden räumt alle Medaillen ab! Was für eine Show der schwedischen Langlauf-Sprinterinnen! Linn Svahn, Jonna Sundling und Maja Dahlqvist machen im Finale gemeinsame Sache und eliminieren den Rest des Feldes schon im ersten knackigen Anstieg! Dahlqvist bricht dann ein und lässt die anderen beiden ziehen. Auf der Zielgeraden ist Svahn stabiler und gewinnt Gold vor Sundling. Dahlqvist komplettiert das schwedische Treppchen vor den Norwegerinnen Drivenes und Skistad. Julia Kern wird Sechste.

Biathlon (M): Entscheidung über die lange Strecke Ab 13:30 Uhr steht die erste Einzel-Entscheidung in Antholz an. Dabei machen die Männer mit dem Einzel über 20 Kilometer den Auftakt. Bei dem sehr schießlastigen Wettkampf, bei dem jeder Fehlschuss eine Strafminute bedeutet, umfasst der Favoritenkreis gleich mehrere Nationen. Während der aktuell Führende in der Gesamtwertung, Eric Perrot aus Frankreich, die Generalprobe in Nové Město für sich entscheiden konnte, wusste bislang auch der Italiener Tommaso Giacomel zu überzeugen. Auf Rang drei im Weltcup liegt unterdessen der Schwede Sebastian Samuelsson, der ebenfalls ein Wörtchen um den Olympiasieg mitreden möchte. Aus Norwegen wird Johan-Olav Botn zu beachten sein, der gleich zum Auftakt des Winters über diese Distanz erfolgreich war. Aus deutscher Sicht gehen Philipp Nawrath, Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher an den Start. Ihnen sind jedoch eher Außenseiterchancen einzuräumen.

Ski Freestyle (M): Ragettli nur noch Dritter Am Ende des ersten von drei Durchgängen hat der Norweger Birk Ruud noch einen famosen Run mit 86,28 Punkten in den Schnee gezaubert und so die Führung im Slopestyle-Finale übernommen. Im zweiten Versuch konnte sich dann auch Alex Hall steigern und mit 85,75 Punkten auf Rang zwei klettern. Ragletti konnte im zweiten Run nicht zulegen und bleibt Dritter vor dem Schweden Jesper Tjäder.

Ski-Langlauf (M): Tuz schlägt schon wieder zu Jiri Tuz wagt auch im Halbfinale die Flucht nach vorne, springt den Anstieg geradezu hoch und nimmt nur den Norweger Oskar Opstad Vike mit. Der Plan geht auf und beide ziehen souverän ins Finale ein. Dahinter geht es nun um die Zeit. Knackt Federico Pellegrino die Zeit aus dem ersten Halbfinale? Nein! Eine Sekunde fehlt dem Italiener. Damit ziehen aus dem ersten Lauf noch Ben Ogden und Erik Valnes weiter.

Ski-Langlauf (M): Klæbo bleibt auf Goldkurs Johannes Høsflot Klæbo lässt auch im Halbfinale nichts anbrennen und gewinnt seinen Lauf sicher. Überraschend nicht ins Finale kommen Landsmann Erik Valnes und der zuvor so starke US-Amerikaner Ben Ogden, da sich der Finne Lauri Vuorinen das zweite direkte Ticket sichert.

Shorttrack (X): Italien holt GOLD! Was für eine Show des italienischen Shorttrack-Teams! Im Finale der Mixed-Staffel setzen sie sich früh von den zuvor so starken Chinesen ab und laufen das Ding ganz souverän nach Hause! Kanada gewinnt Silber und dahinter jubeln die Überraschungsfinalisten aus Belgien sensationell über Bronze, während China tatsächlich leer ausgeht!

Ski-Langlauf (F): Gimmler und Rydzek sind raus! Schade! Dieses Halbfinale lief irgendwie vorbei an den beiden Deutschen. Die Norwegerin Drivenes tritt im Anstieg an, fliegt weg und sichert sich so früh das erste Ticket. Gimmler und Rydzek müssen dann auf der Zielgeraden gegen die Schwedin Dahlqvist ran und können dieser nicht Paroli bieten. Da der Lauf doch noch deutlich langsamer war als das erste Halbfinale, geht auch über die Zeit nichts mehr.

Ski-Langlauf (F): Deutsches Duo im zweiten Halbfinale Jetzt gilt es für Laura Gimmler und Coletta Rydzek! Beide haben hier eine absolut realistische Chance, es ins Finale zu schaffen, zumal das erste Halbfinale recht langsam war. Es geht gegen die Schwedin Maja Dahlqvist, die Norwegerinnen Andreassen und Drivenes sowie die Italienerin Cassol.

Shorttrack (X): Das Finale steht! Im Halbfinale der Mixed-Staffeln beim Shorttrack haben sich die favorisierten Teams aus Italien und China durchgesetzt und werden sich gleich im Finale mit Kanada und Belgien um die Medaillen streiten. Wer sichert sich Gold, Silber und Bronze?

Ski-Langlauf (F): Erstes Halbfinale Im ersten Halbfinale der Sprinterinnen macht zunächst nur die Schwedin Jonna Sundling Tempo. Teamkollegin Linn Svahn, die Finnin Matintalo und die Norwegerin Skistad lassen sich ziehen. Matintalo fällt dann plötzlich zurück und ist ebenso wie Julia Kern und Caterina Ganz chancenlos. Sundling zieht ihr Ding durch, dahinter holt sich Svahn das zweite sichere Finalticket!

Eishockey (F): Keine weiteren Tore Im Duell zwischen Schweden und Japan sind nach dem frühen Führungstreffer der Skandinavierinnen keine weiteren Tore gefallen und es geht mit einem 1:0 für die Favoritinnen in die erste Drittelpause.

Ski-Langlauf (M): Kein Schweizer im Halbfinale Bitter für die Schweiz! Auch Noe Näff und Janik Riebli können nicht ins Halbfinale einziehen. Im letzten Viertelfinale gehen alle sechs Athleten zusammen auf die Zielgeraden und da ist dann der Schwede Anton Grahn eindeutig der Stärkste. Mit einem riesigen Ausfallschritt sichert sich dahinter Simone Dapra aus Italien das zweite Ticket vor dem Tschechen Cerny.

Ski Freestyle (M): Ragettli legt stark los Im Slopestyle-Finale der Freestyler erwischt Mitfavorit Andri Ragettli einen starken Start! Der Schweizer legt gleich mal solide 78,65 Punkte vor, die von der Konkurrenz erstmal geknackt werden müssen. Der zweite Schweizer Kim Gubser hat derweil gepatzt und konnte noch keine echte Wertung erzielen. Peking-Olympiasieger Alex Hall aus den USA kann erstmal nur 52,65 Punkte verbuchen.

Ski-Langlauf (M): Grond wird noch eingefangen Valerio Grond macht in seinem Viertelfinale lange eine gute Figur und liegt zu Beginn der Zielgeraden vorne. Am Ende muss der Schweizer aber der schweren Strecke Tribut zollen und wird noch vom Norweger Vike und vom US-Amerikaner Schoonmaker überflügelt. Neben Grond ist überraschend auch der Norweger Amundsen raus.

Ski-Langlauf (M): Keine Chance für Stölben Jan Stölben wird in seinem Viertelfinale im einzigen langen Anstieg deutlich abgehängt und hat früh keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Jiri Tuz springt in eben diesem Anstieg weg und sichert sich sein Ticket früh, dazu kommt der Italiener Simone Mocellini weiter.

Ski-Langlauf (M): Stölben ist gefordert Im dritten Viertelfinale der Klassik-Sprinter zählt es gleich für Jan Stölben. Der einzige Deutsche in den Top 30 bekommt es u.a. mit dem Franzosen Lucas Chanavat und dem im Prolog sehr starken Tschechen Jiri Tuz zu tun.

Ski-Langlauf (M): Ogden fliegt davon Im zweiten Viertelfinale zündet Ben Ogden früh den Turbo, bringt eine riesige Lücke zwischen sich und den Rest des Feldes und fährt es dann ganz entspannt zuende. Dahinter schiebt sich der Schwede Alvar Myhlback auf der Zielgeraden noch an Federico Pellegrino vorbei und holt sich das zweite Ticket. Der Italiener muss auf die Zeit hoffen.

Shorttrack (X): Viertelfinale in der Mixed-Team-Staffel Beim Shorttrack werden heute Medaillen in der Mixed-Team-Staffel vergeben. Soeben wurden die Viertelfinals absolviert, aus denen sich acht Teams für das Halbfinale qualifiziert haben. Die Gold-und-Silber-Gewinner von Peking China und Italien sind souverän weitergekommen. Deutschland war nicht vertreten.

Ski-Langlauf (M): Klæbo locker weiter Gleich im ersten Viertelfinale der Männer ist Topfavorit Johannes Høsflot Klæbo gefordert. Der Norweger lässt es gewohnt langsam angehen, zieht dann auf der Zielgeraden an allen vorbei und gewinnt den Heat souverän. Dahinter zieht auch Landsmann Erik Valnes mit ins Halbfinale ein.

Eishockey (F): Schweden geht schnell in Führung Die favorisierten Schwedinnen legen gegen Japan gut los und gehen bereits in der sechsten Minute durch Hanna Thuvik mit 1:0 in Führung. Die Skandinavierinnen sind damit auf dem besten Wege, ihre weiße Weste zu behalten und das deutsche Team vorzeitig ins Viertelfinale zu schicken.

Ski-Langlauf (F): Rydzek brilliert, Hagström raus! Überraschung im letzten Sprint-Viertelfinale! Coletta Rydzek liegt zunächst deutlich zurück, zündet aber auf der Zielgeraden den Turbo, fliegt noch an Johanna Hagström und der Milla Andreassen vorbei und gewinnt den Lauf sogar! Dahinter checkt die Norwegerin per Ausfallschritt Zentimeter vor Hagström ein und die favorisierte Schwedin ist raus!

Eishockey (F): Japan fordert Schweden In der Vorrunde der Eishockey-Frauen finden heute die letzten beiden Gruppenspiele in der Gruppe B statt, in der auch das deutsche Team spielt. Die DEB-Auswahl ist aktuell Dritter, was für das Viertelfinale reichen würde. Japan kann Deutschland nur noch verdrängen, wenn jetzt gegen die bis dato ungeschlagenen Schwedinnen ein Coup gelingt.

Ski-Langlauf (F): Dahlqvist souverän weiter Maja Dahlqvist wird ihrer Favoritenrolle im vierten Viertelfinale des Klassik-Sprints voll gerecht und gewinnt den Lauf souverän. Dahinter sichert sich mit einem starken Finish überraschend die Italienerin Federica Cassol das zweite Halbfinalticket, während die US-Amerikanerin Jessica Diggins ebenso raus ist wie die einzige Österreicherin in diesem Viertelfinale Heidi Bucher.

Ski Freestyle (M): Favoriten im Moguls-Finale In der Qualifikation für das Moguls-Finale der Männer gab es keine Überraschungen. Mit dem Schweden Walter Wallberg, Mikael Kingsbury aus Kanada und dem japanischen Weltmeister Ikuma Horishima sind alle drei Medaillengewinner von Peking auch diesmal im Finale dabei. Athleten aus dem deutschsprachigen Raum waren nicht dabei.

Ski-Langlauf (F): Gimmler folgt Matintalo ins Halbfinale Es reicht für Laura Gimmler! Die Deutsche hat zunächst Probleme, kämpft sich aber wieder heran und zieht auf der Zielgeraden gerade noch an der Norwegerin Drivenes vorbei. Zusammen mit der souveränen Finnin Matintalo geht es für Gimmler ins Halbfinale! Lea Fischer schafft es nicht und damit sind alle drei Schweizerinnen ausgeschieden!

Ski-Langlauf (F): Gimmler und Fischer im dritten Heat Laura Gimmler aus Deutschland und die Schweizerin Lea Fischer haben einen ganz guten dritten Heat erwischt. Hinter der favorisierten Finnin Johanna Matintalo ist alles offen und der Weg ins Halbfinale ist frei.

Ski-Langlauf (F): Desaster für die Schweiz Sofie Krehl ist früh chancenlos und fällt im letzten Anstieg schon ab. Linn Svahn macht vorne Dampf, verschafft sich einen Vorsprung und gewinnt locker. Doch was passiert dahinter? Fähndrich lag lange vorne, auch Weber machte einen starken Eindruck. Doch auf der Zielgeraden fliegen plötzlich die Italienerin Caterina Ganz und die US-Amerikanerin Julia Kern vorbei und beide Schweizerinnen sind raus!

Ski-Langlauf (F): Krehl, Fähndrich und Weber gegen Svahn Im zweiten Viertelfinale sind mit Nadine Fähndrich und Anja Weber zwei Schweizerinnen und mit Sofie Krehl die erste Deutsche dabei. Topfavoritin im Run ist aber die Schwedin Linn Svahn, die sich auch gleich an die Spitze des Feldes setzt.

Ski-Langlauf (F): Die ersten beiden Halbfinalistinnen Im ersten Viertelfinale sind mit der Schwedin Jonna Sundling, der Finnin Jasmi Joensuu und Kristine Skistad aus Norwegen gleiche drei Favoritinnen dabei. Sundling ergreift früh die Initiative und zieht das Feld in die Länge, doch ihre beiden Kontrahentinnen bleiben dran. Auf der Zielgeraden hat die Schwedin dann aber klar die besten Beine und gewinnt vor Skistad. Joensuu muss auf die Zeit hoffen.

Ski Alpin (F): Weidle-Winkelmann zufrieden Kira Weidle-Winkelmann zeigte sich nach ihrer Abfahrt in der Team-Kombi im Ziel zufrieden mit ihrer Leistung. "Mehr geht immer, aber ich glaube der Abstand hält sich in Grenzen. Im Slalom kann natürlich immer alles passieren. Deswegen wollte ich Emma eine gute Ausgangsposition schaffen und ich denke, das ist mir gelungen", so die deutsche Abfahrspezialistin. Aicher geht mit einer knappen halben Sekunde Rückstand aufs Podium ab 14 Uhr in den Slalom.

Ski-Langlauf (F): Die Viertelfinals stehen an Ab 11:45 Uhr geht es im Ski-Langlauf mit den Viertelfinals im Sprint weiter. Sofie Krehl startet im zweiten Lauf, Laura Gimmler im dritten und Coletta Rydzek im fünften Lauf. Die zwei besten jedes Viertelfinals qualifizieren sich direkt für das Halbfinale, dazu kommen die zwei Zeitschnellsten.

Ski Alpin (F): Keine Veränderungen mehr Mittlerweile sind 23 von 28 Teams mit der Abfahrt durch und es kommen nur noch Fahrerinnen, die nicht vorne reinfahren dürften. Es wird also dabei bleiben, dass die USA mit Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin der Favorit auf Golf in der Team-Kombination sind. Ariane Rädler und Katharina Huber liegen nur sechs Hundertstel zurück, dann folgen Laura Pirovano und Martina Peterlini aus Italien. Das DSV-Duo aus Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher hat mit 0,74 Sekunden Rückstand auf die Spitze das Podium noch voll im Visier.

Ski Freestyle (M): Moguls-Qualifikation Soeben ist bei den Freestylern die Qualifikation im Moguls-Wettbewerb gestartet. 30 Athleten sind am Start und kämpfen um die ersten zehn Plätze, die ins A-Finale einziehen. Athleten aus Deutschland und der Schweiz sind hier nicht vertreten.

Ski Alpin (F): Bei der Schweiz ist der Wurm drin Jasmine Flury muss beim Sprung in den Tofana-Schuss heftig mit den Armen rudern und hat auch beim nächsten Sprung mit dem Luftstand zu kämpfen. Die Schweizerin verkauft sich teuer, doch ihr ist das fehlende Selbstbewusstsein anzumerken und sie hat sichtlich mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen. Flury kommt mit über anderthalb Sekunden als Elfte ins Ziel. Corinne Suter muss nun für die zweitbeste Slalom-Fahrerin der Saison vorlegen. Die Schweizerin verpasst einen Schwung aber völlig und braucht danach mehrere Tore, um wieder auf die Ideallinie zu kommen. Das kostet viel Tempo und sie reiht sich knapp vor Flury ein. Damit haben die Schweizer-Slalom-Asse schon einen beträchtlichen Rückstand.

Ski Alpin (F): USA dank Johnson auf Goldkurs Das ist einfach stark! Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson bleibt trotz schlechter werdender Sichtverhältnisse voll im Flow und zaubert auch in dieser Kombi eine neue Bestzeit in den Schnee! Zwar liegt das Team USA nur sechs Hundertstel vor Österreich, doch im zweiten Durchgang geht dann keine Geringere als Slalom-Queen Mikaela Shiffrin an den Start. Das riecht nach dem nächsten Alpin-Gold für die Vereinigten Staaten.

Ski Alpin (F): Weidle-Winkelmann hält DSV-Chancen offen Österreichs Cornelia Hütter lässt wirklich alles auf der Piste, doch sie kommt nicht an die Bestzeit ihrer Landsfrau heran und kommt auf Platz vier ins Ziel. Dann kommt Kira Weidle-Winkelmann für Deutschland! Die 29-Jährige beginnt mutig und zeigt gute Sprünge im oberen Teil. Sie sucht eine direkte Linie, rutscht dann aber in den schwierigen Kurven zwei Schwünge an. Der Rückstand wird größer und im Ziel ist sie 68 Hundertstel hinter der Bestzeit. Damit kann Weidle-Winkelmann noch einigermaßen zufrieden sein, denn das kann Emma Aicher aufholen.

Shorttrack (F): Keine Überraschung in den Vorläufen Die Vorläufe über 500 Meter sind im Shorttrack mittlerweile absolviert. Dabei hat es keine größeren Überraschungen gegeben und alle Favoritinnen um Weltmeisterin Xandra Velzeboer aus den Niederlanden, Peking-Olympiasiegerin Arianna Fontana aus Italien und die kanadische Weltrekordlerin Kim Boutin sind weiter gezogen.

Ski Alpin (F): Goggia scheidet aus! Das ist bitter für die Gastgeber! Das italienische Topduo wird nicht in den Medaillenkampf eingreifen können, da Sofia Goggia in ihrer Abfahrt nach einem Innenskifehler stürzt und ausscheidet! Passiert ist der Italienerin zum Glück offenbar nichts.

Ski Alpin (F): Österreich bleibt vorne Laura Pirovano war schon Sechste in der Abfahrt und pulverisiert oben gleich mal die Bestzeit von Rädler. Danach muss sie einmal ein wenig querstellen und büßt wieder ein paar Zehntel ein. Die Italienerin ist mit Selbstvertrauen unterwegs und hält den Ski gut auf Zug. Im Ziel bleibt sie dennoch knapp hinter der Bestzeit von Rädler, die da schon ordentlich was vorgelegt hat. Auch Jacky Wiles kann die Bestzeit dann nicht knacken. Die US-Amerikanerin springt weit und hat beim Landen ein wenig Probleme. Wiles trifft die Schwünge im technischen Teil nicht perfekt, probiert aber dennoch immer wieder in Hocke zu gehen. Unten holt sie noch einiges an Zeit auf und muss sich mit Zwischenplatz drei zufriedengeben.

Ski Alpin (F): Erste Schweizer Duos ohne Chance Die ersten beiden Teams der Schweiz werden im Kampf um die Medaillen keine Rolle spielen. Janine Schmitt und Delia Durrer geben ihren Partnerinnen schon rund zwei Sekunden auf die derzeit führende Ariane Rädler mit.

Ski Alpin (F): Rädler legt stark vor Nachdem die Französin Romane Miradoli und Nina Ortlieb aus Österreich noch nicht völlig überzeugen konnten, haut deren Landsfrau Ariane Rädler früh einen raus. Die weiten Sprünge im oberen Teil bereiten ihr keine Probleme und die Öterreicherin fährt die technischen Kurven mehr auf Zug. Rädler leistet sich kaum Fehler und setzt nun die erste Richtmarke für die Konkurrenz. Die ÖSV-Athletin ist noch einmal sieben Zehntel schneller als Miradoli.

Shorttrack (F): Vorläufe über 500 Meter Im Shorttrack stehen nun die Vorläufe über 500 Meter an. In acht Läufen mit je vier Athletinnen qualifizieren sich je die ersten beiden Damen für das Viertelfinale und dazu kommen noch die vier Zeitschnellsten. Athletinnen aus Deutschland und der Schweiz sind nicht vertreten.

Ski Alpin (F): Die Favoritinnen Von den vier Teams der Gastgebernation darf sich vor allem Italien 1 (Startnummer 9) Chancen auf das Podium ausrechnen. Sofia Goggia durfte in der Abfahrt schon über Bronze jubeln und schickt mit Lara Della Mea eine gute Slalom-Fahrerin ins Rennen. Die USA hat trotz der verletzungsbedingten Abwesenheit von Lindsey Vonn gleich zwei Teams, die zu den Top-Kandidatinnen zählen: Zum einen Team USA 2 (8) bestehend aus Jacky Wiles, die in der Spezial-Abfahrt knapp an einer Medaille vorbeischrammte und Paula Moltzan, die zu den besten Slalom-Fahrerinnen der Welt gehört. Doch die besten Aktien auf die Goldmedaille besitzt USA 1 (14). Die frisch gebackene Olympiasiegerin Breezy Johnson und die zweimalige Goldmedaillen-Gewinnerin Mikaela Shiffrin sind auch die amtierenden Weltmeisterinnen in der noch jungen Disziplin. Das Duo Hütter/Truppe für Österreich 1 (11) wird im Kampf um das Podium ebenfalls ein Wörtchen mitreden. Und zuletzt sind auch beim einzigen deutschen Team (13) alle Voraussetzungen für ein Top-Ergebnis gegeben.

Ski Alpin (F): DSV setzt auch Aicher und Weidle-Winkelmann Das deutsche Trainerteam stand bei der Nominierung für die Team-Kombination vor keiner einfachen Entscheidung: Nach der Silbermedaille von Emma Aicher in der Abfahrt mussten die Verantwortlichen überlegen, ob sie die derzeit beste deutsche Fahrerin im ersten oder im zweiten Teil des Rennens aufstellen. Die 22-jährige Allrounderin stand nämlich auch im Slalom in diesem Winter schon dreimal auf dem Podium und Lena Dürr schwächelte zuletzt in ihrer Disziplin. Die Entscheidung viel zugunsten von Abfahrerin Kira Weidle-Winkelmann, die sich am Samstag zwar mit Rang neun begnügen musste, in dieser Saison aber schon zwei zweite Plätze einfahren konnte. Aicher folgt deshalb dann später erst im Slalom.

Ski Alpin (F): Premiere für die Team-Kombination Für die alpinen Frauen steht heute der zweite Wettkampf bei den Olympischen Spielen an. Um 10:30 Uhr beginnt die Team-Kombination mit der Abfahrt, bevor der Slalom den Wettbewerb dann um 14 Uhr beschließt. Die Team-Kombination ist bei diesen Spielen zum ersten Mal olympisch und funktioniert folgendermaßen: Die Fahrerinnen treten gemeinsam in Zweierteams an. Eine Abfahrerin und eine Slalom-Spezialistin kämpfen gemeinsam um die Medaillen. Dabei wird zuerst die Abfahrt auf der Tofana ausgetragen. Die Zeitabstände werden dann später in den Slalom mitgenommen, wo dann der zweite Durchgang in umgekehrter Reihenfolge der Ergebnisse ausgetragen wird. Am Ende werden beide Zeiten aufaddiert und das schnellste Team gewinnt.

Ski-Langlauf (M): Starke Schweizer bei Klæbo-Sieg Das Trio aus der Schweiz hat in der Qualifikation ordentlich abgeliefert. Noe Näff, Valerio Grond und Janik Riebli haben sich auf den Rängen 6, 8 und 12 souverän für das Viertelfinale qualifiziert. Schnellster war derweil einmal mehr Dominator Johannes Høsflot Klæbo, der ebenso wie seine norwegischen Teamkollegen Amundsen, Vike und Valnes später um die Medaillen sprintet.

Ski-Langlauf (M): Brugger schafft es nicht Im Gegensatz zu Jan Stölben hat Janosch Brugger keine Chance aufs Finale der Top 30. Die Zeit des zweiten Deutschen reicht nur zu Platz 35. Auch Österreichs Benjamin Moser hat das Finale mittlerweile sicher verpasst.

Ski-Langlauf (M): Stölben gut dabei Jan Stölben zeigt als erster DSV-Athlet eine solide Quali und liegt aktuell auf dem elften Rang. Da das Feld hinten raus immer schwächer wird, sollte das locker für das Finale reichen. Österreichs Benjamin Moser hingegen rangiert nur auf Platz 30 und dürfte noch frausfallen.

Ski-Langlauf (M): Klæbo lässt die Muskeln spielen Johannes Høsflot Klæbo liefert dann mal wieder eine Machtdemonstration ab und nimmt dem führenden Ben Ogden scheinbar mühelos nochmal zweieinhalb Sekunden ab. Der Norweger lässt hier gar keine Zweifel aufkommen, dass er der Mann ist, den es zu schlagen gilt.

Ski-Langlauf (M): Ogden haut einen raus Ben Ogden untermauert seine starke Sprintform auch hier bei Olympia und nimmt Amundsen nochmal vier Sekunden ab. Auch der Tscheche Jiri Tuz kommt überraschend gut durch und platziert sich noch vor dem Norweger. Noe Näff aus der Schweiz lässt ebenfalls aufhorchen und checkt noch vor seinem Teamkollegen Riebli ein.

Ski-Langlauf (M): Amundsen setzt gleich eine Duftmarke Mit Harald Østberg Amundsen ist gleich mit der Startnummer zwei ein heißer Medaillenkandidat unterwegs und brennt sofort eine Topzeit in den Schnee, an der sich der Rest des Feldes nun messen darf. Stark legt auch Janik Riebli los. Der Schweizer checkt nur kurz hinter dem Norweger ein und ist sicher im Finale dabei.

Ski-Langlauf (M): Schweiz und Deutschland hoffen Für die deutschen Langläufer geht in diesem Winter bislang überhaupt nichts zusammen. Jan Stölben ließ zwar zuletzt mit einem sechsten Platz im Klassik-Sprint aufhorchen, konnte das aber anschließend nicht bestätigen. Für ihn und Janosch Brugger wären das Erreichen der Top 30 hier schon ein Erfolg. Die Schweizer Valerio Grond und Janik Riebli haben derweil in diesem Winter schon den einen oder anderen ordentlichen Sprint gezeigt und rechnen sich etwas aus. Zudem startet Noe Näff für die Schweiz.

Ski-Langlauf (M): Alle gegen Klæbo Gleich steht dann auch bei den Männern die Sprint-Qualifikation an. Während bei den Frauen bestimmt zehn Athletinnen um Gold kämpfen, steht der Olympiasieger hier eigentlich schon fest. Der Norweger Johannes Høsflot Klæbo dominiert den Sprintweltcup seit Jahren nach Belieben und hat alle drei Klassik-Sprints dieser Saison gewonnen. Zum Olympia-Auftakt setzte Klæbo sich hier auch schon im Skiathlon durch. Konkurrenz muss der 29-Jährige vor allem aus dem eigenen Lager fürchten, denn unter den besten Sechs des Sprintweltcup finden sich gleich fünf Norweger. Außerhalb davon können am ehesten der US-Amerikaner Ben Ogden und Federico Pellegrino für Furore sorgen.

Ski-Langlauf (F): Trios aus Deutschland und der Schweiz im Finale Mittlerweile ist es amtlich: Sowohl Deutschland als auch die Schweiz haben drei Athletinnen unter die Top 30 der Sprint-Qualifikation gebracht, die damit im Viertelfinale ab 11:45 Uhr dabei sind. Hinter dem schwedischen Toptrio Svahn, Sundling und Hagström hat sich die Schweizerin Nadine Fähndrich als Fünfte souverän qualifiziert. Ihre Teamkolleginnen Anja Weber und Lea Fischer kamen auf den Rängen 23 und 29 durch. Beste Deutsche war Laura Gimmler auf Rang 17. Sofie Krehl kam auf Platz 21, Coletta Rydzek auf 24 durch.

Ski-Langlauf (F): Sauerbrey ohne Chance Drei DSV-Läuferinnen sind wahrscheinlich im Finale dabei, eine ganz sicher nicht. Katherine Sauerbrey liegt nach ihrem Lauf nur auf Rang 39 und ist damit schon sicher raus, Für Gimmler, Rydzek und Krehl steigen die Chancen derweil minütlich, da immer mehr Läuferinnen einchecken und alle drei noch immer in den Top 24 liegen.

Ski-Langlauf (F): Es wird gezittert Während sämtliche Favoritinnen in der Quali überzeugend durchkommen, müssen einige Athletinnen aus Deutschland und der Schweiz um ihren Platz im Finale zittern. Laura Gimmler und Sofie Krehl dürften es schaffen, Coletta Rydzek auf Rang 24 muss bangen. Die Schweizerin Lea Fischer lebt auf Platz 29 auch gefährlich, während Alina Meier (31) bereits raus ist.

Ski-Langlauf (F): Gimmler und Rydzek solide Laura Gimmler und Coletta Rydzek verausgaben sich in der Quali offenbar noch nicht ganz und checken ungefähr zehn Sekunden hinter der führenden Svahn ein. Auf der sehr anspruchsvollen Olympiastrecke ist das völlig im Rahmen und sollte zum Weiterkommen reichen. Sofie Krehl schiebt sich noch wischen die beiden und darf auch aufs Finale hoffen.

Ski-Langlauf (F): Qualifikation im Gange In der Sprint-Quali startet alle 15 Sekunden eine Athletin. jede läuft ihr eigenes Rennen und es geht nur um die Zeit. Die besten 30 qualifizieren sich für das Finale. Gleich zu Beginn sind einige große Namen dabei und Linn Svahn aus Schweden setzt gleich eine starke Bestzeit, die andere Mitfavoritinnen wie Jasmi Joensuu aus Finnland und die Schweizerin Nadine Fähndrich nicht knacken können. Beide dürften aber auch gut genug gewesen sein, um sicher ins Finale zu kommen.

Rennrodeln (F): Italien-Duo dominiert das letzte Training Am Morgen fanden bereits die letzten beiden Trainingsläufe der Rennrodlerinnen im Doppelsitzer statt. Dabei machte das italienische Duo aus Andrea Vötter und Marion Oberhofer die beste Figur und lieferte in beiden Durchgängen die Bestzeit ab. Das deutsche Duo Eitberger/Matschina war zunächst nicht so stark unterwegs wie gestern, wurde aber im letzten Training dann nochmal Dritter. Morgen geht es dann um die Medaillen.

Ski-Langlauf (F): Klassik-Sprint Um 9:15 Uhr geht es für die schnellen Langläuferinnen in die Qualifikation des Sprints in der klassischen Technik. 89 Athletinnen kämpfen um einen Platz unter den besten 30 und die Chance auf Edelmetall. Im DSV-Team haben Laura Gimmler und Coletta Rydzek die besten Chancen auf ein gutes Resultat. Auch Sofie Krehl und Katherine Sauerbrey wollen in die Top 30. Die Schweiz setzt vor allem auf Sprint-Expertin Nadine Fähndrich. Favorisiert sind vor allem die starken Schwedinnen um die Führende des Sprintweltcups Maja Dahlqvist.

Nächster Schweizer Slopestyle-Coup? Nach dem Triumph von Mathilde Gremaud gestern soll es im Slopestyle heute auch bei den Männern Edelmetall für die Schweiz geben. Andri Ragettli zählt zu den Topfavoriten, auch Kim Gubser ist im Finale dabei. Im Klassik-Sprint der Langläuferinnen gilt Nadine Fähndrich als Medaillenkandidatin. In der alpinen Team-Kombination hat die Schweiz glich mehrere heiße Eisen im Feuer. Vor allem das Duo aus Corinne Suter und Camille Rast wird ganz weit vorne erwartet.

Der deutsche Olympiatag Das deutsche Olympiateam hat an diesem Dienstag wieder einige gute Medaillenchancen. Laura Gimmler und Coletta Rydzek wollen im Klassiksprint der Langläuferinnen angreifen, während die Männer hier nicht zum Favoritenkreis gehören. Das tun dafür ganz sicher Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher in der alpinen Team-Kombination ab 10:30 Uhr. Im Biathlon-Einzel hat das deutsche Quartett um Philipp Nawrath ab 13:30 Uhr auch Chancen auf Edelmetall, wenn die Leistung am Schießstand passt. Die deutschen Eishockey-Frauen können ab 16:40 Uhr gegen Italien das Viertelfinale klarmachen, sofern es nicht schon vorab Schützenhilfe von Schweden gibt. Ab 17 Uhr fällt beim Rennrodeln die Entscheidung im Einsitzer der Frauen, wo Julia Taubitz und Merle Fräbel nach zwei von vier Durchgängen das Feld anführen. Ab 18:45 Uhr geht es dann im Mixed-Team-Skispringen für Überraschungs-Olympiasieger Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Agnes Reisch und Selina Freitag um Gold, Silber und Bronze.

Das Programm am Vormittag Schon ab 9:15 Uhr geht es für die Langläuferinnen und Langläufer in der Qualifikation des klassischen Sprints zur Sache. Die besten 30 qualifizieren sich für das Viertelfinale, wo es dann ab 11:45 Uhr um die Medaillen geht. Im Shorttrack gibt es am Morgen einige Vorläufe, ehe gegen Mittag die Entscheidung in der Mixed-Team-Staffel fällt. Im alpinen Bereich steht an 10:30 Uhr die nächste Entscheidung mit der Team-Kombination der Frauen an und ab 12:30 Uhr geht es für die Ski-Freestyler im Slopestyle-Finale rund. Die Biathleten gehen ab 13:30 Uhr im Einzel über 20 Kilometer auf Medaillenjagd.