Der finanzielle Wert der olympischen Medaillen variiert massiv. Und dann können sie auch noch leicht kaputt gehen.

Am Samstagabend gewannen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer bei den Olympischen Spielen Silber und Bronze im Skeleton. Der rein finanzielle Wert ihrer Medaillen könnte dabei unterschiedlicher nicht sein.

Krehers Silberplakette wurde aus 500 Gramm Feinsilber geschmiedet und käme auf 1000 Euro. Bei Pfeifers Bronze, das aus Kupfer besteht, sind es 420 g und nur gut vier Euro.

Getoppt wird das Ganze durch die Goldmedaille, die aus 500 Gramm Feinsilber und sechs Gramm Feingold besteht und rund 1800 Euro kosten würde. Beide haben noch einmal die Chance im Mixed Team ab 18:00 Uhr LIVE im Stream auf Joyn.

Durchaus grotesk: Bereits in den ersten Tagen gingen diverse Medaillen kaputt - und das unabhängig von der Farbe.

Bei mehreren an den ersten beiden Wettkampftagen geehrten Athletinnen und Athleten brach der Steg, der das Band an der Plakette hält. Das Malheur passierte dem deutschen Biathleten Justus Strelow nach Bronze mit der Mixed-Staffel genau so wie der Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (USA) und der schwedischen Langläuferin Ebba Andersson nach ihrem Silber-Gewinn.