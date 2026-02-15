Beim olympischen Eishockeyspiel zwischen den USA und Dänemark sorgt ein Ehepaar mit einer Flagge für Aufsehen.

In der Gruppenphase des Eishockey-Turniers bei Olympia kam es zwischen den USA und Dänemark zu einem durchaus politisch aufgeheizten Duell. US-Präsident Donald Trump beansprucht schließlich seit geraumer Zeit die zu Dänemark gehörende Insel Grönland.

Während der Partie am Samstag sorgten in Deutschland lebende Fans des lettischen Curling-Teams in diesem Zuge für Aufsehen. So hielt ein Ehepaar während der Eishockeypartie die grönländische Fahne hoch, diese war auch im TV-Bild zu sehen.

"Als Europäer war es für uns wichtig, dieses Symbol zu zeigen als Symbol der europäischen Einheit, dass wir Grönland unterstützen", sagte der Ehemann Alexander Kalnins der Nachrichtenagentur "AP". Das Paar wurde eigenen Angaben zufolge vom Hallenpersonal gebeten, die Fahne nicht mehr zu zeigen.

"Er sagte, dies sei aus Sicherheitsgründen, weil es aggressive amerikanische Menschen geben könnte", so Kalnins, der mit seiner Ehefrau der Forderung nachkam. Wichtig aber für ihn: "Ich denke, die Botschaft ist angekommen."