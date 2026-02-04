Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 15. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 15. Februar, auf dem Programm:

11:15 Uhr: Biathlon 12,5 km Verfolgung Männer

11:46 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Finale

12:00 Uhr: Skilanglauf 4 x 7,5 km Staffel Männer

13:30 Uhr: Ski alpin Riesenslalom Frauen, 2. Lauf

14:35 Uhr: Snowboard Cross Mixed Team

14:45 Uhr: Biathlon 10 km Verfolgung Frauen

17:03 Uhr: Eisschnelllauf 500 m Frauen

18:00 Uhr: Skeleton Mixed Team

19:57 Uhr: Skispringen Großschanze Frauen, 2. Durchgang