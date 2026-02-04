Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 15. Februar
- Aktualisiert: 15.02.2026
- 00:00 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 15. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 15. Februar, auf dem Programm:
11:15 Uhr: Biathlon 12,5 km Verfolgung Männer
11:46 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Finale
12:00 Uhr: Skilanglauf 4 x 7,5 km Staffel Männer
13:30 Uhr: Ski alpin Riesenslalom Frauen, 2. Lauf
14:35 Uhr: Snowboard Cross Mixed Team
14:45 Uhr: Biathlon 10 km Verfolgung Frauen
17:03 Uhr: Eisschnelllauf 500 m Frauen
18:00 Uhr: Skeleton Mixed Team
19:57 Uhr: Skispringen Großschanze Frauen, 2. Durchgang
Olympia live – die Wettbewerbe am 15. Februar 2026
9:05 Uhr: Curling Männer – USA vs. Schweden
9:05 Uhr: Curling Männer – Deutschland vs. Großbritannien
9:05 Uhr: Curling Männer – Norwegen vs. Italien
10:00 Uhr: Monobob Frauen – 1. Lauf
10:00 Uhr: Ski alpin Riesenslalom Frauen, 1. Lauf
10:15 Uhr: Snowboard Slopestyle Männer, Quali 1. Lauf
10:30 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Runde der letzten 32
11:00 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Achtelfinale
11:15 Uhr: Snowboard Slopestyle Männer, Quali 2. Lauf
11:15 Uhr: Biathlon 12,5 km Verfolgung Männer – Medaillenentscheidung
11:20 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Viertelfinale
11:35 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Halbfinale
11:46 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Finale – Medaillenentscheidung
11:50 Uhr: Monobob Frauen – 2. Lauf
12:00 Uhr: Skilanglauf 4 x 7,5 km Staffel Männer – Medaillenentscheidung
12:10 Uhr: Eishockey Männer – Schweiz vs. Tschechien
13:30 Uhr: Ski alpin Riesenslalom Frauen, 2. Lauf – Medaillenentscheidung
13:45 Uhr: Snowboard Cross Mixed Team, Viertelfinale
14:05 Uhr: Curling Frauen – Japan vs. Südkorea
14:05 Uhr: Curling Frauen – Dänemark vs. Italien
14:05 Uhr: Curling Frauen – Großbritannien vs. Schweden
14:05 Uhr: Curling Frauen – USA vs. China
14:15 Uhr: Snowboard Cross Mixed Team, Halbfinale
14:15 Uhr: Snowboard Slopesytle Frauen, Quali 1. Lauf
14:35 Uhr: Snowboard Cross Mixed Team – Medaillenentscheidung
14:45 Uhr: Biathlon 10 km Verfolgung Frauen – Medaillenentscheidung
15:15 Uhr: Snowboard Slopesytle Frauen, Quali 2. Lauf
16:00 Uhr: Eisschnelllauf Mannschaftsverfolgung Männer, Viertelfinale
16:40 Uhr: Eishockey Männer – Kanada vs. Frankreich
17:03 Uhr: Eisschnelllauf 500 m Frauen – Medaillenentscheidung
18:00 Uhr: Skeleton Mixed Team – Medaillenentscheidung
18:45 Uhr: Skispringen Großschanze Frauen, 1. Durchgang
19:05 Uhr: Curling Männer – China vs. Kanada
19:05 Uhr: Curling Männer – Norwegen vs. USA
19:05 Uhr: Curling Männer – Italien vs. Tschechien
19:05 Uhr: Curling Männer – Großbritannien vs. Schweiz
19:10 Uhr: Eishockey Männer – Dänemark vs. Lettland
19:30 Uhr: Ski Freestyle, Freeski Big Air Männer – Quali 1. Lauf
19:45 Uhr: Eiskunstlauf Paarlauf Kurzprogramm
19:57 Uhr: Skispringen Großschanze Frauen, 2. Durchgang – Medaillenentscheidung
20:15 Uhr: Ski Freestyle, Freeski Big Air Männer – Quali 2. Lauf
21:00 Uhr: Ski Freestyle, Freeski Big Air Männer – Quali 3. Lauf
21:10 Uhr: Eishockey Männer – USA vs. Deutschland
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
