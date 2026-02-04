- Anzeige -
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 15. Februar

  • Aktualisiert: 15.02.2026
  • 00:00 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 15. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 15. Februar, auf dem Programm:

11:15 Uhr: Biathlon 12,5 km Verfolgung Männer

11:46 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Finale

12:00 Uhr: Skilanglauf 4 x 7,5 km Staffel Männer

13:30 Uhr: Ski alpin Riesenslalom Frauen, 2. Lauf

14:35 Uhr: Snowboard Cross Mixed Team

14:45 Uhr: Biathlon 10 km Verfolgung Frauen

17:03 Uhr: Eisschnelllauf 500 m Frauen

18:00 Uhr: Skeleton Mixed Team

19:57 Uhr: Skispringen Großschanze Frauen, 2. Durchgang

Curling - Round Robin (M)
09:05
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
0
0
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
09:05
Norwegen
Norwegen
Norwegen
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
09:05
USA
USA
USA
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
Ski Alpin - Entscheidung (F)
10:00
-:-
Bob - 1. Lauf (F)
10:00
-:-
Ski Freestyle - Sechzehntelfinale (M)
10:30
-:-
10:32
-:-
10:34
-:-
10:36
-:-
10:38
-:-
10:40
-:-
10:42
-:-
10:44
-:-
10:46
-:-
10:48
-:-
10:50
-:-
10:52
-:-
10:54
-:-
10:56
-:-
10:58
-:-
11:00
-:-
Ski Freestyle - 1. Achtelfinale (M)
11:00
-:-
Ski Freestyle - 2. Achtelfinale (M)
11:02
-:-
Ski Freestyle - 3. Achtelfinale (M)
11:04
-:-
Ski Freestyle - 4. Achtelfinale (M)
11:06
-:-
Ski Freestyle - 5. Achtelfinale (M)
11:08
-:-
Ski Freestyle - 6. Achtelfinale (M)
11:10
-:-
Ski Freestyle - 7. Achtelfinale (M)
11:12
-:-
Ski Freestyle - 8. Achtelfinale (M)
11:14
-:-
Biathlon - Entscheidung (M)
11:15
-:-
Ski Freestyle - 1. Viertelfinale (M)
11:20
-:-
Ski Freestyle - 2. Viertelfinale (M)
11:22
-:-
Ski Freestyle - 3. Viertelfinale (M)
11:24
-:-
Ski Freestyle - 4. Viertelfinale (M)
11:26
-:-
Ski Freestyle - 1. Halbfinale (M)
11:35
-:-
Ski Freestyle - 2. Halbfinale (M)
11:37
-:-
Ski Freestyle - 3. Platz (M)
11:46
-:-
Ski Freestyle - Finale (M)
11:48
-:-
Ski Langlauf - Entscheidung (M)
12:00
-:-
Bob - 2. Lauf (F)
12:04
-:-
Eishockey - Gruppe A (M)
12:10
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
Tschechien
Tschechien
Tschechien
Snowboard - 1. Viertelfinale (X)
13:45
-:-
Snowboard - 2. Viertelfinale (X)
13:50
-:-
Snowboard - 3. Viertelfinale (X)
13:55
-:-
Snowboard - 4. Viertelfinale (X)
14:00
-:-
Curling - Round Robin (F)
14:05
Dänemark
Dänemark
Dänemark
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
14:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
14:05
Japan
Japan
Japan
-:-
0
0
Südkorea
Südkorea
Südkorea
14:05
USA
USA
USA
-:-
0
0
China
China
China
Snowboard - 1. Halbfinale (X)
14:15
-:-
Snowboard - 2. Halbfinale (X)
14:20
-:-
Snowboard - B-Finale (X)
14:35
-:-
Snowboard - Finale (X)
14:40
-:-
Biathlon - Entscheidung (F)
14:45
-:-
Eisschnelllauf - 1. Viertelfinale (M)
16:00
-:-
Eisschnelllauf - Entscheidung (F)
16:00
-:-
Eisschnelllauf - 2. Viertelfinale (M)
16:15
-:-
Eisschnelllauf - 3. Viertelfinale (M)
16:30
-:-
Eishockey - Gruppe A (M)
16:40
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
Frankreich
Frankreich
Frankreich
Eisschnelllauf - 4. Viertelfinale (M)
16:45
-:-
Skeleton - Entscheidung (X)
18:00
-:-
Skispringen - Entscheidung (F)
18:45
-:-
Curling - Round Robin (M)
19:05
Italien
Italien
Italien
-:-
0
0
Tschechien
Tschechien
Tschechien
19:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
19:05
China
China
China
-:-
0
0
Kanada
Kanada
Kanada
19:05
Norwegen
Norwegen
Norwegen
-:-
0
0
USA
USA
USA
Eishockey - Gruppe C (M)
19:10
Dänemark
Dänemark
Dänemark
-:-
0
0
Lettland
Lettland
Lettland
Ski Freestyle - Qualifikation (M)
19:30
-:-
Eiskunstlauf - Kurzprogramm (X)
19:45
-:-
Eishockey - Gruppe C (M)
21:10
USA
USA
USA
-:-
0
0
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Olympia live – die Wettbewerbe am 15. Februar 2026

9:05 Uhr: Curling Männer – USA vs. Schweden

9:05 Uhr: Curling Männer – Deutschland vs. Großbritannien

9:05 Uhr: Curling Männer – Norwegen vs. Italien

10:00 Uhr: Monobob Frauen – 1. Lauf

10:00 Uhr: Ski alpin Riesenslalom Frauen, 1. Lauf

10:15 Uhr: Snowboard Slopestyle Männer, Quali 1. Lauf

10:30 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Runde der letzten 32

11:00 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Achtelfinale

11:15 Uhr: Snowboard Slopestyle Männer, Quali 2. Lauf

11:15 Uhr: Biathlon 12,5 km Verfolgung Männer – Medaillenentscheidung

11:20 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Viertelfinale

11:35 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Halbfinale

11:46 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Finale – Medaillenentscheidung

11:50 Uhr: Monobob Frauen – 2. Lauf

12:00 Uhr: Skilanglauf 4 x 7,5 km Staffel Männer – Medaillenentscheidung

12:10 Uhr: Eishockey Männer – Schweiz vs. Tschechien

13:30 Uhr: Ski alpin Riesenslalom Frauen, 2. Lauf – Medaillenentscheidung

13:45 Uhr: Snowboard Cross Mixed Team, Viertelfinale

14:05 Uhr: Curling Frauen – Japan vs. Südkorea

14:05 Uhr: Curling Frauen – Dänemark vs. Italien

14:05 Uhr: Curling Frauen – Großbritannien vs. Schweden

14:05 Uhr: Curling Frauen – USA vs. China

14:15 Uhr: Snowboard Cross Mixed Team, Halbfinale

14:15 Uhr: Snowboard Slopesytle Frauen, Quali 1. Lauf

14:35 Uhr: Snowboard Cross Mixed Team – Medaillenentscheidung

14:45 Uhr: Biathlon 10 km Verfolgung Frauen – Medaillenentscheidung

15:15 Uhr: Snowboard Slopesytle Frauen, Quali 2. Lauf

16:00 Uhr: Eisschnelllauf Mannschaftsverfolgung Männer, Viertelfinale

16:40 Uhr: Eishockey Männer – Kanada vs. Frankreich

17:03 Uhr: Eisschnelllauf 500 m Frauen – Medaillenentscheidung

18:00 Uhr: Skeleton Mixed Team – Medaillenentscheidung

18:45 Uhr: Skispringen Großschanze Frauen, 1. Durchgang

19:05 Uhr: Curling Männer – China vs. Kanada

19:05 Uhr: Curling Männer – Norwegen vs. USA

19:05 Uhr: Curling Männer – Italien vs. Tschechien

19:05 Uhr: Curling Männer – Großbritannien vs. Schweiz

19:10 Uhr: Eishockey Männer – Dänemark vs. Lettland

19:30 Uhr: Ski Freestyle, Freeski Big Air Männer – Quali 1. Lauf

19:45 Uhr: Eiskunstlauf Paarlauf Kurzprogramm

19:57 Uhr: Skispringen Großschanze Frauen, 2. Durchgang – Medaillenentscheidung

20:15 Uhr: Ski Freestyle, Freeski Big Air Männer – Quali 2. Lauf

21:00 Uhr: Ski Freestyle, Freeski Big Air Männer – Quali 3. Lauf

21:10 Uhr: Eishockey Männer – USA vs. Deutschland

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

