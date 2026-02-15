Olympia 2026 in Mailand und Cortina
Olympia: Überraschung im Riesenslalom - Lena Dürr auf Medaillenkurs
- Aktualisiert: 15.02.2026
- 11:17 Uhr
- SID
Dank Lena Dürr könnte es beim olympischen Riesenslalom für Deutschland eine überraschende Medaille geben.
Skirennläuferin Lena Dürr hat völlig überraschend eine große Chance auf eine Medaille im olympischen Riesenslalom. Nach einem ersten Lauf voller Überraschungen liegt die 34 Jahre Münchnerin hinter Weltmeisterin und Super-G-Olympiasiegerin Federica Brignone auf Rang zwei.
Dürrs Rückstand auf die Italienerin beträgt 0,34 Sekunden. Auf die drittplatzierte Sofia Goggia aus Italien hat sie einen Vorsprung von 0,12 Sekunden.
Dürr mit guten Chancen auf eine Medaille
Auf Rang vier folgen zeitgleich gleich drei Läuferinnen: Sara Hector aus Schweden, Olympiasiegerin vor vier Jahren in Peking, die Norwegerin Thea Louise Stjernesund und die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi.
Auf dieses Trio hat Dürr einen Vorsprung von 0,40 Sekunden, von der auf Platz sieben im Zwischenklassement platzierten Mikaela Shiffrin (USA), Olympiasiegerin 2018, trennen sie 0,68 Sekunden.
Emma Aicher hat in ihrer schwächsten Disziplin mit einem Rückstand von 1,25 Sekunden auf Brignone praktisch keine Chance mehr im Kampf um die Medaillen.