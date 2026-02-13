- Anzeige -
Olympische Winterspiele

Olympia 2026: Rodel-Champion Max Langenhan drückt Kanzler Friedrich Merz weg

  • Aktualisiert: 13.02.2026
  • 10:16 Uhr
  • SID

Rodel-Olympiasieger Max Langenhan drückt einen Anruf vom Bundeskanzler weg, weil er sich ein Gratulations-Video von Carmen und Robert Geiss anschaut.

Über diesen "kleinen Fauxpas" konnte Max Langenhan selbst nur lachen. Am Morgen nach seinem Triumph bei Olympia 2026 im Einsitzer hatte sich der neue Rodel-König gerade ein "cooles" Gratulationsvideo von Carmen und Robert Geiss angeschaut, als ihn eine unbekannte Nummer anrief.

"Ich habe den Anruf so weggewischt. Aber es hat sich herausgestellt: Das war Friedrich Merz", erzählte Langenhan launig nach dem Gewinn der Goldmedaille mit der Teamstaffel am Donnerstag.

Seine Teamkollegen um Julia Taubitz und Tobias Wendl konnten sich bei der Geschichte von Langenhan das Lachen nicht verkneifen. Der Thüringer bat den Bundeskanzler öffentlich um Entschuldigung: "Lieber Friedrich. Ähh, lieber Herr Merz. Es tut mir sehr leid. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten Tagen noch einmal zu telefonieren. Ich bin auf alle Fälle stolz."

Olympia 2026: Kanzler Merz feiert Gold für Rodler Langenhan

Langenhan hatte am Sonntag in Cortina d'Ampezzo seinen ersten Olympiasieg gefeiert. Merz hatte ihm daraufhin in den Sozialen Netzwerken gratuliert und von einem "sensationellen Ergebnis" gesprochen.

Am Donnerstag legte Langenhan mit der Teamstaffel nach, insgesamt gewannen die deutschen Rodlerinnen und Rodler in Norditalien fünf Medaillen in fünf olympischen Rennen.

