Olympia JETZT LIVE: Holen sich Deutschlands Biathleten eine Medaille? - der Tag im Liveticker
- Aktualisiert: 12.02.2026
- 13:59 Uhr
- ran.de, SID
Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.
Liveticker Olympia heute: Welche Entscheidungen stehen an?
11:45 Uhr Uhr: Skilanglauf Männer, 10 km Freistil
14:00 Uhr: Biathlon Männer, 10 km Sprint
14:45 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Finale
16:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 10.000 Meter
19:00 Uhr: Eiskunstlauf Männer, Kür
20:28 Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 3. Lauf
21:14 Uhr: Skeleton Männer, 4. Lauf
Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.
Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick
Heutige Medaillenchancen Deutschlands
Mit den größten Medaillenchancen im Biathlon gehen Philipp Nawrath und Philipp Horn ins Sprint-Rennen, die im Weltcup in dieser Saison bereits jeweils einmal im Sprint aufs Podest gelaufen waren.
Beim Skeleton greifen die beiden Deutschen Axel Jungk und Christopher Grotheer nach Medaillen.
Jungk (34), Olympiazweiter in Peking vor vier Jahren, hat als Zweiter 0,30 Sekunden Rückstand auf den britischen Weltmeister und Gesamtweltcupsieger Matt Weston. Peking-Olympiasieger Grotheer (33) ist Dritter (+0,46).
Auch Olympiadebütant Felix Keisinger (28) hat als Sechster (+0,88) noch Chancen auf Edelmetall.
Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend!