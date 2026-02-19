- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Olympia 2026: Wie viel Preisgeld gibt es pro Medaille? Polen hängt Deutschland deutlich ab

  • Aktualisiert: 22.02.2026
  • 19:19 Uhr
  • ran.de

Zahlreiche deutsche Athleten konnten bei den Olympischen Winterspielen 2026 bereits Medaillen gewinnen. Doch wie viel verdienen die Sportler durch ihren Medaillen-Gewinn?

Die deutschen Athleten bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina haben bereits einige Medaillen gewinnen können.

Unter anderem gab es Goldmedaillen durch Rodler Max Langenhan im Einsitzer und durch Rodlerin Julia Taubitz, ebenfalls im Einsitzer. Von der Normalschanze holte sich Skispringer Philipp Raimund sensationell Gold, ebenso die Rodel-Teamstaffel und Johannes Lochner mit Georg Fleischauer im Zweier-Bob.

Vor den letzten vier Wettkampftagen belegt Deutschland im Medaillenspiegel mit 21 Medaillen Platz sieben.

Doch wie viel Geld erhalten die erfolgen Olympia-Athleten aus Deutschland für ihre Medaillen eigentlich?

Olympia 2026: Geld für Medaillengewinner von der Deutsche Sporthilfe

Wer bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewinnt, darf sich über eine nette Summe von der Deutschen Sporthilfe freuen. Die Beträge sind hierbei genau geregelt. Gewinnt ein Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina die Goldmedaille, gibt es 30.000 Euro. Bei Silber sind es 20.000 Euro und bei Bronze 10.000 Euro.

Kurios: Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat eine Sonderregelung, verdoppelt die Prämien der Deutschen Sporthilfe. In NRW ansässige Sportler bekommen also für jede Olympia-Medaille den doppelten Betrag: bei Gold also 60.000 Euro, bei Silber 40.000 Euro und bei Bronze 20.000 Euro.

Olympia-Preisgeld: Deutsche Athleten im internationalen Vergleich abgeschlagen

Im Vergleich zu den deutschen Olympia-Medaillengewinnern gibt es allerdings in anderen Ländern deutlich mehr Geld. Sollten Sportler aus Singapur Gold bei den Olympischen Spielen gewinnen, würden sie 665.000 Euro verdienen, für einen möglichen Olympiasieger aus Hong Kong würde es 650.000 Euro geben.

Doch auch innerhalb Europas gibt es Nationen, die ihren Athleten im Falle einer Goldmedaille deutlich mehr als die Deutsche Sporthilfe bezahlen. Polen zahlt für eine Goldmedaille das Zehnfache im Vergleich zu Deutschland, Italien immerhin das Sechsfache. Knapp vor Deutschland sind die USA im Ranking mit 32.000 Euro für jeden Goldmedaillen-Gewinner.

Olympia: Deutsche Eishockey-Männer verpassen Halbfinale

Allerdings gibt es auch Nationen, in denen Medaillen-Gewinner bei Olympischen Spielen entweder gar keine Prämien kassieren oder weniger als in Deutschland. Kanada (13.000 Euro) und Norwegen (14.300 Euro) zahlen beispielsweise deutlich weniger für eine Goldmedaille als die Deutsche Sporthilfe.

Gar keine Erfolgsprämie erhalten Goldmedaillen-Gewinner aus Großbritannien und Schweden. Allerdings unterstützen die Nationen die Teilnehmer an Olympischen Spielen bereits im Vorfeld finanziell, weshalb es dann im Erfolgsfall keine weiteren Zuwendungen gibt.

