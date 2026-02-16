Nach dem 9. Platz im Slalom bei den Olympischen Winterspielen 2026 ließ Linus Straßer seinem Frust freien Lauf. Linus Straßer winkte genervt ab. Der olympische Slalom war so gar nicht nach dem Wunsch des Münchner Ski-"Löwen" verlaufen - ob im Flockenwirbel des ersten Laufs oder im Sonnenschein des zweiten: Straßer kam einfach nicht zurecht mit diesem Hang. Nach Platz neun beim Olympiasieg des Schweizer Weltmeisters Loic Meillard goss er seinen ganzen Frust über den Niedergang der olympischen Idee über diesem Hügel aus. Olympische Winterspiele im Livestream auf Joyn "Meine komplette Familie ist da, mit Freunden und so weiter. Aber du hast überhaupt keine Interaktion mit irgendwelchen Zuschauern. Wenn das der Genuss von Olympia sein soll, bin ich froh, dass das mein letztes Mal war", schimpfte der 33-Jährige, dem 1,04 Sekunden zu Bronze fehlten. Und weiter: "Sagen wir mal, wie es ist: Es ist für'n Arsch."

Eigentlich hatte er sich zurückhalten wollen, "ich will nicht zu viel haten", betonte Straßer im "ZDF", doch er war zu aufgebracht. "Die Geschichte hinter Olympia ist unglaublich, jeder will Olympiasieger werden oder Medaillen gewinnen, ich auch", sprudelte es aus ihm heraus: "Aber hier sind wenig Emotionen, wenig Interaktionen mit Fans - das macht es doch eigentlich aus. Es ist absolut steril. Ganz ehrlich, ich kann darauf verzichten." So ging es wohl auch Atle Lie McGrath. Nach Lauf eins lag der Norweger, der am Tag der Eröffnungsfeier seinen Großvater ("mein größtes Vorbild") verloren hatte, noch vorne, im Finale schied er aus und stapfte zerknirscht Richtung Wald. Silber hinter Meillard gewann der Österreicher Fabio Gstrein (+0,35) vor Henrik Kristoffersen (Norwegen/+1,13).

