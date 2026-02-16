- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele

Olympia 2026: Straßer schimpft und tobt nach Platz neun - "Es ist für'n Arsch"

  • Aktualisiert: 16.02.2026
  • 15:53 Uhr
  • SID

Nach dem 9. Platz im Slalom bei den Olympischen Winterspielen 2026 ließ Linus Straßer seinem Frust freien Lauf.

Linus Straßer winkte genervt ab. Der olympische Slalom war so gar nicht nach dem Wunsch des Münchner Ski-"Löwen" verlaufen - ob im Flockenwirbel des ersten Laufs oder im Sonnenschein des zweiten: Straßer kam einfach nicht zurecht mit diesem Hang. Nach Platz neun beim Olympiasieg des Schweizer Weltmeisters Loic Meillard goss er seinen ganzen Frust über den Niedergang der olympischen Idee über diesem Hügel aus.

"Meine komplette Familie ist da, mit Freunden und so weiter. Aber du hast überhaupt keine Interaktion mit irgendwelchen Zuschauern. Wenn das der Genuss von Olympia sein soll, bin ich froh, dass das mein letztes Mal war", schimpfte der 33-Jährige, dem 1,04 Sekunden zu Bronze fehlten. Und weiter: "Sagen wir mal, wie es ist: Es ist für'n Arsch."

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

- Anzeige -

Eigentlich hatte er sich zurückhalten wollen, "ich will nicht zu viel haten", betonte Straßer im "ZDF", doch er war zu aufgebracht.

"Die Geschichte hinter Olympia ist unglaublich, jeder will Olympiasieger werden oder Medaillen gewinnen, ich auch", sprudelte es aus ihm heraus: "Aber hier sind wenig Emotionen, wenig Interaktionen mit Fans - das macht es doch eigentlich aus. Es ist absolut steril. Ganz ehrlich, ich kann darauf verzichten."

So ging es wohl auch Atle Lie McGrath. Nach Lauf eins lag der Norweger, der am Tag der Eröffnungsfeier seinen Großvater ("mein größtes Vorbild") verloren hatte, noch vorne, im Finale schied er aus und stapfte zerknirscht Richtung Wald. Silber hinter Meillard gewann der Österreicher Fabio Gstrein (+0,35) vor Henrik Kristoffersen (Norwegen/+1,13).

- Anzeige -

FC Bayern: Kimmich beim Biathlon! Duell gegen Legende

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Straßer: Schwierige Sicht, keine einfache Kombination

Straßer hatte das "Stockerl" bei schwieriger Sicht schon im ersten Durchgang aus den Augen verloren. "Ich würde selber gerne wissen, wo ich das Tempo verloren habe", sagte er nach Zwischenrang zwölf: "Kurssetzung, Hang - das ist keine einfache Kombination. Solche Rennen sind immer ein bisschen frustrierend. Man könnte mich noch zehnmal runterfahren lassen, und ich wüsste nicht wie."

Er tat es noch ein weiteres Mal - besser wurde es kaum. Straßer war ordentlich unterwegs, doch ausgerechnet an der Schlüsselstelle patzte er, als es galt, die Geschwindigkeit ins Flache mitzunehmen.

Andere Topfahrer hatten schon zur Halbzeit keine Chance mehr. Brasiliens Riesenslalom-Olympiasieger Lucas Braathen fuhr ebenso aus dem Kurs wie Paco Rassat (Frankreich), der Triumphator von Gurgl und Adelboden, oder Kitzbühelsieger Manuel Feller aus Österreich. Von 95 Startern schieden 51 (!) im ersten Lauf aus, auch Fabian Gratz.

Die deutschen Skirennläufer warten damit weiter auf die erste Plakette seit dem Doppel-Olympiasieg von Markus Wasmeier 1994. Zum Vergleich: Die Frauen haben seitdem 15-mal Edelmetall gewonnen, darunter siebenmal Gold. Am Mittwoch im Slalom greifen Emma Aicher und Lena Dürr erneut das Podium an.

Meistgelesen
DFB-Pokal-Auslosung
News

DFB Pokal: Auslosung des Halbfinals im Free-TV, Joyn-Stream und im Liveticker

  • 16.02.2026
  • 16:26 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 16.02.2026
  • 16:25 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets-Head Coach Aaron Glenn Introductory press conference, PK, Pressekonferenz Jan 27, 2025; Florham Park, NJ, USA; New York Jets owner Woody Johnson spe...
News

Kommentar: Jets-Owner erklimmt Gipfel der Peinlichkeit

  • 16.02.2026
  • 11:24 Uhr
imago images 1072554698
News

Neue Betrugsvorwürfe gegen Curling-Kanadier

  • 15.02.2026
  • 16:06 Uhr
imago images 1072358788Update
News

Olympia: Leerdams cleverer BH-Trick beschert ihr Millionen

  • 16.02.2026
  • 12:34 Uhr
Curling-Männer in Cortina
News

Olympia LIVE: Olympiasieger geschlagen! Deutscher Playoff-Traum lebt weiter

  • 16.02.2026
  • 16:59 Uhr
imago images 1072157786
News

Internet-Hetze bei Olympia: DOSB schlägt Alarm

  • 15.02.2026
  • 17:47 Uhr
DRAISAITL Leon Team GER Eishockey Vorrunde Spiel Deutschland - Daenemark Olympics - Olympische Winterspiele 2026 Mailand - Cortina 06 - 22 Februar 2026 in Italien am 12.02.2026 in Mailand *** DRAIS...
News

Hammerlose drohen: So schmerzhaft ist die Lettland-Pleite

  • 15.02.2026
  • 16:55 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 live: Turnier der Männer im Free-TV und Joyn-Stream - DEB-Team kämpft um Viertelfinal-Ticket

  • 16.02.2026
  • 09:22 Uhr
Leon Draisaitl (Germany, 29) in action during the Menss Ice hockey, Eishockey group stage game between the United States (USA) and Germany (GER) at the Olympic Winter games, Winterspiele,Spiele, Su...
News

Draisaitl während DEB-Pleite gegen USA verhöhnt

  • 16.02.2026
  • 13:03 Uhr