Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Eishockey-Wettbewerben der Männer bei Olympia. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm. Olympia 2026: Kuriose Outfits für deutsche Athleten - Fans verspotten Kleidung für Eröffnungsfeier

Olympia 2026 - Sven Hannawald exklusiv: "Bei einem Millimeter konsequent alle rausschmeißen" Das Eishockey-Turnier der Männer beginnt am 11. Februar mit der Partie zwischen der Slowakei und Finnland. Deutschland wird einen Tag später erstmals antreten, wenn es um 21:10 Uhr gegen Dänemark gehen wird. Seit 1924 ist das Herren-Turnier im Eishockey offiziell Teil der olympischen Spiele. Bei den Sommerspielen 1920 wurde bereits ein Demonstrationswettbewerb ausgetragen, der später vom IOC offiziell als Olympiaturnier anerkannt wurde.

Das besondere im Eishockey in diesem Jahr ist die Teilnahme der NHL-Stars. So wird für Deutschland unteranderem auch Leon Draisaitl seine ersten Olympischen Spiele bestreiten. Bei seinem Debüt wird ihm sofort die Ehre des Fahnenträgers bei der Eröffnungsfeier im San Siro in Mailand zuteil. ran gibt euch alle weiteren Informationen zum Eishockey-Turnier der Herren bei Olympia 2026.

Olympia 2026: Wann findet das Eishockey-Turnier der Herren in Italien statt? Das Eishockey-Turnier der Männer wird am 11. Februar von der Slowakei gegen Titelverteidiger Finnland gestartet. Das Finale wird elf Tage später am 22. Februar ausgetragen werden. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream

Eishockey-Spielplan bei Olympia: Wann spielt Deutschland? 12. Februar, 21:10 Uhr: Deutschland vs. Dänemark 3:1

14.Februar, 12:10 Uhr: Deutschland vs. Lettland 3:4

15. Februar, 21:10 Uhr: USA vs. Deutschland 5:1

17. Februar, 12:10 Uhr: Deutschland vs. Frankreich Deutschland spielt bei Olympia in Gruppe C und trifft auf die USA, Lettland und Dänemark. Unser Nachbarland ist auch der Auftaktgegner am Donnerstag, 12. Februar. Alle Spiele finden in Mailand statt - entweder in der Arena Milano oder im Milano Ice Park.

Olympia 2026 heute live: Laufen die Eishockey-Spiele im Free-TV? Ja, alle deutschen Spiele werden von der ARD oder vom ZDF live übertragen.

Olympisches Eishockey-Turnier kostenlos auf Joyn sehen Ja, ausgewählte Spiele sowie alle Spiele mit deutscher Beteiligung könnt ihr live und kostenlos auf Joyn verfolgen.

Olympia heute live: Gibt's einen Ticker zu den Eishockey-Spielen? Ja, die Eishockeyspiele werden im Liveticker auf ran.de verfolgt.

Eishockey bei Olympia: Wie funktioniert der Modus? Die qualifizierten Teams werden auf drei Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. In der Vorrunde spielt innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden. Danach gibt es eine neue Setzliste mit allen zwölf Teams, basierend auf den Ergebnissen der Vorrunde. Die drei Gruppenersten sowie der beste Gruppenzweite sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. Die restlichen acht Teams spielen in einer Quali-Runde die letzten vier Startplätze für das Viertelfinale aus. Dabei trifft das an Position 5 gesetzte Team auf den Zwölftplatzierten, der Sechste auf den Elften usw.

Diese Teams nehmen am olympischen Eishockey-Turnier teil: Gruppe A: Frankreich

Kanada

Schweiz

Tschechien Gruppe B: Finnland

Italien

Schweden

Slowakei Gruppe C: Dänemark

Deutschland

Lettland

USA

Eishockey bei Olympia 2026: Wer ist Titelverteidiger? Als Titelverteidiger geht Finnland in das Turnier. Sie konnten sich im Finale 2022 in Peking gegen die IOC-Auswahl der russischen Athleten durchsetzen. Dritter beim Turnier in China wurde die Slowakei. Auch interessant: Olympia 2026 heute live: Termine, Übertragungen im TV, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und - alle Infos