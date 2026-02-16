Leon Draisaitl musste bei der 1:5-Niederlage des DEB-Teams gegen die USA den Spott eines Gegenspielers ertragen.

Leon Draisaitl erlebte einen bitteren Sonntagabend. Der Superstar verlor mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft 1:5 gegen die USA - und wurde auch noch von einem Gegenspieler verhöhnt.

Wie über die Lautsprecher zu hören war, sagte US-Nationalspieler Matthew Tkachuk zu Draisaitl: "Always a bridesmaid, never a bride!" Auf Deutsch bedeutet dies: Immer Brautjungfer, nie die Braut.

Dies ist ein Hinweis darauf, dass Draisaitl zwar seit Jahren zu den besten Spielern der Welt zählt und regelmäßig um Titel spielt, aber bisher noch keinen gewinnen konnte.