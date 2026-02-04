- Anzeige -
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Entscheidungen aus Mailand und Cortina am 10. Februar

  • Aktualisiert: 10.02.2026
  • 09:18 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 8. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute am 10. Februar auf dem Programm:

12:56 Uhr: Shorttrack - Mixed Staffel, A-Finale
13:13 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Finale
13:25 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Finale
13:28 Uhr: Ski Freestyle - Männer Slopestyle Finale, 3. Lauf
13:30 Uhr: Biathlon - Männer 20 Kilometer einzeln
14:00 Uhr: Ski Alpin - Frauen Team-Kombination, Slalom
18:05 Uhr: Curling Mixed Finale
18:41 Uhr: Rodeln - Frauen Einzel, 4. Lauf
20:00 Uhr: Skispringen - Mixed Team, 2. Durchgang

Ski Langlauf - Qualifikation (F)
09:15
:
Beendet
1L. Svahn3:36.21m
Ski Langlauf - Qualifikation (M)
09:55
:
Beendet
1J. Klæbo3:07.37m
Ski Alpin - Entscheidung (F)
10:30
:
Pause
1Johnson/Shiffr.1:36.59m
Shorttrack - 1. Vorlauf (F)
10:30
:
Beendet
1X. Velzeboer42.417s
Shorttrack - 2. Vorlauf (F)
10:32
:
Beendet
1C. Sarault42.264s
Shorttrack - 3. Vorlauf (F)
10:34
:
Beendet
1X. Wang43.246s
Shorttrack - 4. Vorlauf (F)
10:36
:
Beendet
1M. Velzeboer42.598s
Shorttrack - 5. Vorlauf (F)
10:38
:
Beendet
1K. Santos-Griswold42.767s
Shorttrack - 6. Vorlauf (F)
10:40
:
Beendet
1H. Desmet43.182s
Shorttrack - 7. Vorlauf (F)
10:42
:
Beendet
1K. Boutin42.692s
Shorttrack - 8. Vorlauf (F)
10:44
:
Beendet
1S. Poutsma42.629s
Shorttrack - 1. Vorlauf (M)
11:10
:
Beendet
1P. Sighel1:25.740m
Shorttrack - 2. Vorlauf (M)
11:14
:
Beendet
1L. Spechenhauser1:25.422m
Ski Freestyle - 1. Qualifikation (M)
11:15
:
Live
Shorttrack - 3. Vorlauf (M)
11:18
:
Beendet
1S. Liu1:26.814m
Shorttrack - 4. Vorlauf (M)
11:22
:
Beendet
1K. Yoshinaga1:25.944m
Shorttrack - 5. Vorlauf (M)
11:26
:
Beendet
1W. Dandjinou1:24.672m
Shorttrack - 6. Vorlauf (M)
11:30
:
Beendet
1F. Roussel1:23.828m
Shorttrack - 7. Vorlauf (M)
11:34
:
Beendet
Shorttrack - 8. Vorlauf (M)
11:38
:
Live
Ski Langlauf - 1. Viertelfinale (F)
11:45
-:-
Ski Langlauf - 2. Viertelfinale (F)
11:50
-:-
Ski Langlauf - 3. Viertelfinale (F)
11:55
-:-
Shorttrack - 1. Viertelfinale (X)
11:59
-:-
Ski Langlauf - 4. Viertelfinale (F)
12:00
-:-
Shorttrack - 2. Viertelfinale (X)
12:05
-:-
Ski Langlauf - 5. Viertelfinale (F)
12:05
-:-
Eishockey - Gruppe B (F)
12:10
Japan
Japan
Japan
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
Shorttrack - 3. Viertelfinale (X)
12:11
-:-
Ski Langlauf - 1. Viertelfinale (M)
12:20
-:-
Shorttrack - 1. Halbfinale (X)
12:23
-:-
Ski Langlauf - 2. Viertelfinale (M)
12:27
-:-
Shorttrack - 2. Halbfinale (X)
12:29
-:-
Ski Freestyle - Finale (M)
12:30
-:-
Ski Langlauf - 3. Viertelfinale (M)
12:34
-:-
Ski Langlauf - 4. Viertelfinale (M)
12:41
-:-
Ski Langlauf - 1. Halbfinale (F)
12:45
-:-
Shorttrack - B-Finale (X)
12:48
-:-
Ski Langlauf - 5. Viertelfinale (M)
12:48
-:-
Ski Langlauf - 2. Halbfinale (F)
12:50
-:-
Shorttrack - Finale (X)
12:56
-:-
Ski Langlauf - 1. Halbfinale (M)
12:57
-:-
Ski Langlauf - 2. Halbfinale (M)
13:02
-:-
Ski Langlauf - Finale (F)
13:13
-:-
Ski Langlauf - Finale (M)
13:25
-:-
Biathlon - Entscheidung (M)
13:30
-:-
Curling - 3. Platz (X)
14:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
Ski Freestyle - 1. Qualifikation (F)
14:15
-:-
Eishockey - Gruppe B (F)
16:40
Italien
Italien
Italien
-:-
0
0
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Rodeln - 3. Lauf (F)
17:00
-:-
Curling - Finale (X)
18:05
Schweden
Schweden
Schweden
-:-
0
0
USA
USA
USA
Eiskunstlauf - Kurzprogramm (M)
18:30
-:-
Rodeln - Entscheidung (F)
18:41
-:-
Skispringen - Entscheidung (X)
18:45
-:-
Eishockey - Gruppe A (F)
20:10
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
USA
USA
USA
21:10
Finnland
Finnland
Finnland
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Olympia live - Die Wettbewerbe am 10. Februar 2026

09:15 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Qualifikation

09:55 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Qualifikation

10:30 Uhr: Shorttrack - Frauen 500 Meter, Vorläufe

10:30 Uhr: Ski Alpin - Frauen Team-Kombination, Abfahrt

11:08 Uhr: Shorttrack - Männer, 1000 Meter, Vorläufe

11:15 Uhr: Ski Freestyle - Männer Buckelpiste, Qualifikation

11:18 Uhr: Shorttrack - Männer, 1000 Meter, Vorläufe

11:45 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Viertelfinale

11:53 Uhr: Shorttrack - Mixed-Staffel, Viertelfinale

12:05 Uhr: Shorttrack - Mixed-Staffel, Viertelfinale

12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Japan vs. Schweden

12:15 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Viertelfinale

12:23 Uhr: Shorttrack - Mixed-Staffel, Halbfinale

12:30 Uhr: Ski Freestyle - Männer Slopestyle Finale, 1. Lauf

12:45 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Halbfinale

12:48 Uhr: Shorttrack - Mixed Staffel, B-Finale

12:56 Uhr: Shorttrack - Mixed Staffel, A-Finale - Medaillenentscheidung

12:57 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Halbfinale

12:59 Uhr: Ski Freestyle - Männer Slopestyle Finale, 2. Lauf

13:13 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Finale - Medaillenentscheidung

13:25 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Finale - Medaillenentscheidung

13:28 Uhr: Ski Freestyle - Männer Slopestyle Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung

13:30 Uhr: Biathlon - Männer 20 Kilometer einzeln - Medaillenentscheidung

14:00 Uhr: Ski Alpin - Frauen Team-Kombination, Slalom - Medaillenentscheidung

14:05 Uhr: Curling Mixed, Spiel um Platz 3

14:15 Uhr: Ski Freestyle - Frauen Buckelpiste, Qualifikation

16:40 Uhr: Eishockey Frauen - Italien vs. Deutschland

17:00 Uhr: Rodeln - Frauen Einzel, 3. Lauf

18:05 Uhr: Curling Mixed Finale - Medaillenentscheidung

18:30 Uhr: Eiskunstlauf - Männer Kurzprogramm

18:41 Uhr: Rodeln - Frauen Einzel, 4. Lauf - Medaillenentscheidung

18:45 Uhr: Skispringen - Mixed Team, 1. Durchgang

20:00 Uhr: Skispringen - Mixed Team, 2. Durchgang - Medaillenentscheidung

20:10 Uhr: Eishockey Frauen - Kanada vs. USA

21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Finnland vs. Schweiz

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia: Darum liegt Lindsey Vonn nach Horrorsturz auf der Intensivstation

