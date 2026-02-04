Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 8. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute am 10. Februar auf dem Programm:

12:56 Uhr: Shorttrack - Mixed Staffel, A-Finale

13:13 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Finale

13:25 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Finale

13:28 Uhr: Ski Freestyle - Männer Slopestyle Finale, 3. Lauf

13:30 Uhr: Biathlon - Männer 20 Kilometer einzeln

14:00 Uhr: Ski Alpin - Frauen Team-Kombination, Slalom

18:05 Uhr: Curling Mixed Finale

18:41 Uhr: Rodeln - Frauen Einzel, 4. Lauf

20:00 Uhr: Skispringen - Mixed Team, 2. Durchgang