Wintersport Olympia

Olympia 2026: Taubitz setzt im Rodel-Krimi um deutsches Gold auf "Pizza und Pasta"

Julia Taubitz und Merle Fräbel konkurrieren um das deutsche Rodel-Gold. Im wichtigsten Moment wird auf "Pizza und Pasta" gesetzt.

Vor dem vielleicht größten Tag ihrer Karriere setzte Julia Taubitz auf die italienische Küche.

"Die Pizza im Olympischen Dorf ist unglaublich gut. Also das können sie wirklich, muss man sagen. Ich muss schon ein bisschen den Speicher auffüllen. Also es wird Pizza oder Pasta werden mit ein bisschen Gemüse", sagte die Rennrodel-Weltmeisterin, die als Führende in den zweiten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo geht.

Wahrscheinlich, fügte Taubitz nach zwei starken Läufen im Cortina Sliding Centre an, gibt es "noch eine Birne hinterher. Ich bin absoluter Birnen-Fan."

Olympia: Deutsches Gold-Duell im Rodeln

Die 29-Jährige aus dem Erzgebirge weiß: Vor dem sich anbahnenden Tausendstel-Krimi mit Teamkollegin Merle Fräbel um das nächste deutsche Rodel-Gold kann sie jede Stärkung gebrauchen.

Denn die erst 22 Jahre alte Thüringerin Fräbel lauert bei ihrem Olympiadebüt nur 61 Tausendstelsekunden hinter Taubitz auf Platz zwei.

Die Entscheidung fällt am Abend, wo noch zwei weitere Läufe anstehen (17.00/18.41). Fräbel gibt sich ganz gelassen und sah sich in ihrer Vorahnung bestätigt: "Im Abschlusstraining war schon abzusehen, dass es ein Battle zwischen uns wird."

Und ihr Abend? "Ich will zur Familie, bevor die abhauen. Und ansonsten wird morgen der Schlitten gemacht und dann geht es wieder raus", sagte Fräbel.

