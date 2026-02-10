Olympia 2026: Taubitz setzt im Rodel-Krimi um deutsches Gold auf "Pizza und Pasta"

Julia Taubitz und Merle Fräbel konkurrieren um das deutsche Rodel-Gold. Im wichtigsten Moment wird auf "Pizza und Pasta" gesetzt.

Vor dem vielleicht größten Tag ihrer Karriere setzte Julia Taubitz auf die italienische Küche.

"Die Pizza im Olympischen Dorf ist unglaublich gut. Also das können sie wirklich, muss man sagen. Ich muss schon ein bisschen den Speicher auffüllen. Also es wird Pizza oder Pasta werden mit ein bisschen Gemüse", sagte die Rennrodel-Weltmeisterin, die als Führende in den zweiten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo geht.

Wahrscheinlich, fügte Taubitz nach zwei starken Läufen im Cortina Sliding Centre an, gibt es "noch eine Birne hinterher. Ich bin absoluter Birnen-Fan."