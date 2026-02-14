Bei Olympia verschafft sich das norwegische Team beim Material einen Vorteil. Nun droht ein Nachspiel.

Die norwegischen Skilangläufer um den neuen Rekord-Olympioniken Johannes Hösflot Kläbo rennen bei den Winterspielen von Mailand und Cortina alles in Grund und Boden. Nun könnte dem Team Norge aber großer Ärger drohen. Weil die Norweger beim Sprint am Dienstag offenbar einen Vorteil beim Wachsen erhalten haben, erwägt Konkurrent Finnland sogar den Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Das Team der USA soll zudem unzulässige Wachs-Techniken benutzt haben.

"Wir untersuchen die Angelegenheit gründlich und prüfen alle Möglichkeiten", sagte Janne Hänninen, oberster Sportdirektor des Nationalen Olympischen Komitees Finnlands, im nationalen Rundfunk "Yle".

Im Fall der Norweger geht es um eine elektrische Maschine zur Fettbehandlung beim Wachsen, die das Team mit an die Wettkampfstrecke gebracht hatte. Für diese hatte sich Norwegen zuvor eine Genehmigung des Weltverbandes FIS eingeholt. Der Weltverband, und dagegen richtet sich der Protest, informierte allerdings die anderen Nationen nicht über den zulässigen Einsatz einer solchen Gerätschaft. Die FIS entschuldigte sich dafür in einer Stellungnahme, die Yle vorliegt.