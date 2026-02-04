- Anzeige -
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 14. Februar

  • Aktualisiert: 12.02.2026
  • 09:02 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 13. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 14. Februar, auf dem Programm:

11:48 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Finale
12:00 Uhr: Skilanglauf Frauen, 4x7,5 km Staffel
13:30 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Männer, 2. Lauf
14:45 Uhr: Biathlon Frauen, 7,5 km Sprint
17:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 500 Meter
19:44 Uhr: Skeleton Frauen - 4. Lauf
19:57 Uhr: Skispringen Männer - Großschanze, 1. Durchgang
22:34 Uhr: Shorttrack - Männer 1500 Meter, A-Finale

Curling - Round Robin (M)
09:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
7:9
7
0
1
0
2
1
0
0
2
1
0
9
4
0
1
0
0
0
2
0
0
2
Beendet
Italien
Italien
Italien
09:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
7:3
7
2
0
0
2
1
0
2
0
3
0
0
1
0
0
1
0
1
Beendet
Tschechien
Tschechien
Tschechien
09:05
Kanada
Kanada
Kanada
6:3
6
1
0
0
2
0
1
0
2
0
3
0
1
0
0
1
0
0
0
1
Beendet
USA
USA
USA
09:05
China
China
China
6:8
6
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
8
0
0
2
0
2
0
1
0
1
0
2
Beendet
Norwegen
Norwegen
Norwegen
Snowboard - 1. Seeding Round (F)
10:00
:
Beendet
1E. Adamczyková1:12.29m
Snowboard - 2. Seeding Round (F)
10:55
:
Beendet
1F. Thelen1:14.62m
Ski Langlauf - Entscheidung (M)
11:45
:
Beendet
1J. Klæbo20:36.20m
Eishockey - Gruppe B (M)
12:10
Italien
Italien
Italien
2:3
2
0
1
1
3
0
2
1
Beendet
Slowakei
Slowakei
Slowakei
12:10
Finnland
Finnland
Finnland
4:1
4
2
1
1
1
0
1
0
Beendet
Schweden
Schweden
Schweden
Snowboard - 1. Achtelfinale (F)
13:30
:
Beendet
1J. Baff
Snowboard - 2. Achtelfinale (F)
13:32
:
Beendet
1C. Bankes
Snowboard - 3. Achtelfinale (F)
13:34
:
Beendet
1C. Trespeuch
Snowboard - 4. Achtelfinale (F)
13:36
:
Beendet
1J. Nirani-Pereira
Snowboard - 5. Achtelfinale (F)
13:38
:
Beendet
1N. Wiedmer
Snowboard - 6. Achtelfinale (F)
13:40
:
Beendet
1M. Moioli
Snowboard - 7. Achtelfinale (F)
13:42
:
Beendet
1P. Zerkhold
Snowboard - 8. Achtelfinale (F)
13:44
:
Beendet
1L. Casta
Biathlon - Entscheidung (M)
14:00
:
Beendet
1Q. Fillon Maillet22:53.10m
Snowboard - 1. Viertelfinale (F)
14:03
:
Beendet
1E. Adamczyková
Curling - Round Robin (F)
14:05
Dänemark
Dänemark
Dänemark
5:6
5
0
2
0
0
1
0
1
0
1
0
6
0
0
1
2
0
1
0
1
0
1
Beendet
Schweden
Schweden
Schweden
14:05
China
China
China
5:7
5
0
0
1
1
0
1
0
0
2
7
0
1
0
0
2
0
3
1
0
Beendet
Schweiz
Schweiz
Schweiz
14:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
3:9
3
0
0
2
0
1
0
0
0
9
0
2
0
1
0
3
1
2
Beendet
Südkorea
Südkorea
Südkorea
14:05
USA
USA
USA
9:8
9
0
0
1
1
0
4
0
1
0
2
8
0
2
0
0
1
0
2
0
3
0
Beendet
Kanada
Kanada
Kanada
Snowboard - 2. Viertelfinale (F)
14:05
:
Beendet
1J. Nirani-Pereira
Snowboard - 3. Viertelfinale (F)
14:07
:
Beendet
1M. Moioli
Snowboard - 4. Viertelfinale (F)
14:09
:
Beendet
1L. Casta
Snowboard - 1. Halbfinale (F)
14:24
:
Beendet
1J. Baff
Snowboard - 2. Halbfinale (F)
14:26
:
Beendet
1M. Moioli
Snowboard - B-Finale (F)
14:41
:
Beendet
1P. Zerkhold
Snowboard - Finale (F)
14:46
:
Beendet
1J. Baff
Eisschnelllauf - Entscheidung (M)
16:00
:
Beendet
1M. Jílek12:33.430m
Skeleton - 1. Lauf (F)
16:00
:
Beendet
1J. Flock57.220s
Eishockey - Gruppe A (M)
16:40
Frankreich
Frankreich
Frankreich
3:6
3
0
3
0
6
2
2
2
Beendet
Tschechien
Tschechien
Tschechien
Eishockey - Viertelfinale (F)
16:40
Tschechien
Tschechien
Tschechien
0:2
0
0
0
0
2
0
1
1
Beendet
Schweden
Schweden
Schweden
Skeleton - 2. Lauf (F)
17:48
:
Beendet
1J. Flock1:54.480m
Eiskunstlauf - Kür (M)
19:00
:
Live
1S. Gogolev186.37
Curling - Round Robin (M)
19:05
Tschechien
Tschechien
Tschechien
4:7
4
0
0
1
0
1
0
1
0
1
7
1
0
0
2
0
2
0
2
0
Beendet
Norwegen
Norwegen
Norwegen
19:05
Deutschland
Deutschland
Deutschland
6:5
6
0
0
0
1
0
1
0
3
0
0
1
5
0
0
1
0
1
0
2
0
0
1
0
Beendet
Italien
Italien
Italien
19:05
Kanada
Kanada
Kanada
8:6
8
0
0
2
0
1
0
0
4
0
1
6
1
0
0
1
0
2
0
0
2
0
Beendet
Schweden
Schweden
Schweden
19:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
9:7
9
0
2
0
3
0
1
0
1
1
1
7
2
0
1
0
2
0
2
0
0
0
Beendet
China
China
China
Skeleton - 3. Lauf (M)
19:30
:
Beendet
1M. Weston2:47.720m
Snowboard - Finale (M)
19:30
:
Beendet
1Y. Totsuka95.00
Eishockey - Gruppe A (M)
21:10
Kanada
Kanada
Kanada
2:1
2
2
0
1
1
0
2. Drittel
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Eishockey - Viertelfinale (F)
21:10
USA
USA
USA
3:0
3
1
2
0
0
0
2. Drittel
Italien
Italien
Italien
Skeleton - Entscheidung (M)
21:20
:
Beendet
1M. Weston3:43.330m
Eiskunstlauf - Gesamtwertung (M)
23:10
-:-
1S. Sato274.90
Olympia live – die Wettbewerbe am 13. Februar 2026

09:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Schweiz vs. Tschechien

09:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - China vs. Norwegen

09:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Großbritannien vs. Italien

09:05 Uhr: Culing Männer Vorrunde - Kanada vs. USA

11:45 Uhr Uhr: Skilanglauf Männer, 10 km Freistil - Medaillenentscheidung

12:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Italien vs. Slowakei

12:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Finnland vs. Schweden

13:30 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Achtelfinale

14:00 Uhr: Biathlon Männer, 10 km Sprint - Medaillenentscheidung

14:03 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Viertelfinale

14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - Großbritannien vs. Südkorea

14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - USA vs. Kanada

14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - China vs. Schweiz

14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - Dänemark vs. Schweden

14:24 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Halbfinale

14:41 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Kleines Finale

14:45 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Finale - Medaillenentscheidung

16:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 10.000 Meter - Medaillenentscheidung

16:00 Uhr: Skeleton Frauen, 1. Lauf

16:40 Uhr: Eishockey Frauen, Viertelfinale - Tschechien vs. Schweden

16:40 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Frankreich vs. Tschechien

17:45 Uhr: Skeleton Frauen, 2. Lauf

19:00 Uhr: Eiskunstlauf Männer, Kür - Medaillenentscheidung

19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Kanada vs. Schweden

19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Deutschland vs. Italien

19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Tschechien vs. Norwegen

19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Schweiz vs. China

19:30 Uhr: Skeleton Männer, 3. Lauf

19:30Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 1. Lauf

19:59 Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 2. Lauf

20:28 Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung

21:10 Uhr: Eishockey Frauen Viertelfinale, USA vs. italien

21:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Kanada vs. Schweiz

21:14 Uhr: Skeleton Männer, 4. Lauf - Medaillenentscheidung

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia live – die Wettbewerbe am 14. Februar 2026

09:05 Uhr: Curling Frauen - Schweiz vs. Japan

09:05 Uhr: Curling Frauen - Großbritannien vs. Kanada

09:05 Uhr: Curling Frauen - Italien vs. China

10:00 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Männer, 1. Lauf

10:30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Sechzehntelfinale

11:00 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Achtelfinale

11:20 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Viertelfinale

11:35 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Halbfinale 1. Rennen

11:37 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Halbfinale 2. Rennen

11:46 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Kleines Finale

11:48 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Finale - Medaillenentscheidung

12:00 Uhr: Skilanglauf Frauen, 4x7,5 km Staffel - Medaillenentscheidung

12:10 Uhr: Eishockey Männer - Deutschland vs. Lettland

12:10 Uhr: Eishockey Männer - Schweden vs. Slowakei

13:30 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Männer, 2. Lauf - Medaillenentscheidung

14:05 Uhr: Curling Männer - Deutschland vs. USA

14:05 Uhr: Curling Männer - Schweiz vs. Kanada

14:05 Uhr: Curling Männer - Schweden vs. China

14:05 Uhr: Curling Männer - Tschechien vs. Großbritannien

14:45 Uhr: Biathlon Frauen, 7,5 km Sprint - Medaillenentscheidung

16:00 Uhr: Eisschnellauf Frauen - Teamverfolgung, Viertelfinale

16:40 Uhr: EIshockey Frauen, Viertelfinale - Kanada vs. Deutschland

16:40 Uhr: Eishockey Männer - Finnland vs. Italien

17:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 500 Meter - Medaillenentscheidung

18:00 Uhr: Skeleton Frauen - 3. Lauf

18:45 Uhr: Skispringen Männer - Großschanze, 1. Durchgang

19:05 Uhr: Curling Frauen - Italien vs. Schweden

19:05 Uhr: Curling Frauen - Südkorea vs. Dänemark

19:05 Uhr: Curling Frauen - Japan vs. USA

19:05 Uhr: Curling Frauen - Kanada vs. Schweiz

19:44 Uhr: Skeleton Frauen - 4. Lauf - Medaillenentscheidung

19:57 Uhr: Skispringen Männer - Großschanze, 1. Durchgang - Medaillenentscheidung

20:15 Uhr: Shorttrack - Männer 1500 Meter, Viertelfinale

20:59 Uhr: Shorttrack - Frauen 1000 Meter, Vorläufe

21:10 Uhr: Eishockey Frauen, Viertelfinale - Finnland vs. Schweiz

21:10 Uhr: Eishockey Männer - USA vs. Dänemark

21:44 Uhr: Shorttrack - Männer 1500 Meter, Halbfinale

22:00 Uhr: Shorttrack - Frauen Staffel, Halbfinale

22:27 Uhr: Shorttrack - Männer 1500 Meter, B-Finale

22:34 Uhr: Shorttrack - Männer 1500 Meter, A-Finale - Medaillenentscheidung

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

