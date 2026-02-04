Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 14. Februar
- Aktualisiert: 12.02.2026
- 09:02 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 13. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 14. Februar, auf dem Programm:
11:48 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Finale
12:00 Uhr: Skilanglauf Frauen, 4x7,5 km Staffel
13:30 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Männer, 2. Lauf
14:45 Uhr: Biathlon Frauen, 7,5 km Sprint
17:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 500 Meter
19:44 Uhr: Skeleton Frauen - 4. Lauf
19:57 Uhr: Skispringen Männer - Großschanze, 1. Durchgang
22:34 Uhr: Shorttrack - Männer 1500 Meter, A-Finale
Olympia live – die Wettbewerbe am 13. Februar 2026
09:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Schweiz vs. Tschechien
09:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - China vs. Norwegen
09:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Großbritannien vs. Italien
09:05 Uhr: Culing Männer Vorrunde - Kanada vs. USA
11:45 Uhr Uhr: Skilanglauf Männer, 10 km Freistil - Medaillenentscheidung
12:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Italien vs. Slowakei
12:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Finnland vs. Schweden
13:30 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Achtelfinale
14:00 Uhr: Biathlon Männer, 10 km Sprint - Medaillenentscheidung
14:03 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Viertelfinale
14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - Großbritannien vs. Südkorea
14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - USA vs. Kanada
14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - China vs. Schweiz
14:05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde - Dänemark vs. Schweden
14:24 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Halbfinale
14:41 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Kleines Finale
14:45 Uhr: Snowboard Frauen Cross, Finale - Medaillenentscheidung
16:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 10.000 Meter - Medaillenentscheidung
16:00 Uhr: Skeleton Frauen, 1. Lauf
16:40 Uhr: Eishockey Frauen, Viertelfinale - Tschechien vs. Schweden
16:40 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Frankreich vs. Tschechien
17:45 Uhr: Skeleton Frauen, 2. Lauf
19:00 Uhr: Eiskunstlauf Männer, Kür - Medaillenentscheidung
19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Kanada vs. Schweden
19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Deutschland vs. Italien
19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Tschechien vs. Norwegen
19:05 Uhr: Curling Männer Vorrunde - Schweiz vs. China
19:30 Uhr: Skeleton Männer, 3. Lauf
19:30Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 1. Lauf
19:59 Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 2. Lauf
20:28 Uhr: Snowboard Halfpipe Männer Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung
21:10 Uhr: Eishockey Frauen Viertelfinale, USA vs. italien
21:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde - Kanada vs. Schweiz
21:14 Uhr: Skeleton Männer, 4. Lauf - Medaillenentscheidung
Externer Inhalt
Olympia live – die Wettbewerbe am 14. Februar 2026
09:05 Uhr: Curling Frauen - Schweiz vs. Japan
09:05 Uhr: Curling Frauen - Großbritannien vs. Kanada
09:05 Uhr: Curling Frauen - Italien vs. China
10:00 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Männer, 1. Lauf
10:30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Sechzehntelfinale
11:00 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Achtelfinale
11:20 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Viertelfinale
11:35 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Halbfinale 1. Rennen
11:37 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Halbfinale 2. Rennen
11:46 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Kleines Finale
11:48 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Finale - Medaillenentscheidung
12:00 Uhr: Skilanglauf Frauen, 4x7,5 km Staffel - Medaillenentscheidung
12:10 Uhr: Eishockey Männer - Deutschland vs. Lettland
12:10 Uhr: Eishockey Männer - Schweden vs. Slowakei
13:30 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Männer, 2. Lauf - Medaillenentscheidung
14:05 Uhr: Curling Männer - Deutschland vs. USA
14:05 Uhr: Curling Männer - Schweiz vs. Kanada
14:05 Uhr: Curling Männer - Schweden vs. China
14:05 Uhr: Curling Männer - Tschechien vs. Großbritannien
14:45 Uhr: Biathlon Frauen, 7,5 km Sprint - Medaillenentscheidung
16:00 Uhr: Eisschnellauf Frauen - Teamverfolgung, Viertelfinale
16:40 Uhr: EIshockey Frauen, Viertelfinale - Kanada vs. Deutschland
16:40 Uhr: Eishockey Männer - Finnland vs. Italien
17:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 500 Meter - Medaillenentscheidung
18:00 Uhr: Skeleton Frauen - 3. Lauf
18:45 Uhr: Skispringen Männer - Großschanze, 1. Durchgang
19:05 Uhr: Curling Frauen - Italien vs. Schweden
19:05 Uhr: Curling Frauen - Südkorea vs. Dänemark
19:05 Uhr: Curling Frauen - Japan vs. USA
19:05 Uhr: Curling Frauen - Kanada vs. Schweiz
19:44 Uhr: Skeleton Frauen - 4. Lauf - Medaillenentscheidung
19:57 Uhr: Skispringen Männer - Großschanze, 1. Durchgang - Medaillenentscheidung
20:15 Uhr: Shorttrack - Männer 1500 Meter, Viertelfinale
20:59 Uhr: Shorttrack - Frauen 1000 Meter, Vorläufe
21:10 Uhr: Eishockey Frauen, Viertelfinale - Finnland vs. Schweiz
21:10 Uhr: Eishockey Männer - USA vs. Dänemark
21:44 Uhr: Shorttrack - Männer 1500 Meter, Halbfinale
22:00 Uhr: Shorttrack - Frauen Staffel, Halbfinale
22:27 Uhr: Shorttrack - Männer 1500 Meter, B-Finale
22:34 Uhr: Shorttrack - Männer 1500 Meter, A-Finale - Medaillenentscheidung
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars