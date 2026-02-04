Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 13. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 14. Februar, auf dem Programm:

11:48 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Parallel-Buckelpiste, Finale

12:00 Uhr: Skilanglauf Frauen, 4x7,5 km Staffel

13:30 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Männer, 2. Lauf

14:45 Uhr: Biathlon Frauen, 7,5 km Sprint

17:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 500 Meter

19:44 Uhr: Skeleton Frauen - 4. Lauf

19:57 Uhr: Skispringen Männer - Großschanze, 1. Durchgang

22:34 Uhr: Shorttrack - Männer 1500 Meter, A-Finale