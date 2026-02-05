Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 in Joyn-Livestream
Skispringen live: Mäßige Bilanz für Team Deutschland von der Schanze - Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream
- Aktualisiert: 17.02.2026
- 08:17 Uhr
In Mailand und Cortina d'Ampezzo steigen die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Wettbewerben im Skispringen.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.
Die Wettkämpfe im Skispringen fanden dabei vom 7. bis 16. Februar in Predazzo statt.
ran gibt einen Überblick über die wichtigsten Informationen rund um die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.
Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Skispringen?
Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien fanden sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Einzel-Springen auf der Normal- und Großschanze statt.
Zudem gab es ein Mixed-Springen auf der Normalschanze und den Super-Team-Wettbewerb der Männer von der Großschanze. Dort fehlten dem deutschen Duo Raimund/Wellinger nur wenige Zentimeter für eine Medaille.
Für das deutsche Team gab es insgesamt eine Medaille zu bejubeln. Philipp Raimund gewann Gold auf der Normalschanze.
Olympia 2026: Der Zeitplan für die Wettbewerbe im Skispringen für die Winterspiele im Überblick
Der exakte Terminplan für die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 wurde bereits bekanntgegeben.
- Samstag, 7. Februar 2026, 18:45 Uhr: Einzel Normalschanze, Frauen - Siegerin: Anna Odine Ström
- Montag, 9. Februar 2026, 19:00 Uhr: Einzel Normalschanze, Männer - Sieger: Philipp Raimund
- Dienstag, 10. Februar 2026, 18:45 Uhr: Mixed Team Normalschanze - Sieger: Slowenien
- Samstag, 14. Februar 2026, 18:45 Uhr: Einzel Großschanze, Männer - Sieger: Domen Prevc
- Sonntag, 15. Februar 2026, 18:45 Uhr: Einzel Großschanze, Frauen - Siegerin: Anna Odine Ström
- Montag, 16. Februar 2026, 19:00 Uhr: Super Team Großschanze, Männer - Sieger: Österreich
Olympia 2026 live: Laufen die Skisprung-Wettbewerbe im Free-TV?
Ja! Die ARD, das ZDF und Eurosport zeigen die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 im Free-TV.
Olympia 2026: Die Skisprung-Wettbewerbe kostenlos auf Joyn sehen
Die jeweiligen ARD-, ZDF- und Eurosport-Übertragungen zu den Skisprung-Wettbewerben bei den Olympischen Spielen lassen sich kostenlos auf Joyn streamen.