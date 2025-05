Giro d'Italia: Roglic nach zweiter Etappe im Rosa Trikot

Radsport-Star Primoz Roglic vom deutschen Team Red Bull-bora-hansgrohe hat sich auf der zweiten Etappe der 108. Giro d'Italia das Rosa Trikot des Gesamtführenden gesichert. Der Slowene musste sich beim 13,7km langen Einzelzeitfahren durch Tirana lediglich dem Spezialisten Joshua Tarling aus dem Team Ineos Grenadiers knapp geschlagen geben. Dritter wurde der Australier Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG).

Für Tarling ist es der achte Sieg seiner Karriere, der 21-Jährige gilt als großes Talent. Beim Zeitfahren bei den Olympischen Spielen in Paris verpasste er die Medaille als Vierter knapp.

Roglic gilt in Abwesenheit seines Landmanns und Titelverteidiger Tadej Pogacar als Topfavorit auf den Triumph, für den 35-Jährigen wäre es der zweite Giro-Sieg nach 2023. Sein Vorsprung auf den Vortages-Sieger Mads Pedersen aus Dänemark (Lidl-Trek) beträgt nach der zweiten Etappe nun eine Sekunde, auf seinen womöglich größten Widersacher Juan Ayuso aus dem Team UAE Team Emirates-XRG holte der Slowene dagegen im Zeitfahren 16 Sekunden heraus. Im Gesamtklassement liegt er nun ebenso viele Sekunden vor dem 22-jährigen Spanier.

Bester Deutscher auf der zweiten Etappe wurde Nico Denz (Red Bull-bora-hansgrohe) auf Rang 44 mit 46 Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Für eine letzte Etappe bleibt der Giro noch zu Gast in Albanien, ehe der Transfer nach Italien ansteht. Am Sonntag geht es in 160 km und über 2800 Höhenmeter um die Küstenstadt Vlora.