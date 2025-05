Red Bull-Bora-hansgrohe mit Roglic und Hindley zum Giro

Das deutsche Profi-Radsportteam Red Bull-Bora-hansgrohe wagt beim 108. Giro d'Italia (9. Mai bis 1. Juni) einen erneuten Angriff auf das Rosa Trikot. Das am Freitag verkündete Aufgebot für die erste große Landesrundfahrt des Jahres wird angeführt von Ex-Sieger Primoz Roglic. Der Slowene hatte die Italien-Rundfahrt vor zwei Jahren gewonnen, damals noch im Trikot der Mannschaft Jumbo-Visma.

2022 hatte Bora-hansgrohe durch den Giro-Erfolg von Jai Hindley den ersten großen Rundfahrtsieg der Teamgeschichte erzielt. Der Australier steht abermals im achtköpfigen Aufgebot des Raublinger Rennstalls und soll seine Stärken im Gebirge ausspielen. Die Helferdienste von Nico Denz (Waldshut-Tiengen) sind vor allem im flachen Terrain gefordert. Komplettiert wird das Giro-Team von Red Bull-Bora-hansgrohe durch Daniel Martínez (Kolumbien), Jan Tratnik (Slowenien), Giovanni Aleotti, Gianni Moscon und Giulio Pellizzari (alle Italien).

Die Auftaktetappe des Giro führt am kommenden Freitag nach Tirana. In Albanien stehen drei Etappen an, dann folgt der erste Ruhetag sowie ein Transfer nach Italien. Titelverteidiger Tadej Pogacar verzichtet in diesem Jahr auf einen Start und legt den Fokus nach einem intensiven Klassiker-Block auf die Tour de France im Juli.