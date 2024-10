15 Titel: Lavreysen neuer Rekord-Weltmeister auf der Bahn

Der Niederländer Harrie Lavreysen ist neuer alleiniger Rekord-Weltmeister im Bahnradsport. Durch seinen ersten Triumph im 1000-m-Zeitfahren sicherte sich der 27-Jährige seine 15. Goldmedaille bei Weltmeisterschaften. Er überholte damit den Franzosen Arnaud Tournant, der seine Karriere 2008 nach 14 WM-Titeln beendet hatte.

Bei den Wettkämpfen in Kopenhagen hatte sich Lavreysen mit den Niederlanden bereits am Mittwoch im Teamsprint die erste Goldmedaille gesichert. Am Sonntag im Einzelsprint bietet sich ihm zudem die Gelegenheit, seinen Rekord weiter auszubauen.