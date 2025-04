Auf der Spur von Legenden: Pogacar zieht mit Coppi gleich

Tadej Pogacar hat (fast) alles gewonnen, was die Radsport-Welt zu bieten hat. Dabei ist der slowenische Teufelskerl erst 26 Jahre alt. Am Sonntag triumphierte er zum dritten Mal bei Lüttich-Bastogne-Lüttich und feierte seinen neunten Sieg bei einem der fünf Radsport-Monumente. Mehr haben nur zwei Fahrer vorzuweisen: Eddy Merckx steht bei sagenhaften 19 Erfolgen, Roger De Vlaeminck bei elf. Pogacar zog mit Ikone Fausto Coppi gleich.

"Es fühlt sich einfach großartig an, ein Frühjahr so abzuschließen", sagte Pogacar. Dabei hat er in diesem Frühjahr zwei seiner Sieglücken nicht füllen können: Bei Mailand-Sanremo wurde der Weltmeister Dritter, bei Paris-Roubaix Zweiter. Die drei weiteren Monumente hat er jeweils mindestens zweimal gewonnen: Viermal siegte er bei der Lombardei-Rundfahrt, dreimal bei "LBL", zweimal bei der Flandern-Rundfahrt.

Nur drei Fahrer - allesamt Belgier - haben alle fünf Monumente gewonnen, allerdings in den 50ern bis 70ern: Merckx siegte sogar mindestens zweimal bei jedem Rennen, De Vlaeminck und Rik Van Looy gehören zudem zum kleinen Klub. - Die Fahrer mit den meisten Siegen bei Radsport-Monumenten (Gesamtzahl Siege/Siege Sanremo, Flandern, Roubaix, Lüttich, Lombardei):

1. Eddy Merckx (Belgien) 19 7-2-3-5-2

2. Roger De Vlaeminck (Belgien) 11 3-1-4-1-2

3. Tadej Pogacar* (Slowenien) 9 0-2-0-3-4

Constante Girardengo (Italien) 9 6-0-0-0-3

Fausto Coppi (Italien) 9 3-0-1-0-5

Sean Kelly (Irland) 9 2-0-2-2-3

7. Rik Van Looy (Belgien) 8 1-2-3-1-1

Mathieu van der Poel* (Niederlande) 8 2-3-3-0-0

*noch aktive Fahrer