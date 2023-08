Bahn-Vierer der Frauen verpasst WM-Medaille

Anzeige

Der Bahnrad-Vierer der Frauen hat eine Medaille bei der Multi-WM in Glasgow verpasst. Das im Vergleich zum Olympiasieg in Tokio personell veränderte deutsche Team mit Franziska Brauße, Mieke Kröger, Lisa Klein und Lena Charlotte Reißner fuhr in der ersten Runde der Mannschaftsverfolgung in 4:18,527 Minuten auf den siebten Platz und scheiterte damit an der Qualifikation für den Bronzelauf. Die Gold-Chance hatte das BDR-Quartett schon in der Qualifikation am Freitag verspielt.

"Wir sind trotzdem auf einem guten Weg. Wir werden weiterhin zusammenarbeiten, ich bin zuversichtlich, dass es nächstes Jahr besser wird", sagte Olympiasiegerin Brauße mit Blick auf die kommenden Sommerspiele 2024 in Paris.

Tokio-Siegerin Lisa Brennauer hatte Ende 2022 ihre Karriere beendet. In der Qualifikation war sie durch Laura Süßemilch ersetzt worden. Am Samstag rückte die 22-jährige Reißner ins Team.