Bahnrad-EM: Teutenberg holt Gold im Omnium

Tim Torn Teutenberg hat bei der Bahnrad-EM einen erfolgreichen Tag des deutschen Nationalteams mit seiner zweiten Goldmedaille gekrönt. Nach dem Triumph im Ausscheidungsfahren am Mittwoch gewann der 22-Jährige im belgischen Heusden-Zolder auch im Omnium. Außerdem gab es zwei weitere Medaillen für Deutschland: Clara Schneider holte am vierten Wettkampftag Bronze im 1000-Meter-Zeitfahren, Mieke Kröger wurde in der Einerverfolgung über 4000 Meter ebenfalls Dritte.

Teutenberg entschied beim vierteiligen Wettbewerb das Scratch- sowie Ausscheidungsrennen für sich und wurde im Temporennen Zweiter. Im finalen Punkterennen brachte er seinen Vorsprung kontrolliert ins Ziel. So gewann der Madison-Weltmeister von 2024 mit 167 Gesamtpunkten knapp vor dem Dänen Niklas Larsen (165). Bronze ging an Philip Heijnen (Niederlande/147).

Schneider hatte im erstmals bei einer EM ausgetragenen 1000-Meter-Zeitfahren 2,248 Sekunden Rückstand auf Siegerin Hetty van de Wouw (Niederlande), die einen Weltrekord aufstellte. Für Schneider war es die erste internationale Einzelmedaille in der Elite-Klasse. Sie verdrängte Franziska Brauße (+2,462), die 2021 Olympia-Gold in der Mannschaftsverfolgung geholt hatte, auf den vierten Rang.

Im deutschen kleinen Finale in der 4000-Meter-Einerverfolgung sicherte Mieke Kröger mit knapp fünfeinhalb Sekunden Vorsprung auf Lisa Klein die Bronzemedaille. Beide hatten am Donnerstag bereits in der Teamverfolgung Silber gewonnen. Europameisterin wurde Anna Morris (Großbritannien) in Weltrekordzeit.