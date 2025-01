Bahnrad: Reinhardt beendet Karriere

Der deutsche Bahnradspezialist Theo Reinhardt (34) beendet seine Karriere. Der zweimalige Madison-Weltmeister verkündete seinen Abschied am Mittwoch und wird Ende Januar beim Sixdays Weekend in Berlin (31. Januar und 1. Februar) sein letztes Rennen bestreiten. Dabei wird er auch zum letzten Mal zusammen mit seinem langjährigen Madison-Partner Roger Kluge am Start stehen.

Reinhardt und Kluge feierten mit den WM-Titeln 2018 und 2019 ihre größten Erfolge. Gemeinsam wurde das Duo im Zweier-Mannschaftsfahren zudem drei Mal Europameister (2022 bis 2024) und stand mehrfach bei internationalen Titelkämpfen auf dem Podest. Auch in weiteren Disziplinen des Ausdauerbereichs war Reinhardt erfolgreich.

"Ich bin sehr stolz auf das, was ich in meiner Karriere erreicht habe. Jeder Titel, jeder Erfolg hat seine eigene Geschichte und bleibt mir immer in Erinnerung. Mit 34 Jahren ist aber jetzt der Zeitpunkt gekommen, abzutreten" sagte Reinhardt: "Meine Karriere in meiner Geburtsstadt Berlin beenden zu können, ist ein großes Geschenk."

Reinhardt will dem Radsport erhalten bleiben. In welcher Funktion, ist noch offen. "Der Radsport hat mir so viel gegeben, davon möchte ich etwas zurückgeben. Was und wie das genau aussieht, kann ich aktuell noch nicht sagen", sagte Reinhardt. Erste Gespräche mit dem deutschen Verband German Cycling hat es bereits gegeben.