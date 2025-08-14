Bahnrad: Richardson durchbricht Neun-Sekunden-Schallmauer

Der britische Bahnrad-Star Matthew Richardson hat als erster Mensch die Schallmauer von neun Sekunden in der Disziplin 200 m fliegend durchbrochen. Für die Distanz benötigte der zweimalige Olympia-Silbermedaillengewinner von Paris am Donnerstag im türkischen Konya lediglich 8,941 Sekunden. Die vorige Bestmarke von 9,088 Sekunden hatte der niederländische Rekordweltmeister Harrie Lavreysen erst bei den vergangenen Sommerspielen aufgestellt.

Noch ist die Zeit des 26-Jährigen nicht vom Weltverband UCI ratifiziert. Im Schnitt fuhr Richardson, der erst seit diesem Jahr für Großbritannien an den Start geht und vorher für Australien Wettkämpfe bestritt, 80,5 km/h. Der britische Radverband hatte das Event in der Türkei eigens für das Brechen von Weltrekorden organisiert.

Richardsons Landsmann Charlie Tanfield scheiterte beim Versuch, den Stundenrekord des Italieners Filippo Ganna zu knacken. Der 28-Jährige legte innerhalb der 60 Minuten 53,967 km zurück. Ganna hatte im Oktober 2022 56,792 km geschafft.

Dem Briten Will Bjergfelt gelang es zudem, als erster Para-Radsportler die 50-km-Marke zu durchbrechen. Der 46-Jährige fuhr in einer Stunde 51,471 km. Der vorige Rekord vom Italiener Andrea Tarlao aus dem Jahr 2014 lag bei 47,569 km.