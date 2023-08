Bahnrad-WM: Deutsches Teamsprint-Trio greift nach Gold

Anzeige

Die deutschen Bahnrad-Asse Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch greifen nach dem nächsten WM-Titel. Das Erfolgstrio fuhr am Donnerstag in Runde eins beim Multi-Event in Glasgow in 45,988 Sekunden die Bestzeit und mühelos ins Finale um Gold. Dort wartet am Abend (21.19 Uhr/Eurosport) das starke Team aus Großbritannien (46,078 Sekunden).

Hinze, Friedrich und Grabosch verbesserten sich im Runden-Duell gegen Kanada um starke 0,479 Sekunden im Vergleich zur Qualifikation und kamen damit sogar in die Nähe des eigenen Weltrekords von 45,967 Sekunden.

Die Sprinterinnen nehmen in Schottland ihren vierten WM-Titel nacheinander in Angriff. Auch bei den vergangenen beiden Europameisterschaften waren sie nicht zu bezwingen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio holten sie die Silbermedaille.

Auch in den anderen Kurzzeit-Disziplinen gehen Hinze und Friedrich als Favoritinnen an den Start. Die sechsmalige Weltmeisterin Hinze und Friedrich mit sieben Titeln könnten mit weiteren Erfolgen an die Rekordmarke von Kristina Vogel (elf WM-Titel) heranrücken.