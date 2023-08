Bahnrad-WM: Deutsches Teamsprint-Trio mit Weltrekord zu Gold

Anzeige

Die deutschen Bahnrad-Asse Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch bleiben im Teamsprint das Maß aller Dinge. Das Erfolgstrio fuhr am Donnerstag bei der Multi-WM in Glasgow im Finale mit Weltrekord von 45,848 Sekunden zum vierten Titel nacheinander. Hinze und Co. verwiesen Großbritannien (45,923) auf Platz zwei.

Den bisherigen Weltrekord (45,967) hatten die Sprinterinnen bei den Titelkämpfen im Vorjahr im französischen Saint-Quentin-en-Yvelines aufgestellt. Auch bei den vergangenen beiden Europameisterschaften waren sie nicht zu bezwingen gewesen.

In den anderen Kurzzeit-Disziplinen gehen Hinze und Friedrich ebenfalls als Favoritinnen an den Start. Die nun siebenmalige Weltmeisterin Hinze und Friedrich mit acht Titeln könnten mit weiteren Erfolgen an die Rekordmarke von Kristina Vogel (elf WM-Titel) heranrücken.