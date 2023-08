Bahnrad-WM: Friedrich verpasst dritten Keirin-Titel in Serie

Anzeige

Die erfolgreiche deutsche Sprinterin Lea Sophie Friedrich hat ihren dritten WM-Titel im Keirin verpasst. Die 23-Jährige aus Dassow musste sich am Sonntag im Finale der Neuseeländerin Ellesse Andrews und der Kolumbianerin Martha Bayona Pineda geschlagen geben und holte die Bronzemedaille. Emma Hinze war bereits in der Vorschlussrunde ausgeschieden.

Friedrich, die bei Weltmeisterschaften 2021 und 2022 in der japanischen Sprint-Variante triumphiert hatte, war zuvor im Halbfinale nicht zu schlagen gewesen. Hinze dagegen wurde in ihrem Rennen Fünfte und verpasste den Lauf um die Medaillen. In der Platzierungsrunde fuhr die achtmalige Weltmeisterin auf den zwölften Platz. Alessa Catriona Pröpster wurde Gesamtzehnte.

Für die Teamsprint-Weltmeisterinnen Friedrich und Hinze geht es nun noch am Mittwoch im Sprint um weitere Medaillen. Die 25-jährige Hinze hatte zuvor auch im Zeitfahren über die nicht-olympischen 500 m die Goldmedaille gewonnen. Friedrich holte Bronze.

In der Einerverfolgung verpassten die deutschen Starter die Medaillenläufe knapp. Der frühere Junioren-Weltmeister Tobias Buck-Gramcko wurde in 4:07,626 Fünfter, Felix Groß (4:09,800) belegte den achten Platz. Die Bestzeit fuhr der italienische Titelverteidiger und Weltrekordler Filippo Ganna (4:01,344). Für die Medaillenläufe am Abend war eine Top-4-Platzierung nötig.