Benelux-Tour: De Lie holt den Gesamtsieg

Der belgische Radprofi Arnaud De Lie hat die fünfte Etappe der 20. Benelux-Tour gewonnen und sich den Gesamtsieg gesichert. Der 23 Jahre alte Fahrer vom Team Lotto kam auf dem finalen Teilstück über 184,7 Kilometer in Löwen ganz knapp vor dem Niederländer Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ins Ziel.

Damit verteidigte De Lie, der bereits im Vorjahr auf der letzten Etappe der Benelux-Rundfahrt triumphiert hatte, seinen minimalen Vorsprung im Gesamtklassement erfolgreich: Vor dem Rennen hatte er eine Sekunde Vorsprung auf den Gesamtzweiten van der Poel gehabt, in der Endabrechnung waren es dann mit allen Boni drei Sekunden. Dritter in der Gesamtwertung wurde der belgische Titelverteidiger Tim Wellens (UAE Emirates-XRG) mit 31 Sekunden Rückstand.