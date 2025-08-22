Benelux-Tour: Van der Poel siegt auf der dritten Etappe

Der niederländische Radprofi Mathieu van der Poel hat die dritte Etappe der 20. Benelux-Tour gewonnen. Der 30 Jahre alte Topfahrer vom Team Alpecin-Deceuninck setzte sich nach welligen 181,8 Kilometern von Aalter nach Geraardsbergen in Belgien vor dem neuen Gesamtführenden Arnaud De Lie (Lotto) und Titelverteidiger Tim Wellens (UAE Emirates-XRG) durch.

Der Belgier De Lie hat nun im Gesamtklassement eine Sekunde Vorsprung auf van der Poel, der zuletzt die Tour de France aufgrund einer Lungenentzündung vorzeitig beenden musste. Der belgische Rekordsieger Wellens, Teamkollege von Tour-Sieger Tadej Pogacar, ist auf Rang drei in Schlagdistanz (+21 Sekunden).

Nach zwei Flachetappen zum Start hatte eine größere Fluchtgruppe um den Deutschen Max Walscheid das hügelige Teilstück geprägt. 30 Kilometer vor dem Ziel setzten sich van der Poel, De Lie und Wellens ab und machten im Bergauf-Sprint den Tagessieg unter sich aus.

Auch auf den abschließenden beiden Etappen am Samstag und Sonntag geht es hoch und runter, wobei längere Anstiege ausbleiben. Die fünftägige Rundfahrt durch die Niederlande und Belgien endet in Leuven.