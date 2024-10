Bis 2030: Pogacar verlängert beim UAE-Team

Radsport-Superstar Tadej Pogacar bleibt nach seiner historisch erfolgreichen Saison dem UAE Team Emirates mindestens bis in das neue Jahrzehnt erhalten. Wie der Rennstall am Donnerstag bekannt gab, verlängerte der Slowene seinen Vertrag bis 2030. "Dieses Team war in den letzten fünf Jahren mein Zuhause und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, woanders hinzugehen", sagte der 26-Jährige. Mit 25 Siegen an 58 Renntagen stellte er in diesem Jahr eine neue Bestmarke im Profi-Radsport auf, zudem gewann er seine dritte Tour de France.

"Dieses Team gibt mir die besten Chancen, um Siege zu kämpfen, und genau das will ich auch tun", sagte Pogacar. Neben dem Sieg bei der Frankreich-Rundfahrt sicherte er sich auch den Erfolg beim Giro d'Italia sowie im Straßenrennen bei den Weltmeisterschaften in Zürich. Ein solches Triple war zuletzt dem Iren Stephen Roche vor 37 Jahren gelungen. Außerdem triumphierte Pogacar unter anderem bei der Lombardei-Rundfahrt, Lüttich-Bastogne-Lüttich und Strade Bianche.

"Sein Talent ist unübersehbar, aber er ist auch einer der am härtesten arbeitenden und engagiertesten Fahrer im Peloton", so Teamchef und CEO Mauro Gianetti. Pogacar fährt seit 2019 in seinem Team und wurde über die Jahre der beste Radrennfahrer der Welt. Bislang hat er insgesamt 88 Etappensiege für das UAE Team Emirates eingefahren.