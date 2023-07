Anzeige

Auf der letzten Etappe der Tour de France sichert sich Bora-Sprinter Jordi Meeu in Paris völlig überraschend den Tagessieg. Jonas Vingegaaard darf sich derweil über den Gewinn der Tour freuen.

Der knallharte Dominator der Tour de France wurde plötzlich ganz weich: Jonas Vingegaard nahm seine Frau Trine innig in den Arm, hob dann Töchterchen Frida zärtlich in die Höhe und genoss das schiere Lebensglück. Am Ende einer Machtdemonstration über 3405 Kilometer durfte der nun zweimalige Sieger des wichtigsten Rennens der Welt an den berühmten Champs-Elysees endlich tief durchatmen.

"Es ist so wunderbar! Ein zweiter Tour-Sieg - und dann sind auch noch so viele Fans aus meiner Heimat hier in Paris. Ich bin einfach nur froh", sagte der 26 Jahre alte Däne, ehe er den Fanmassen und besonders seinen Landsleuten in Frankreichs herausgeputzter Hauptstadt vom Podest aus euphorisch zuwinkte.